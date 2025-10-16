Ezt jobb, ha NEM otthon nézed meg − Megérkezett a Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetese

Figyelem, figyelem! Megérkezett, amire minden kis pajzán gondolatú társunk várt: az It: Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetese. Pennywise már az ajtóban kopogtat, a hónapban érkezik a sorozat.

A Welcome to Derry október 26-án érkezik a mozikba.

Felkészültetek? Beérkezett az It: Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetese

Szóval, ki kérte ezt? Már az előző előzetes is elég volt ahhoz, hogy a fél internet a takaró alá meneküljön, és eldobja a popcornt, most pedig a készítők mégis úgy döntöttek, hogy „oké, de mi lenne, ha csinálnánk egyet csak felnőtteknek is?”. Mert nyilván a gyerekek eddig is imádták Pennywiset, nem? Spoiler: nem.

Az HBO Max, Welcome to Derry című sorozata az AZ univerzumát bővíti, és ha eddig azt gondoltad, hogy Stephen King rémálmainál nincs bizarrabb dolog a világon, akkor most kapaszkodj meg, mert a készítők szerint, ez sorozat most túlmegy majd minden határon.

Az új előzetes

A „felnőtteknek szóló” jelző már önmagában is árulkodó, de nem, itt nem arról van szó, hogy Pennywise most épp egy selyemingben csábít. Inkább arról, hogy az előzetes konkrétan egy horrorfilmes mesterkurzus, amiben minden snitt után azt érzed, hogy a szíved egy kicsit gyorsabban ver, és a légzésszámod is gyanúsan megnőtt. És még csak nem is tudod, a miértet. Vagyis, de, de ezt felnőttként ciki lenne be vallani.

A történet az Az eseményei előtt játszódik, és azt ígéri, hogy végre megtudjuk, hogyan is jött létre Pennywise.

A sorozat alkotói egyébként, Andy és Barbara Muschietti, láthatóan nem spóroltak a félelemfaktorral. A vizuális világ sötét, nyomasztó, és valahogy mindig olyan érzésed van, mintha valaki mögötted állna. Ez az a fajta horror, amitől nem sikítasz, csak egyszerűen nem alszol napokig.

Egy biztos, ha a cél az volt, hogy mindenkinek újra eszébe juttassa, hogy miért nem szereti a bohócokat, akkor ez a sori egy jackpot. Mi viszont még mindig nem értjük, kinek kellett egy „csak felnőtteknek” verzió – mert ha az előző gyerekbarát volt, akkor mi inkább visszamennénk mesét nézni.