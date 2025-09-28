Brigitte Bardot 91 évesen is gyönyörű: így néz ki most a világ egyik legszebb színésznője

Brigitte Bardot 1934. szeptember 28-án született Párizsban, és eredetileg balett-táncosnak készült. 15 évesen azonban a divatvilág felé sodródott: az ELLE címlapjáról indult, és a mozivászonig jutott. Szőkesége hamar védjegyévé vált, áttörését pedig az És Isten megteremté a nőt című film hozta el, amely nemcsak őt, hanem a nőábrázolást is átformálta. A naiv, mégis ösztönös, vadóc figura Brigitte Bardot-nak köszönhetően lett új nőtípus a filmvásznon.
Az 1960-as években a francia újhullám is felfedezte: Louis Malle és Jean-Luc Godard filmjeiben igazi színésznőként mutatta meg, hogy jóval több, mint egy gyönyörű arc. A megvetés vagy a Magánélet máig filmtörténeti mérföldkövek.
Mégis, mindössze 39 évesen hátat fordított a filmezésnek. Egy későbbi interjúban elárulta, hogy a hírnév és a sajtó nyomása tette tönkre az életét. A közönség imádta, ő azonban békére vágyott, így teljesen az állatvédelemnek szentelte magát.
Brigitte Bardot utoljára idén májusban adott interjút a francia BFM TV – 11 év után. Fontos ügy miatt állt ismét a nyilvánosság elé: utolsó harcát vívta a francia kormánnyal. Azt akarta elérni, hogy tiltsák be a vadászkutyákkal való vadászatot. „Úgy gondolom, nyerhetek. Ez már tényleg az utolsó csatám 90 évesen, nem tudom ezt újra megtenni öt vagy tíz év múlva. Ez az utolsó lehetőség" - mondta.
Brigitte Bardot a filmipar egyik ikonja lett. Egyszerre testesítette meg a végzet asszonyát és a férfiaktól független, szabad nő képét. Születésnapján a rajongók nemcsak a filmtörténet egyik legnagyobb szexszimbólumára emlékeznek, hanem arra a bátor asszonyra is, aki a reflektorfény helyett a csendet választotta. Szépsége és kisugárzása ma is magával ragadó.
