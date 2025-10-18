Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Saint Tropez

Ilyen állapotban van most a műtéten átesett Brigitte Bardot: friss hírek a színésznőről

Saint Tropez műtét Brigitte Bardot
Brigitte Bardot-t, a francia mozi legendás alakját súlyos betegséggel szállították kórházba a dél-franciaországi Toulonban. Képviselője beszámolt arról, hogy van most a színésznő.

A 91 éves Brigitte Bardot-t néhány héttel ezelőtt kórházba szállították Saint-Tropez-ban, ahol műtéten esett át. A legfrissebb hírek szerint a színésznő három hetet töltött az intézményben.

Brigitte Bardot otthonában lábadozik a műtét után
Brigitte Bardot otthonában lábadozik a műtét után
Forrás: Gamma-Rapho

Brigitte Bardot otthon lábadozik Saint-Tropez-ban

A francia filmművészet ikonikus alakja az elmúlt hetekben műtéten esett át a touloni Saint-Jean Magánkórházban. Képviselője szerint Bardot elég jól van ahhoz, hogy hazamehessen, és hozzátette, a színésznő megköszönte a kórház személyzetének és sebészcsapatának a munkáját. Brigitte Bardot jelenleg otthonában, a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban pihen − írja a Mirror.  A mostani nem az első egészségügyi problémája a színésznőnek. 2023 júliusában Bardot súlyos légzési nehézségekkel küzdött, akkor mentők siettek saint-tropez-i otthonába. Férje, Bernard d’Ormale megerősítette az esetet, elmondta, Brigitte-et a hőség viselte meg, oxigént kapott és monitorozták az értékeit. 

Brigitte Bardot 1934-ben született Párizsban, a francia és nemzetközi filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja volt. Az 1950-es évek végétől az 1970-es évek elejéig a szexuális forradalom szimbólumaként vált világhírűvé, magánélete is bővelkedett extrém fordulatokban. 1973-ban búcsút intett a szórakoztatóiparnak, miután 47 filmben szerepelt, 60 dalt vett fel és számos musicalben lépett fel.

Gyerekei mellett megvan Diane Keaton harmadik örököse: hatalmas vagyon száll rá is

Az október 11-én elhunyt világsztár vagyonából külön alapot hozott létre, hogy biztosítsa kedvenc golden retrieverének, Reggie-nek a gondtalan életet. Diane Keaton utolsó közösségi médiás bejegyzése is a kutyáról szólt.

Lady Gaga hajmeresztő szerelésben jelent meg Az ördög Pradát visel 2 forgatásán: mindenkinek leesett az álla

Nem ez az első eset, hogy extrém cipőben láthatjuk az énekesnőt, összeszedtük a legjobb nyaktörő magas sarkúit.

Még törött lábbal is Palvin Barbi volt a legszebb a Victoria's Secret divatbemutatóján - Videó!

A legismertebb magyar modell annak ellenére is színpadra állt, hogy nem sokkal korábban súlyos baleset érte őt. Palvin Barbi azonban a kifutón semmilyen jelét nem mutatta a fájdalomnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu