A rettegés kulisszái mögött: így készítik fel a gyerekszínészeket a horrorfilmekre

IMDb -
félelem horror gyerekszínész
Hajdú Viktória
2025.08.25.
Kívül könnyek és művér, belül tejbegríz és plüssmaci. A horrorban játszó gyerekek titkos világa közelebb áll egy játszótérhez, mint hinnéd.

Amikor meghallod a „gyerekszínész” és a „horrorfilm” szavakat egy mondatban, talán rögtön egy életre szóló trauma képe ugorhat be. Pedig a valóság sokkal inkább szól nevetésről, tejszínhabos milkshake-ről és színfalak mögötti összekacsintásról, mint a vérfagyasztó sikolyokról. A rettegés ugyanis a vásznon születik meg, a gyerekek pedig többnyire nem is tudják, hogy éppen mitől és milyen „félelmet” kellene eljátszaniuk.

horror, film, gyerek
A kör című horrorfilmben is ügyeletek a gyerekek lelki állapotára. 
Forrás:  IMDb

Aprók a vásznon, nagyok a pokolban – Így készítik fel a gyerekeket a horrorfilmekre

A horrorfilmek gyerekszínészei mögött nem démonok állnak, hanem egész stábnyi felnőtt, akik játékossá, biztonságossá és akár felemelővé teszik a forgatást. A pszichológiai titok egyszerű: a gyerekek nem élik át azt, amit a nézők látnak. Nekik ez munka vagy inkább csak egy furcsa, izgalmas játék.

Ami nekünk hátborzongató, az nekik gyakran csak egy újabb nap a játszótéren. Csak itt a homokozó helyett éppen művér van a vödörben. Na da lássuk, hogy kedvenc gyerekszínészeink hogyan is élték meg ezeket a „traumákat.”

American actresses Sigourney Weaver and Carrie Henn on the set of Aliens, written and directed by Canadian James Cameron. (Photo by Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Carrie Henn az Aliens forgatásán.
Forrás:  Getty Images

Carrie Henn, az Alien kis Newtje például úgy emlékszik vissza, hogy a forgatás inkább vízi vidámparknak tűnt, mint halálos űrhorrornak. Volt olyan, hogy elrontotta a jeleneteit, csak hogy még egyszer lecsúszhasson a vízbe. Ha ez trauma, akkor a nyári tábor is az.

A nehéz érzelmi jelenetek előtt gyakran egyszerű, gyereknyelvű példákkal dolgoznak. „Képzeld el, hogy elmarad a szülinapi bulid” – mondja a rendező. Ezzel azonnal megszületik a szomorúság, de a gyerek tudja: ez játék, nem valós veszteség. Így a félelem kontrollált, biztonságos keretek között jelenik meg.

American actors Jack Nicholson and Danny Lloyd on the set of The Shining, based on the novel by Stephen King, and directed by Stanley Kubrick. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Danny Lloyd egész forgatás alatt azt hitte, hogy egy családi vígjátékban szerepel. 
Forrás:  Getty Images

Stanley Kubrick a Ragyogás forgatásán külön ügyelt arra, hogy Danny Lloyd sose tudja, hogy milyen filmet készítenek valójában. A fiú azt hitte, egy családi történetben szerepel. Csak tinédzserként szembesült vele, hogy a „kedves bácsi” valójában baltával rohangált a folyosón.

A horror hatása leginkább az utómunkán múlik. A nyersanyag, a zene, fények és vágás nélkül sokszor inkább komikus, mint félelmetes. A gyerekek a forgatáson legtöbbször csak azt látják, hogy „a furcsa bácsi vicces maszkban bohóckodik”, nem pedig, hogy egy démoni lény támad rájuk.

Swedish actor Max von Sydow performs a exorcism in a scene from the film The Exorcist. The little girl in the bed is actress Linda Blair.
Az ördögőzű egyik jelenetében, a kislány Linda Blair gerencsérülést szenvedett.
Forrás:  Getty Images

Talán a legdurvább eset, 1973-ban volt, ahol Az ördögűző forgatásán Linda Blair gerincsérülést szenvedett – az ilyesmi ma már elképzelhetetlen. Törvények, dublőrök és pszichológusok vigyáznak rá, hogy a gyerek testi-lelki épsége ne sérüljön.

Ma már olyan törvények léteznek, amik minden esetben a gyerekek lelki fejlődését nézik. Sőt, ott vannak még a dublőrök, pszichológusok is akik vigyáznak rá, hogy ne történjen semmiféle léleksérülés a kicsikben. Valójában ma már sírásra se kényszeríthető egy gyerek a filmvásznon, hacsak ő maga nem dönt úgy, hogy márpedig most megmutatja az igazi hisztit. Szóval nincs miért aggódni, nyugodtan nézhetünk ijesztő gyerekes filmeket bűntudat nélkül, mert bennük nem okozott maradandó traumákat egy-egy film, velünk ellentétben. 

