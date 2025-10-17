Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Súlyos beteg Brigitte Bardot: komoly műtéten esett át a színésznő

A 91 éves díva operációjáról részleteket nem lehet tudni. Brigitte Bardot egy touloni kórházban fekszik.

Brigitte Bardot-t súlyos betegséggel szállították kórházba Saint-Tropez-ban, ahol  műtéten esett át. A színésznő szeptember 28-án töltötte be a 91. életévét. A francia filmikon hosszú idő után egy fontos ügy érdekében idén májusban vállalt ismét interjút, előtte 11 éven át teljesen visszavonultan élt. 

Brigitte Bardot idén májusban adott interjút 11 év után
Brigitte Bardot idén májusban adott interjút 11 év után
Brigitte Bardot az otthonában lehetett rosszul

Kórházba szállították az ikonikus francia színésznőt, Brigitte Bardot-t – írja a francia média nyomán a Daily Mail. A 91 éves filmsztárt állítólag három hete súlyos betegség miatt kellett megműteni, de további részleteket nem közöltek. Annyit tudni, hogy Brigitte saint-tropez-i otthonában tartózkodott, mielőtt felvették egy touloni kórházba. Jelenleg lábadozik, az orvosok pedig továbbra is figyelemmel kísérik állapotát. 

Két éve légzési problémái voltak

Nem ez az első eset, hogy Bardot-nak komoly egészség gondja van. 2023-ban légzési nehézségek miatt rohantak a francia rezidenciájukra a mentők. Akkor oxigénre kapcsolták és egy ideig ott maradtak, hogy figyeljék az állapotát. „Mint minden ember egy bizonyos kor után, ő sem bírja már a hőséget”nyilatkozta akkor a férje, Bernard d'Ormale.

Brigitte Bardot az állatvédelemért szállt harcba

Az állatvédelem elkötelezett szószólójaként Brigitte Bardot májusban állt ismét a nyilvánosság elé. Azt akarta elérni, hogy tiltsák be a vadászkutyákkal való vadászatot. „Úgy gondolom, nyerhetek. Ez már tényleg az utolsó csatám 90 évesen, nem tudom ezt újra megtenni öt vagy tíz év múlva. Ez az utolsó lehetőség” − mondta. 

