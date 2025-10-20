Megházasodott Antonio Banderas lánya: fényűző esküvőn mondta ki a boldogító igent

A legnagyobb titokban megházasodott Melanie Griffith és Antonio Banderas lánya Stella Banderas. A 29 éves szépség a valladolidi Retuerta Le Domaine apátságban mondta ki a boldogító igent Alex Gruzynknek, akivel már iskolás koruk óta együtt jártak. A szertartás során az örömapa mondott tósztot a fiatalok egészségére, és vendégek között ott volt Dakota Johnson is, aki Stella féltestvére. Az esküvő során a Zorró sztárjának még ahhoz is volt kedve, hogy igyon egyet a megjelenő újságírókkal.

Megházasodott Antonio Banderas lánya Stella Banderas

Forrás: WireImage

Antonio Banderas lánya nagyon jó viszonyt ápol a féltestvérével Dakota Johnsonnal

A PageSix információi szerint résztvett az esküvőn Antonio Banderas mostohalánya Dakota Johnson is, aki Melanie Griffith első házasságából született, azonban mindig is édestestvéreként tekintett a húgára Stellára. A kapcsolatuk annyira szoros volt, hogy Stella rendszeresen meglátogatta a nővérét akkor is, amikor az apjánál Don Johnsonnál tartózkodott. A két család a mai napig szoros kapcsolatban áll egymással, de arról nem tudni, hogy az idős színész is ellátogatott-e az esküvőre.

Antonio Banderas hozta a formáját

A lap beszámolt arról is, hogy a nap elején újságírók egy csoportja jelent meg az apátság bejáratnál, miután megtudták, hogy kik házasodnak éppen a kapu másik oldalán. Legnagyobb meglepetésükre egyszer csak Antonio Banderas sétált ki a bejáraton szmokingban és koccintott egyet a paparazzikkal, mielőtt megkérte őket, hogy távozzanak a privát szertartásról.

Antonio Banderas and Melanie Griffith’s daughter, Stella, marries childhood sweetheart in lavish Spanish wedding https://t.co/ixOC4nSyCz pic.twitter.com/eyCG7AmvtH — Page Six (@PageSix) October 19, 2025

Bár hivatalos képeket még nem osztott meg az ifjú pár a ceremóniáról, a közösségi médiában több képet is találhatunk, amelyeken látható Stella menyasszonyi ruhája:

La revista People filtra la primera foto de la boda de Stella Banderas: pic.twitter.com/yJm4pKMpnX — Vicente Gómez Fornés (@vicentegfornes) October 19, 2025

Az esküvő helyszíne pedig így nézett ki: