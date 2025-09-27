It: Welcome to Derry — A rettegett bohóc története sorozat formájában tér vissza — ELŐZETES

Valahol Maine állam távoli kisvárosa, Derry utcáin már régóta sejtik, hogy nem csupán a helyi pletykák sötét árnya élt tovább. Pennywise maga sem tűnt el igazán. A 2025-ös őszi premierrel érkezik az újabb fejezet: It: Welcome to Derry — a sorozat, amely nem folytatja a művet, hanem visszalép az időben, hogy megmutassa, miként kezdődött az egész rémség.
A produkció nem kis vállalkozás. Andy és Barbara Muschietti -— akik a 2017-es és 2019-es Az-filmeket is jegyezték — most is kulcsszerepet játszanak a sorozat fejlesztésében, méghozzá Jason Fuchs társaságában. A sorozat bemutatkozó epizódját maga Andy Muschietti rendezi, tovább mélyítve az kapcsolatot a mozifilmes adaptációkkal.
A cselekmény 1962-ben játszódik, ahol a Hanlon család (Charlotte és Leroy, valamint fiuk) Derrybe költözik, nem tudva, mibe keverednek. Már a kezdet sem lesz egyszerű: hirtelen eltűnik egy helyi kislány, és vele együtt elkezd aktiválódni az a régi, sötét szál, amely évszázadokig bénító félelemben tartotta a város lakóit.
A sorozat a közjátékokból merít, azokból a kisebb, de kulcsfontosságú epizódokból, amelyeket Stephen King az Az című regényében elrejtett, és amelyek Derry sokrétegű történelmét szövik át.
A készítők szándéka szerint három évadban fogják felépíteni a narratívát: nem csak 1962-t látjuk, de 1935-öt és 1908-at is — azaz visszafelé haladnak az időben, hogy rekonstruálják Pennywise eredetét.
A karakter Dick Hallorann, aki eredetileg A ragyogás és az Álom Doktor révén ismert, itt is megjelenik. Ő az, aki az Az című regényben egy közjáték révén kulcsszerepet játszik a Black Spot történetében. A sorozat adaptációjában Chris Chalk alakítja Hallorannt. A szerep nem pusztán cameó: a Black Spot tragédiája egy olyan éjszaka, amikor egy klubban embereket ejtenek csapdába — a rasszizmus és az erőszak traumáit is felidézi, a sorozat szándéka szerint reflektálva a korszak társadalmi viszonyaira.
Persze a legnagyobb figyelem Bill Skarsgård visszatérését kíséri. Ő az, aki újra Pennywise bőrébe bújik, ráadásul executive producere is a sorozatnak. A vadonatúj hivatalos trailer már napvilágot látott, és jócskán elvakította a rettegés lángját: vértől csöpögő folyosók, sikolyok, zsivaj, gyerekek, akik sejtik, hogy valami nincs rendben a város alatt — és természetesen Pennywise arcának előbukkanása, ahogy újra ránk mosolyog a sötétből.
A sorozat premiere október 26-án várható az HBO-n és az HBO Max-on, az epizódokat hetente adják majd le.
A producerek hatalmas szakmai lelkesedéssel, már „nyolc hosszú mozifilmnek” titulálják az epizódokat. Nem közönséges tévés formátumként, hanem filmes látásmóddal igyekeznek elkészíteni a szériát:
„It: Welcome to Derry — a sorozat nem pusztán egy fejlesztett remake vagy folytatás, sokkal inkább kaland a horror múltjába, ahol a félelem gyökereit kutatjuk. Szakítva azzal, hogy „csak” ijesztgessünk, új dimenziókat kínál: mit rejlett Derry mélyén évtizedeken át, és milyen szerepet játszott a város az őrület kialakulásában” — mondták el a produkciótról.
Vajon megéri a várakozást? Az október talán választ ad. Addig is, ne mászkálj túl sokat az esőben egyedül!
