Vilmos herceg Károly királynál is keményebben bánna Andrással: sötét jövő vár a hercegre

brit királyi család Vilmos herceg Károly király András herceg
Horváth Angéla
2025.10.20.
Vilmos herceg sokkal határozottabban akat fellépni botrányba keveredett nagybátyjával, András herceggel szemben, mint amit eddig apjától, III. Károly királytól láthattunk – erről számolt be a brit sajtó a napokban. A walesi herceg azt tervezi, trónra lépés után András nem csupán a közéletből, hanem a királyi család minden eseményéből is ki lesz zárva, beleértve a koronázást is.

Vilmos herceg állítólag egy nappal azután döntött így, hogy András herceg hivatalos közleményben tudatta október 17-én: lemond valamennyi királyi címéről és kitüntetéséről. A döntés hátterében valószínűleg az áll, hogy október 21-én megjelenik Virginia Giuffre könyve, a Nobody's Girl, a kötet pedig további kompromittáló dolgot tartalmaz András hercegről és néhai barátjáról, Jeffrey Epsteinről. 

Vilmos herceg Károly királynál is keményebben bánna András herceggel
Vilmos herceg Károly királynál is keményebben bánna András herceggel
Forrás: AFP

Vilmos herceg szerint az apja nem elég kemény András herceggel

A The Sunday Times úgy tudja, hogy Vilmos herceg már korábban sem értett egyet teljesen apja, III. Károly király kevésbé szigorú álláspontjával. Ezért úgy döntött, ha eljön az ő ideje, akkor véglegesen kizárja András herceget a királyi családból, legyen szó akár hivatalos állami eseményekről, akár családi ünnepségekről.

A szigorítás nemcsak Andrást, hanem volt feleségét, Sarah Fergusont is érintené, Vilmos őt is eltiltaná a királyi rendezvényektől. A 66 éves egykori hercegné – akivel András a válásuk után is közeli kapcsolatban maradt – szintén közel állt Jeffrey Epsteinhez. András és Ferguson lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők továbbra is a család részei maradnak, és Vilmos herceg továbbra is számít rájuk a királyi eseményeken.

András herceg körül több mint egy évtizede robbant ki a botrány. A kapcsolatát az elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinnel már 2010-ben felkapták, de 2015-ben éleződött ki a helyzet, amikor Virginia Giuffre – korábbi nevén Virginia Roberts – azt állította: Epstein három alkalommal is arra kényszerítette őt, hogy 17 éves korában szexuális kapcsolatba lépjen András herceggel. A botrány hatására 2022 januárjában az akkor már idős és beteg II. Erzsébet királynő megfosztotta fiát minden katonai tisztségétől és a hivatalos pártfogásától. Bár András tagadta az ellene felhozott vádakat, végül 2022 februárjában peren kívüli egyezséget kötött Virginia Giuffre-rel – az megállapodás pénzügyi részleteit soha nem hozták nyilvánosságra. Giuffre idén áprilisban, 41 éves korában öngyilkos lett, könvy megjelenését már nem élhette meg.

András aztán október 17-én a Buckingham-palota egyetértésével nyilatkozatot adott ki, amelyben azt írja, ezentúl nem vesz részt semmilyen módon a közéletben. Döntését családjával egyeztetve hozta meg. Úgy érzi, az ellene felhozott vádak elvonják a figyelmet a királyi család feladatairól. Közölte, hogy nem kívánja tovább használni a York hercege címet, valamint lemond a neki adományozott kitüntetésekről is. Megerősítette azt is, hogy fenntartja korábbi állítását: semmilyen bűncselekményt nem követett el. 

 

