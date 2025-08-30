Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Veszélyben Harry és Károly találkozása – II. Erzsébet halálának évfordulója boríthat mindent

brit királyi család II. Erzsébet brit királynő Károly király II. Erzsébet halála Harry herceg
Bár lehetne rá esély, a gyakorlatban úgy tűnik, apa és fia nem tallkozik szeptemberben. Amikor Harry hazautazik, Károly valószínűleg Skóciában lesz.

Ahogy megírtuk, úgy tudni, Harry herceg szeptember 8-án hazalátogat Angliába a a WellChild-díjátadóra. Arról azonban egyelőre nem érkezett hír, hogy találkozik-e személyesen a családtagjaival, ugyanis szeptember 8-án lesz három éve, hogy II. Erzsébet királynő 96 éves korában elhunyt és az évfordulókon Károly király többnyire Skóciában tartózkodik. 

Károly király és Harry herceg nem biztos, hogy találkozik szeptemberben
Károly király és Harry herceg nem biztos, hogy találkozik szeptemberben 
Forrás: Getty Images Europe

Károly király távolléte miatt kútba eshet az apa-fia találkozó Harryvel

Harry herceg szeptemberben tér vissza az Egyesült Királyságba, ám látogatása egybeesik II. Erzsébet királynő halálának évfordulójával. Királyi szakértők szerint emiatt veszélybe kerülhet a Károly királlyal való találkozó. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirrornak elmondta: „Mindannyian megszoktuk már, hogy Harry úgy jön-megy, hogy nem látja a családját. Látogatásai általában rendkívül rövidek, ráadásul a király általában Skóciában tartózkodik édesanyja halálának évfordulóján. Így egy találkozó megszervezése nem biztos, hogy egyszerű lesz.”

Vilmossal és Katalinnal sincs sok esély a találkára 

Bond szerint az azonban kérdéses, kikkel találkozhat Harry találkozni, amíg Angliában tartózkodik. „Harry valószínűleg találkozik majd néhány unokatestvérével – például Eugéniával vagy Beatrixszel –, de nem hiszem, hogy találkozik Vilmossal vagy Katalinnal. A testvérek közötti szakadék továbbra is túl mély, és Vilmosnak túl sok minden történik az életében ahhoz, hogy a Harry-problémával foglalkozzon” – fogalmazott a szakértő.

