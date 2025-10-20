Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kevin Costner exfelesége újra férjhez ment – két évvel a válás után új életet kezdett a szomszédjával

Horváth Angéla
Horváth Angéla
2025.10.20.
Másfél évvel a válás után újra kimondta a boldogító igent Kevin Costner volt felesége, Christine Baumgartner. Az egykori modell és táskatervező szombaton feleségül ment a pénzügyi szakemberként dolgozó Josh Connorhoz, akivel korábban baráti viszonyban álltak.

Kevin Costner exfeleségének esküvőjét Santa Barbara közelében, a festői Santa Ynez Ranchen tartották, száz vendéggel. A résztvevők szerint a hangulat meghitt volt. „Egyszerű, szívből jövő és nagyon hozzájuk illő esküvő volt” – mondta az egyik vendég a People magazinnak.

Kevin Costner és volt felesége, Christine Baumgartner
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images

Egy éve már, hogy kiderült, Christine Baumgartner és az üzletember együtt vannak, de már 2023 nyarán kezdtek pletykálni róluk. Akkor még sokan csak Costner exszomszédjaként emlegették Connort, aki elvált, háromgyermekes apuka. A lánykérésre idén januárban került sor, egy csendes tengerparti vacsora alkalmával Santa Barbarában. A család és a barátok számítottak erre, a pár már a karácsonyt is együtt töltötte.

 

Christine Baumgartner boldogan vetette bele magát a második házasságába, különösen azután, hogy hosszú és meglehetősen viharos válási procedúrán ment keresztül Kevin Costnerrel. A válókeresetet 2023 májusában nyújtotta be, 19 év házasság után. A három közös gyermekük – Cayden, Hayes és Grace – miatt hosszú udőbe telt, mire meg tudtak egyezni. A válás egyik legvitatottabb pontja az volt, hogy Baumgartner megpróbálta megkerülni a házassági szerződést. Egy alkalommal azzal érvelt, hogy gyermekeik „DNS-ében van a jómód”, és nem szabad őket megfosztani a luxustól, amihez hozzászoktak.

Kevin Costner volt felesége félrelépett

Kevin Costner állítólag már a válás alatt gyanította, hogy volt felesége és Connor között több van barátságnál, de nem tudta bizonytani, hogy az asszony megcsalja. Egy időben az is felmerült, hogy Costner a Jewel nevű énekesnővel randizik, ezt a színész határozottan tagadta. „Barátok vagyunk, de sosem volt köztünk semmi romantikus” – jelentette ki.

A bennfentesek szerint Christine Baumgartner most boldogabb, mint valaha. „Örül, hogy végre olyan emberrel van, aki osztja az értékrendjét és valóban elkötelezett. Úgy érzi, hosszú idő után végre önmaga lehet” – mondta egy barát.

