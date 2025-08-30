Veszélyben Harry és Károly találkozása – II. Erzsébet halálának évfordulója boríthat mindent

Ahogy megírtuk, úgy tudni, Harry herceg szeptember 8-án hazalátogat Angliába a a WellChild-díjátadóra. Arról azonban egyelőre nem érkezett hír, hogy találkozik-e személyesen a családtagjaival, ugyanis szeptember 8-án lesz három éve, hogy II. Erzsébet királynő 96 éves korában elhunyt és az évfordulókon Károly király többnyire Skóciában tartózkodik.

Károly király és Harry herceg nem biztos, hogy találkozik szeptemberben

Forrás: Getty Images Europe

Károly király távolléte miatt kútba eshet az apa-fia találkozó Harryvel

Harry herceg szeptemberben tér vissza az Egyesült Királyságba, ám látogatása egybeesik II. Erzsébet királynő halálának évfordulójával. Királyi szakértők szerint emiatt veszélybe kerülhet a Károly királlyal való találkozó. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirrornak elmondta: „Mindannyian megszoktuk már, hogy Harry úgy jön-megy, hogy nem látja a családját. Látogatásai általában rendkívül rövidek, ráadásul a király általában Skóciában tartózkodik édesanyja halálának évfordulóján. Így egy találkozó megszervezése nem biztos, hogy egyszerű lesz.”

Vilmossal és Katalinnal sincs sok esély a találkára

Bond szerint az azonban kérdéses, kikkel találkozhat Harry találkozni, amíg Angliában tartózkodik. „Harry valószínűleg találkozik majd néhány unokatestvérével – például Eugéniával vagy Beatrixszel –, de nem hiszem, hogy találkozik Vilmossal vagy Katalinnal. A testvérek közötti szakadék továbbra is túl mély, és Vilmosnak túl sok minden történik az életében ahhoz, hogy a Harry-problémával foglalkozzon” – fogalmazott a szakértő.