Vilmos herceg Károly királynál is keményebben bánna Andrással: sötét jövő vár a hercegre

Vilmos herceg állítólag egy nappal azután döntött így, hogy András herceg hivatalos közleményben tudatta október 17-én: lemond valamennyi királyi címéről és kitüntetéséről. A döntés hátterében valószínűleg az áll, hogy október 21-én megjelenik Virginia Giuffre könyve, a Nobody's Girl, a kötet pedig további kompromittáló dolgot tartalmaz András hercegről és néhai barátjáról, Jeffrey Epsteinről.

Vilmos herceg Károly királynál is keményebben bánna András herceggel

Forrás: AFP

Vilmos herceg szerint az apja nem elég kemény András herceggel

A The Sunday Times úgy tudja, hogy Vilmos herceg már korábban sem értett egyet teljesen apja, III. Károly király kevésbé szigorú álláspontjával. Ezért úgy döntött, ha eljön az ő ideje, akkor véglegesen kizárja András herceget a királyi családból, legyen szó akár hivatalos állami eseményekről, akár családi ünnepségekről.

A szigorítás nemcsak Andrást, hanem volt feleségét, Sarah Fergusont is érintené, Vilmos őt is eltiltaná a királyi rendezvényektől. A 66 éves egykori hercegné – akivel András a válásuk után is közeli kapcsolatban maradt – szintén közel állt Jeffrey Epsteinhez. András és Ferguson lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők továbbra is a család részei maradnak, és Vilmos herceg továbbra is számít rájuk a királyi eseményeken.

András herceg körül több mint egy évtizede robbant ki a botrány. A kapcsolatát az elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinnel már 2010-ben felkapták, de 2015-ben éleződött ki a helyzet, amikor Virginia Giuffre – korábbi nevén Virginia Roberts – azt állította: Epstein három alkalommal is arra kényszerítette őt, hogy 17 éves korában szexuális kapcsolatba lépjen András herceggel. A botrány hatására 2022 januárjában az akkor már idős és beteg II. Erzsébet királynő megfosztotta fiát minden katonai tisztségétől és a hivatalos pártfogásától. Bár András tagadta az ellene felhozott vádakat, végül 2022 februárjában peren kívüli egyezséget kötött Virginia Giuffre-rel – az megállapodás pénzügyi részleteit soha nem hozták nyilvánosságra. Giuffre idén áprilisban, 41 éves korában öngyilkos lett, könvy megjelenését már nem élhette meg.