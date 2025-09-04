A diéta, ami miatt nem kell a salátád felett zokognod: ezzel az étrenddel fogyott Adele 40 kilót

40 kiló mínusz, plusz végtelen önbizalom: Adele példája nők százezreit inspirálja.
Adele már számtalanszor lenyűgözte a világot: hol elképesztő tehetségével, hol többoktávnyi hangterjedelmével, hol pedig látványos fogyásával, amit azóta is sikeresen tart.
Bár a Grammy-díjas díva közel 40 kilótól szabadult meg, a jókedvéből és a humorából semmit sem vesztett, ez pedig nem véletlen: nem egy önsanyargató, szigorú étrenddel érte el ugyanis álmai alakját, hanem egy olyan diétával, amiben nem kell magától megvonnia a kedvenc ételeit.
A kulcsszó a Sirtfood-diéta, amely a sirtuinokról kapta a nevét. Ezek azok az egyes ételekben megtalálható anyagok, amik beindítják a zsírégetést, miközben még el is telítenek: olyan, mintha rávennék a szervezetedet arra, hogy kapcsolják be a fogyás gombot.
Adele étrendje két szakaszból állt: az első szakaszban (1-7. nap) kalóriamegszorítás van, sok zöldséges turmix fogyasztásával és kevés szilárd étellel. A második szakaszban (8-21. nap) pedig napi 3 főétkezés van és egy zöld turmix. Fontos a sirtuin-aktiváló ételek fogyasztása, mint a kelkáposzta, rukkola, zöld tea, vörösbor, hajdina, dió, kurkuma, petrezselyem, eper, vöröshagyma, olívaolaj és az étcsokoládé.
Főzd meg a hajdinát, pirítsd meg a hagymát egy kis olajon és keverd össze őket a petrezselyemmel és a rukkolával. A csirkemellet kevés olajon grillezd meg, majd öntsd nyakon az öntettel.
Kis olajon pirítsd meg a fokhagymát és a spenótot. Grillezd meg a lazacot és pakold rá a spenótot. A kelkáposztát főzd meg, kicsit pirítsd meg és fűszerezd.
