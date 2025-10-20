A Mail on Sunday információi szerint András herceg még 2011-ben adta ki az utasítást a rendőrnek, miszerint egy amerikai nő – Virginia Giuffre – állítólagos bűnügyi előéletéről kellene adatokat gyűjteni. A beszámolók szerint András megosztotta a tiszttel Giuffre társadalombiztosítási számát és születési dátumát is, azt remélve, hogy ezzel hozzáférhet az amerikai hatóságok nyilvántartásaihoz.

András herceg megpróbáld informáicókat gyűrjetni Virginia Giuffre-ról

A herceg állítólag II. Erzsébet királynő néhai sajtótitkárán keresztül juttatta el a kérést az illetékes rendőrhöz. Az ügy különösen kényes, mivel az e-mailek állítólag röviddel azután küldte a herceg, hogy nyilvánosságra került az a hírhedt fotó, amelyen András herceg Virginia Giuffre derekát öleli, mellette pedig Ghislaine Maxwell látható – a kép 2001-ben készült, amikor Giuffre még csak 17 éves volt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kérés után történt-e hivatalos adatlekérés, de a brit belpolitika máris reagált. Ed Miliband energiaügyi miniszter „rendkívül aggasztónak” nevezte az ügyet, és hangsúlyozta: a történteket teljes körűen ki kell vizsgálni.

Giuffre családja közleményben reagált a fejleményekre. Szerintük az e-mailek egyértelműen bizonyítják, hogy milyen messzire hajlandóak elmenni egyesek, csak hogy bemocskolják és hiteltelenítsék az áldozatokat. „Az igazság ki fog derülni, és nem lesz olyan árnyék, amely mögé el lehet bújni” – fogalmaztak.

A Buckingham-palota még nem reagált a sajtó megkeresésére.

Virginia Giuffre 2025 áprilisában, 41 évesen vetett véget életének. Éveken át állította, hogy Jeffrey Epstein szexkereskedelmi hálózatának áldozata volt, és hogy András herceg három alkalommal is megerőszakolta őt kiskorúként. Az ügy 2021-ben jutott el a bíróságig, ahol Giuffre hivatalos keresetet nyújtott be a volt York herceg ellen. Bár András mindvégig tagadta a vádakat, 2022-ben peren kívüli egyezséggel zárult a jogvita – a herceg állítólag mintegy 12 millió dollár kártérítést fizethetett ki. A botrány kirobbanása után II. Erzsébet királynő megfosztotta fiát minden katonai címétől és a hivatalos királyi pártfogásától.