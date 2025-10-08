Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Hoztunk nektek 5 érdekességet a 40 éves Bruno Marsról - Videó!

Komáromi Bence
2025.10.08.
Szerdán belépett a 40-esek klubjába a világhírű énekes, akiről kevesen tudják, hogy Elvis Presleynek köszönheti, hogy betört a showbiznisz világába. Bruno Mars születésnapja alkalmából összeszedtünk nektek 5 kevésbé ismert érdekességet a világsztárról.

Hihetetlen, de igaz: fiatalkorunk kedvenc külföldi előadója 40 éves lett. Bruno Mars Peter Gene Hernandez néven született Hawaii szigetén, és énekes-dalszerzőként karrierje alatt 16 Grammy-díjat zsebelt be. Gondoltátok volna, hogy a Just the Way You Are énekese már 4 évesen meghódította a színpadot? Tartsatok velünk, ha kíváncsiak vagytok az előadó érdekes életútjára.

40 éves lett Bruno Mars
40 éves lett Bruno Mars
Forrás: Getty Images North America

Bruno Mars születésnapja alkalmából hoztunk nektek 5 érdekességet a világsztárról

Ha nem csak Bruno Mars dalaira vagy kíváncsi, hanem érdekel téged az előadó élete a színfalak mögött, akkor nézd meg a Life.hu TikTok-videóját, amiben összeszedtük, hogy milyen út vezetett a sztársághoz:

40 éves lett Bruno Mars Az amerikai énekes-dalszerző hivatalosan is belépett a negyvenesek klubjába. #life #BrunoMars #BrunoMars40 #születésnap

