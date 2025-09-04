Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fogyás

A diéta, ami miatt nem kell a salátád felett zokognod: ezzel az étrenddel fogyott Adele 40 kilót

Getty Images North America - Johnny Nunez
fogyás diéta Adele
Nagy Kata
2025.09.04.
Nem kell semmilyen csodaszer és még varázslat sem, csupán egy tudatos, éhezésmentes étrend, amihez konzekvensen ragaszkodsz: ez Adele nagy fogyásának titka.

40 kiló mínusz, plusz végtelen önbizalom: Adele példája nők százezreit inspirálja. 

Adele a fogyása után
Adele közel 40 kilótól szabadult meg. 
Forrás: Getty Images Europe

Adele titkos Sirtfood-diétája 

Adele már számtalanszor lenyűgözte a világot: hol elképesztő tehetségével, hol többoktávnyi hangterjedelmével, hol pedig látványos fogyásával, amit azóta is sikeresen tart. 

Bár a Grammy-díjas díva közel 40 kilótól szabadult meg, a jókedvéből és a humorából semmit sem vesztett, ez pedig nem véletlen: nem egy önsanyargató, szigorú étrenddel érte el ugyanis álmai alakját, hanem egy olyan diétával, amiben nem kell magától megvonnia a kedvenc ételeit.

 A kulcsszó a Sirtfood-diéta, amely a sirtuinokról kapta a nevét. Ezek azok az egyes ételekben megtalálható anyagok, amik beindítják a zsírégetést, miközben még el is telítenek: olyan, mintha rávennék a szervezetedet arra, hogy kapcsolják be a fogyás gombot. 

Hogyan csinálta Adele? 

Adele étrendje két szakaszból állt: az első szakaszban (1-7. nap) kalóriamegszorítás van, sok zöldséges turmix fogyasztásával és kevés szilárd étellel. A második szakaszban (8-21. nap) pedig napi 3 főétkezés van és egy zöld turmix. Fontos a sirtuin-aktiváló ételek fogyasztása, mint a kelkáposzta, rukkola, zöld tea, vörösbor, hajdina, dió, kurkuma, petrezselyem, eper, vöröshagyma, olívaolaj és az étcsokoládé. 

Mintaétrend: 

Reggeli: zöld turmix

  • 75 g kelkáposzta
  • 30 g rukkola
  • 5 g petrezselyem
  • fél citrom leve 
  • 1 zöld alma
  • 1 teáskanál matcha port 
  • 150 ml víz

Ebéd: hajdinás csirkemell rukkola salátával 

  • 100 g grillezett csirkemell
  • 60 g főtt hajdina
  • rukkola
  • vöröshagyma
  • petrezselyem
  • öntet: 1 evőkanál extra szűz olívaolaj és egy kanál citromlé 

Főzd meg a hajdinát, pirítsd meg a hagymát egy kis olajon és keverd össze őket a petrezselyemmel és a rukkolával. A csirkemellet kevés olajon grillezd meg, majd öntsd nyakon az öntettel. 

Uzsonna

  • 1 kocka 85%-os étcsokoládé
  • 1 csésze zöld tea 

Vacsora: lazac spenótos kelkáposztás körettel 

  • 120g lazacfilé
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • kelkáposzta
  • fokhagyma
  • egy csomag spenót

Kis olajon pirítsd meg a fokhagymát és a spenótot. Grillezd meg a lazacot és pakold rá a spenótot. A kelkáposztát főzd meg, kicsit pirítsd meg és fűszerezd. 

Nasi

  • 100 gramm friss eper 

Milliárdos diéta, avagy ezt eszik a világ leggazdagabb emberei

Elgondolkodtál már azon, hogy mi kerül Elon Musk vagy Jeff Bezos tányérjára? Most megtudod!

30-30-30-as reggeli rutin: jelentős fogyást ígér az új TikTok-diéta, de mennyire egészséges?

Mutatjuk a TikTok egyik legnépszerűbb fogyási technikáját: itt a 30-30-30-as diéta.

Botox helyett életmódváltás: ezzel a trükkel alakult át teljesen egy hónap alatt egy brit nő

A hozzáértők szerint nem mindig a kőkemény diéta a tökéletes test titka, sokkal inkább az életmódváltás: ezt támasztja alá annak a fiatal nőnek az esete is, aki egy hónap alatt teljesen átformálta a testét és az arcát egy meglepő trükkel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu