Újabb feszültség Angelina Jolie és Brad Pitt között: ismét keresztezhetik egymás útját

A sokáig hollywoodi álompárként emlegetett Brad Pitt és Angelina Jolie válása a mai napig húzódik, annak ellenére, hogy mindketten új életet kezdtek: Pitt boldog új barátnőjével, Ines de Ramonnal, Angelina pedig azt tervezi, jövőre Londonba költözik.

Angelina Jolie és Brad Pitt számára London lehet a következő csatatér.

Forrás: AFP

Vajon elég nagy London Brad Pitt és Angelina Jolie számára?

Úgy tudni, Brad produkciós cége, a Plan B bejelentette, hogy terjeszkedik az Egyesült Királyságban. A 61 éves Pitt irodát nyit Londonban –írja a Radaronline. Ezzel önmagában nem is lenne semmi probléma, azonban az 50 éves Angelina Jolie évek óta Londonban szeretne új életet kezdeni.

Egy bennfentes úgy tudja, Jolie csak arra vár, hogy ikreik, Knox és Vivienne betöltsék a 18. életévüket. Most azonban a színésznőnek alaposan át kell gondolnia jövőbeli terveit, ugyanis az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy összefusson Braddel.

„Angie sok más helyet is felkutatott Európában, amikor a költözést tervezte, így bárhol kiköthet“ – tette hozzá a forrás.

Ha Brad úgy dönt, hogy Londonba költözik, azt nagy valószínűséggel nem egyedül, hanem szerelmével, Ines de Ramonnal teszi, akivel közös jövőjüket tervezik. A színész és kedvese 2022 végén kezdtek el randizni, két évvel később pedig már együtt éltek Los Angelesben.

