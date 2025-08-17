Testbeszédszakértő állítja: válságban Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata - Videó

Bár a 61 éves színészlegenda, Brad Pitt még csak két éve alkot hivatalosan is egy párt a 32 éves ékszertervező Ines de Ramonnal, de úgy tűnik, máris gond van közöttük – legalábbis a testbeszédszakértő szerint.

Válságban Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata?

Forrás: Getty Images Europe

Brad Pitt kitért Ines csókja elől

Bár a pár nem sokat mutatkozik nyilvánosan, Brad Pitt új filmjének premierére természetesen a kedvese is elkísérte, ahol egy igazán kínos pillanatnak lehettünk szemtanúi. Ines szerelmesen hajolna Bradhez egy csókra, aki hirtelen meggondolja magát és inkább a hátat fordít kedvesének. Ha pedig ez nem lenne elég, a testbeszédszakértők már korábban is aggodalmukat fejezték ki, miszerint Brad önkéntelen mozdulatai arra utalnak, hogy próbálja magát a háttérbe szorítani, nehogy túlragyogja Inest, aki viszont látványosan feszeng és egyetlen őszinte mosolyt sem tud kisajtolni magából.