Dakota Johnson – A Szürke 50 árnyalatából a saját fényébe lép

A világ számára örökre Anastasia Steele marad, a „Szürke 50 árnyalata” sorozat főhősnője, de az utóbbi években egyre inkább bebizonyította: ő jóval több ennél a szerepnél. A számmisztika is felfedi, hogy Dakota Johnson életútja különleges fordulatokat tartogat: sorsszáma az 5-ös ( 1+9+8+9+1+0+4= 32, 3+2= 5 ) , amely a szabadság, a változás és az új lehetőségek energiáját hordozza.

Dakota Johnson több mint Anastasia Steele karaktere

Dakota Johnson, az egykori hollywoodi színészpár lánya

Dakota 1989. október 4-én született Los Angelesben. Édesanyja a Golden Globe-díjas Melanie Griffith, édesapja a legendás Don Johnson, nevelőapja pedig sokáig Antonio Banderas volt. Egy ilyen háttér egyszerre jelentett számára fényes lehetőséget és súlyos terhet. Dakota azonban soha nem elégedett meg azzal, hogy „csak” híres szülők gyermeke legyen – az 5-ös sorsszám szelleme mindig arra sarkallta, hogy saját jogán hódítsa meg a világot.

Az 5-ös sorsszám: szabadság és lázadás

Az 5-ös sorsszámú emberek született szabadságkeresők. Ők azok, akik nem tűrik a korlátokat, mindig új élményekre, tapasztalatokra vágynak, és gyakran keresik a kihívásokat. Dakota személyisége pontosan ilyen: egyszerre kíváncsi, kísérletező és provokatív. Ez az energia tette őt tökéletes választássá Anastasia Steele szerepére, amely világsikert hozott számára.

Dakota Johnson tökéletes választás volt Anastasia Steele szerepére — Jelenet A szürke 50 árnyalata c. filmből

A Szürke 50 árnyalata – szerep vagy sors?

2015-ben mutatták be A szürke ötven árnyalata című filmet, amely rögtön megosztotta a világot. Egyesek imádták, mások kritizálták, de egyvalami biztos: Dakota Johnson egyik napról a másikra világhírű lett. Az 5-ös sorsszám nem engedi, hogy valaki beérje mások árnyékával. Dakota mindig is a saját útját akarta járni – és nem félt kilépni a komfortzónából.

A trilógia további részei – A sötét ötven árnyalata (2017) és A szabadság ötven árnyalata (2018) – végleg bebetonozták a nevét Hollywood történetébe. És bár a filmek bélyeget is nyomtak rá, valójában ez a trilógia tökéletesen tükrözte az ő személyiségét is: az ártatlanságból a tapasztalásba, a függésből a szabadságba vezető utat.