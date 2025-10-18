Ilyen állapotban van most a műtéten átesett Brigitte Bardot: friss hírek a színésznőről

A 91 éves Brigitte Bardot-t néhány héttel ezelőtt kórházba szállították Saint-Tropez-ban, ahol műtéten esett át. A legfrissebb hírek szerint a színésznő három hetet töltött az intézményben.
Brigitte Bardot otthon lábadozik Saint-Tropez-ban
A francia filmművészet ikonikus alakja az elmúlt hetekben műtéten esett át a touloni Saint-Jean Magánkórházban. Képviselője szerint Bardot elég jól van ahhoz, hogy hazamehessen, és hozzátette, a színésznő megköszönte a kórház személyzetének és sebészcsapatának a munkáját. Brigitte Bardot jelenleg otthonában, a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban pihen − írja a Mirror. A mostani nem az első egészségügyi problémája a színésznőnek. 2023 júliusában Bardot súlyos légzési nehézségekkel küzdött, akkor mentők siettek saint-tropez-i otthonába. Férje, Bernard d’Ormale megerősítette az esetet, elmondta, Brigitte-et a hőség viselte meg, oxigént kapott és monitorozták az értékeit.
Brigitte Bardot 1934-ben született Párizsban, a francia és nemzetközi filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja volt. Az 1950-es évek végétől az 1970-es évek elejéig a szexuális forradalom szimbólumaként vált világhírűvé, magánélete is bővelkedett extrém fordulatokban. 1973-ban búcsút intett a szórakoztatóiparnak, miután 47 filmben szerepelt, 60 dalt vett fel és számos musicalben lépett fel.