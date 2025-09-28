Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Brigitte Bardot 91 évesen is gyönyörű: így néz ki most a világ egyik legszebb színésznője

2025.09.28.
Brigitte Bardot ma ünnepli 91. születésnapját. A francia filmikon hosszú idő után idén májusban vállalt ismét interjút, előtte 11 éven át teljesen visszavonultan élt. A róla készült felvételek bizonyították: a XX. század legendás szexszimbóluma ma is különleges jelenség.

Brigitte Bardot 1934. szeptember 28-án született Párizsban, és eredetileg balett-táncosnak készült. 15 évesen azonban a divatvilág felé sodródott: az ELLE címlapjáról indult, és a mozivászonig jutott. Szőkesége hamar védjegyévé vált, áttörését pedig az És Isten megteremté a nőt című film hozta el, amely nemcsak őt, hanem a nőábrázolást is átformálta. A naiv, mégis ösztönös, vadóc figura Brigitte Bardot-nak köszönhetően lett új nőtípus a filmvásznon.

Brigitte Bardot az És Isten megteremté a nőt című filmben
Brigitte Bardot az És Isten megteremté a nőt című filmben
Forrás: AFP

Az 1960-as években a francia újhullám is felfedezte: Louis Malle és Jean-Luc Godard filmjeiben igazi színésznőként mutatta meg, hogy jóval több, mint egy gyönyörű arc. A megvetés vagy a Magánélet máig filmtörténeti mérföldkövek.

Marcello Mastroianni és Brigitte Bardot a Magánélet című filmben 1962-ben
Marcello Mastroianni és Brigitte Bardot a Magánélet című filmben 1962-ben
Forrás: AFP

Mégis, mindössze 39 évesen hátat fordított a filmezésnek. Egy későbbi interjúban elárulta, hogy a hírnév és a sajtó nyomása tette tönkre az életét. A közönség imádta, ő azonban békére vágyott, így teljesen az állatvédelemnek szentelte magát.

Brigitte Bardot élete utolsó harcára készült májusban

Brigitte Bardot utoljára idén májusban adott interjút a francia BFM TV – 11 év után. Fontos ügy miatt állt ismét a nyilvánosság elé: utolsó harcát vívta a francia kormánnyal. Azt akarta elérni, hogy tiltsák be a vadászkutyákkal való vadászatot. „Úgy gondolom, nyerhetek. Ez már tényleg az utolsó csatám 90 évesen, nem tudom ezt újra megtenni öt vagy tíz év múlva. Ez az utolsó lehetőség" - mondta. 

Brigitte Bardot idén májusban adott interjút 11 év után
Forrás: Youtube

Brigitte Bardot a filmipar egyik ikonja lett. Egyszerre testesítette meg a végzet asszonyát és a férfiaktól független, szabad nő képét. Születésnapján a rajongók nemcsak a filmtörténet egyik legnagyobb szexszimbólumára emlékeznek, hanem arra a bátor asszonyra is, aki a reflektorfény helyett a csendet választotta. Szépsége és kisugárzása ma is magával ragadó. 

