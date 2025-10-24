Brigitte Bardot halálhíre terjedt a közösségi oldalon: a színésznő felháborodva cáfolt

Ahogy megírtuk, kórházba szállították Brigitte Bardot-t, a színésznő műtéten esett át. Három hetet töltött a touloni Saint-Jean Magánkórházban, azóta kiengedték és jól van. Mindeközben olyan információk is szárnyra kaptak, hogy a 91 éves francia filmikon meghalt: egy influenszer, Aqababe egy azóta törölt X-tweetben állította ezt. Bardot heves nyilatkozatban reagált a közösségi médiában keringő, haláláról szóló „álhírekre”.

Brigitte Bardot keményen reagált a haláláról szóló álhírre.

Brigitte Bardot él és virul

Bár a francia filmes ikon, Brigitte Bardot operáción esett át, gyorsan gyógyult, és szűk hete az otthonában lábadozik. Mindeközben a közösségi médiában elterjedt a pletyka, hogy a színésznő meghalt. Az influenszer, Aqababe azt állította az X-en, hogy exkluzív információi vannak arről hogy a sztár már nem él. „Koporsóját Saint-Paul-de-Jarrat-ban rendelték, a 09-es (Ariège) megyében. Egy ikon távozott az élők sorából, felejthetetlen örökséget és örök nyomot hagyva a franciák szívében” − írta. Az álhír a színésznőhöz is eljutott, aki reagált is arra: „Nem tudom, ki az az idióta, aki elkezdte ezt terjeszteni, de jól vagyok, és eszem ágában sincs meghalni” − kommentált.

Az influenszer kötötte az ebet a karóhoz

Az influenszer ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, kijelentette, a nyilatkozat nem Bardot-tól származik, valaki feltörte a fiókját. „Majd meglátjátok, amikor az AFP hivatalosan bejelenti a halálhírt” − írta az álhír terjesztője.