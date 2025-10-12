Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Titkolta családja Diane Keaton betegségét: hirtelen és gyorsan romlott az állapota

Brentwood betegség Diane Keaton
Családja, barátai és az egész világ búcsúzik a színésznőtől. Diane Keaton a legközelebbi családtagjai körében halt meg, még a régi ismerősei sem tudták, min megy keresztül.

Az egész világot megrázta a hír, 79 éves korában október 11-én meghalt Diane Keaton Kaliforniában. Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő halálhírét családja jelentette be, de annak okáról nem beszéltek. Bennfentesek szerint Keaton az utóbbi időben már beteg volt, ám azt sem hozták nyilvánosságra. 

Titkolta családja Diane Keaton betegségét
Titkolta családja Diane Keaton betegségét
Forrás: GC Images

Diane Keatont a legszűkebb családja vette körül

Bár Diane Keaton családja nem nyilatkozott, miben hunyt el a színésznő, egy bennfentes a People-nak elmondta, a színésznő egészségi állapota a halálát megelőző hónapokban gyors és váratlan romlásnak indult. Diane közeli barátai szerint Keaton és családja mindent megtettek, hogy a színésznő küzdelme betegségével rejtve maradjon a nyilvánosság elől. A jólértesült azt is elmondta, hogy Keaton egyre elhatalmasodó betegsége és gyors hanyatlása szívszorító volt, ezért is döntöttek úgy, hogy nem hozzák nyilvánosságra. „Utolsó hónapjaiban csak a legszűkebb családja vette körül, akik úgy döntöttek, hogy semmiről nem beszélnek. Még a régi barátai sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mi történik Diane-nel” − tette hozzá. 

Jelzés lehetett az, hogy árulta otthonát

Többen felkapták a fejüket arra, hogy márciusban Keaton 29 millió dollárért eladásra kínálta Los Angeles-i álomotthonát. Ez a lépése meglepte ismerőseit, hiszen a színésznő korábban úgy nyilatkozott, hogy élete végéig ott szeretne lakni. 

Eltűnt az utcákról 

A színésznőt Brentwoodban évtizedeken át naponta látták sétálni kutyájával, ám az utóbbi hónapokban eltűnt a szeretett utcáiról. „Imádta azt a környéket” – nyilatkozta a lap forrása. „Egészen néhány hónappal ezelőttig minden nap sétáltatta a kutyáját. Általában ugyanúgy volt öltözve, kalapban és a jellegzetes napszemüvegében az időjárástól függetlenül. Mindig nagyon kedves, vicces és beszédes volt. Úgy beszélt a kutyájával, mintha ember lenne. Különc volt, és a régi hollywood szelleme lengte körül. Nagyon, nagyon különleges volt”  – tette hozzá.

