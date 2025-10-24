Brigitte Bardot halálhíre terjedt a közösségi oldalon: a színésznő felháborodva cáfolt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bár meg kellett műteni, ma már jól van és haza is engedték. Brigitte Bardot nagyon is él, és ezt ő nyilatkozta a haláláról szóló álhír hallatán.

Ahogy megírtuk, kórházba szállították Brigitte Bardot-t, a színésznő műtéten esett át. Három hetet töltött a touloni Saint-Jean Magánkórházban, azóta kiengedték és jól van. Mindeközben olyan információk is szárnyra kaptak, hogy a 91 éves francia filmikon meghalt: egy influenszer, Aqababe egy azóta törölt X-tweetben állította ezt. Bardot heves nyilatkozatban reagált a közösségi médiában keringő, haláláról szóló „álhírekre”.

Brigitte Bardot él és virul 

Bár a francia filmes ikon, Brigitte Bardot operáción esett át, gyorsan gyógyult, és szűk hete az otthonában lábadozik. Mindeközben a közösségi médiában elterjedt a pletyka, hogy a színésznő meghalt. Az influenszer, Aqababe azt állította az X-en, hogy exkluzív információi vannak arről hogy a sztár már nem él. „Koporsóját Saint-Paul-de-Jarrat-ban rendelték, a 09-es (Ariège) megyében. Egy ikon távozott az élők sorából, felejthetetlen örökséget és örök  nyomot hagyva a franciák szívében” − írta. Az álhír a színésznőhöz is eljutott, aki reagált is arra: „Nem tudom, ki az az idióta, aki elkezdte ezt terjeszteni, de jól vagyok, és eszem ágában sincs meghalni” − kommentált. 

Az influenszer kötötte az ebet a karóhoz

Az influenszer ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, kijelentette, a nyilatkozat nem Bardot-tól származik, valaki feltörte a fiókját. „Majd meglátjátok, amikor az AFP hivatalosan bejelenti a halálhírt” −  írta az álhír terjesztője. 

