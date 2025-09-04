A diéta, ami miatt nem kell a salátád felett zokognod: ezzel az étrenddel fogyott Adele 40 kilót

40 kiló mínusz, plusz végtelen önbizalom: Adele példája nők százezreit inspirálja.

Adele közel 40 kilótól szabadult meg.

Adele titkos Sirtfood-diétája

Adele már számtalanszor lenyűgözte a világot: hol elképesztő tehetségével, hol többoktávnyi hangterjedelmével, hol pedig látványos fogyásával, amit azóta is sikeresen tart.

Bár a Grammy-díjas díva közel 40 kilótól szabadult meg, a jókedvéből és a humorából semmit sem vesztett, ez pedig nem véletlen: nem egy önsanyargató, szigorú étrenddel érte el ugyanis álmai alakját, hanem egy olyan diétával, amiben nem kell magától megvonnia a kedvenc ételeit.

A kulcsszó a Sirtfood-diéta, amely a sirtuinokról kapta a nevét. Ezek azok az egyes ételekben megtalálható anyagok, amik beindítják a zsírégetést, miközben még el is telítenek: olyan, mintha rávennék a szervezetedet arra, hogy kapcsolják be a fogyás gombot.

Hogyan csinálta Adele?

Adele étrendje két szakaszból állt: az első szakaszban (1-7. nap) kalóriamegszorítás van, sok zöldséges turmix fogyasztásával és kevés szilárd étellel. A második szakaszban (8-21. nap) pedig napi 3 főétkezés van és egy zöld turmix. Fontos a sirtuin-aktiváló ételek fogyasztása, mint a kelkáposzta, rukkola, zöld tea, vörösbor, hajdina, dió, kurkuma, petrezselyem, eper, vöröshagyma, olívaolaj és az étcsokoládé.

Mintaétrend:

Reggeli: zöld turmix

75 g kelkáposzta

30 g rukkola

5 g petrezselyem

fél citrom leve

1 zöld alma

1 teáskanál matcha port

150 ml víz

Ebéd: hajdinás csirkemell rukkola salátával

100 g grillezett csirkemell

60 g főtt hajdina

rukkola

vöröshagyma

petrezselyem

öntet: 1 evőkanál extra szűz olívaolaj és egy kanál citromlé

Főzd meg a hajdinát, pirítsd meg a hagymát egy kis olajon és keverd össze őket a petrezselyemmel és a rukkolával. A csirkemellet kevés olajon grillezd meg, majd öntsd nyakon az öntettel.

Uzsonna

1 kocka 85%-os étcsokoládé

1 csésze zöld tea

Vacsora: lazac spenótos kelkáposztás körettel

120g lazacfilé

1 evőkanál olívaolaj

kelkáposzta

fokhagyma

egy csomag spenót

Kis olajon pirítsd meg a fokhagymát és a spenótot. Grillezd meg a lazacot és pakold rá a spenótot. A kelkáposztát főzd meg, kicsit pirítsd meg és fűszerezd.