Veszélyben Harry és Károly találkozása – II. Erzsébet halálának évfordulója boríthat mindent

Ahogy megírtuk, úgy tudni, Harry herceg szeptember 8-án hazalátogat Angliába a a WellChild-díjátadóra. Arról azonban egyelőre nem érkezett hír, hogy találkozik-e személyesen a családtagjaival, ugyanis szeptember 8-án lesz három éve, hogy II. Erzsébet királynő 96 éves korában elhunyt és az évfordulókon Károly király többnyire Skóciában tartózkodik.
Harry herceg szeptemberben tér vissza az Egyesült Királyságba, ám látogatása egybeesik II. Erzsébet királynő halálának évfordulójával. Királyi szakértők szerint emiatt veszélybe kerülhet a Károly királlyal való találkozó. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirrornak elmondta: „Mindannyian megszoktuk már, hogy Harry úgy jön-megy, hogy nem látja a családját. Látogatásai általában rendkívül rövidek, ráadásul a király általában Skóciában tartózkodik édesanyja halálának évfordulóján. Így egy találkozó megszervezése nem biztos, hogy egyszerű lesz.”
Bond szerint az azonban kérdéses, kikkel találkozhat Harry találkozni, amíg Angliában tartózkodik. „Harry valószínűleg találkozik majd néhány unokatestvérével – például Eugéniával vagy Beatrixszel –, de nem hiszem, hogy találkozik Vilmossal vagy Katalinnal. A testvérek közötti szakadék továbbra is túl mély, és Vilmosnak túl sok minden történik az életében ahhoz, hogy a Harry-problémával foglalkozzon” – fogalmazott a szakértő.
