Reneszánszukat élik az AZ filmek − 5 ok, hogy miért ő a legijesztőbb bohóc a képernyőn

arhív
Hajdu Viktória
2025.10.21.
Ahogy beköszönt az ősz, a korai sötétedés, ismét előtérbe kerülnek a horrorfilmek, amik fokozzák a borzongást. Nem is csoda, hogy az alkotók ezt az időszakot választották a Welcome to Derry című új AZ filmek előzménysorozatának megjelenéséhez. Íme 5 ok, amiért ennyire odáig vagyunk ezért a piros orrú rémért.

Visszatért a borzongás, de most nem pont úgy, ahogy gondolnád. Az AZ filmeket nem egyszerűen rebootolták, hanem teljesen újragondolták. Október 26-án érkezik a Welcome to Derry előzménysorozat, ami minden eddiginél ijesztőbb lesz a készítők szerint. Addig is hoztunk 5 vérfagyasztó tényt, amiért Pennywise a legijesztőbb bohóc az univerzumban.

Az AZ filmek legijesztőbb bohóca: Pennywise
Forrás:  arhív

Ijesztő nosztalgia: most mindenki odáig van az AZ filmekért

A hétvégén érkező előzménysorozat miatt mi is belekukkantottunk újra a világ legijesztőbb bohócának sztorijába. És mondanunk se kell, még sokadig alkalomra is eldobjuk tőle a popcornt. Van valami ördögien vonzó abban, ha egy bohóc nem a gyerekzsúrok sztárja, hanem a pszichológusok kedvenc esettanulmánya. Pennywise pontosan ez: a bohóc, aki nem poénkodik, csak elmosolyodik, mielőtt leharapná a karod. Ő Stephen King színtiszta gonosza, aki minden olyan formát magára ölt, amitől valaha is féltél – és mégis, valahogy mindig bohóc marad. 

E gondolat mentén összeszedtünk 5 tényt, miszerint tényleg Pennywise minden idők legfélelmetesebb bohóca. Készülj a fóbiára!

1. Mert a félelmedből él

Pennywise maga a félelem és rettegés
Forrás:  arhív

Pennywise nem egyszerűen egy sima szörnyeteg – ő maga a félelem megtestesülése. Nem kell neki vér, sem hús. Neki az kell, amitől te éjszaka nem alszol. Pontosan tudja, mi az a dolog, amit a legjobban próbálsz elnyomni magadban, és abban a pillanatban, hogy rágondolsz… már ott is van. Ez több, mint horror: ez pszichológiai támadás a tudatalattid ellen. Igen, jól gondolod, a dementorok is így működnek. 

2. Mert gyerekkorunkból jön, és onnan nincs menekvés

RELEASE DATE: September 8, 2017 TITLE: It STUDIO: New Line Cinema DIRECTOR: Andy Muschietti PLOT: A group of bullied kids band together when a shapeshifting demon, taking the appearance of a clown, begins hunting children. STARRING: BILL SKARSGARD as Pennywise poster art.
Ez a mosolygós bohóc lidérces álmaink főszereplője
Forrás: NORTHFOTO

A bohóc fóbia nem véletlenül jött létre. A gyerekkor biztonságos világát rombolja szét azzal, hogy azt a figurát, aki eredetileg szórakoztatni jött, valójában gyilkolni küldik. Pennywise a gyermeki ártatlanság torz tükre: egyfajta „mi lett volna, ha”. És mi felnőttek is tudjuk, hogy a gyerekkori félelmek sosem tűnnek el, csak átalakulnak valami egészen mássá. 

3. Mert mosolyog, miközben tönkretesz

RELEASE DATE: September 8, 2017 TITLE: It STUDIO: New Line Cinema DIRECTOR: Andy Muschietti PLOT: A group of bullied kids band together when a shapeshifting demon, taking the appearance of a clown, begins hunting children. STARRING: BILL SKARSGARD as Pennywise.
Ő csak mosolyog, nem kiabál és nem is fenyegetőzik
Forrás: NORTHFOTO

Sok horrorfigura üvölt, hörög, vagy legalább fenyegetően néz – Pennywise ezzel szemben mosolyog. És épp ez teszi igazán hátborzongatóvá. Az a festett, erőltetett vigyor inkább tűnik rángatózó maszknak, mint valódi arckifejezésnek. A nevetés és a halál egyidejű jelenléte olyan nyugtalanító ellentétet hoz létre, amitől a néző nem tud szabadulni a feszültségtől. Ő nem egyszerűen gonosz – élvezi is mindezt.

4. Mert Bill Skarsgård túl jól csinálja

Bill Skarsgård új szintre emeli a borzongás fogalmát
Forrás:  arhív

Tim Curry klasszikus alakítása után nehéz volt elképzelni, hogy valaki felül tudja múlni azt a rettegést, de Bill Skarsgård valami hátborzongatóan újat hozott. A szemei, amik külön irányba néznek, a hangja, ami egyszer gyerekes, aztán démoni, és persze a mozdulatai, amik valahogy természetellenesen emberiek. Ezek teszik Pennywise-t nemcsak félelmetessé, hanem teljesen kiszámíthatatlanná. És valljuk be: a legrosszabb az, amikor nem tudod, mikor fog ugrani.

5. Mert nem lehet legyőzni – Csak elfelejteni (ideiglenesen)

RELEASE DATE: September 8, 2017 TITLE: It STUDIO: New Line Cinema DIRECTOR: Andy Muschietti PLOT: A group of bullied kids band together when a shapeshifting demon, taking the appearance of a clown, begins hunting children. STARRING: BILL SKARSGARD - Pennywise.
Az a bizonyos piros lufi... rémálmaid lesznek tőle, ha meglátod szállni a levegőben?
Forrás: NORTHFOTO

A legtöbb horrorhősnek van valami gyenge pontja: a napfény, az ezüstgolyó, a tűz. Pennywise-nak? Nincs ilyen. Ő ciklikusan tér vissza, mint egy rossz karma – 27 évente, pontosan, könyörtelenül. Nem lehet megölni, mert nem test, hanem elme. A „Welcome to Derry” sorozat pontosan ezt bontja majd ki: Pennywise nem szimplán létezik, hanem mindig is ott volt. Csak várt, hogy újra félni kezdjünk.

Szóval a legvégére csak egyetlen kérdés maradt: ha holnap meglátsz egy piros lufit lebegni az utcán… odamész, vagy inkább átmész a túloldalra?

 

