2025. okt. 11., szombat

2025.10.11.
Most érkezett! 79 éves korában elhunyt Diane Keaton.

79 éves korában elhunyt a Keresztapa filmek és az ikonikus Woody Allen filmek sztárja, Diane Keaton.

A családtagjai közölték a szörnyű hírt: 79 éves korában elhunyt a híres színésznő Diane Keaton a kaliforniai otthonában. A hozzátartozói arra kérik a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat - írja a People magazin.

Az Oscar-díjas színésznőt olyan alkotásokban láthattuk, mint az Örömapa, Minden végzet nehéz, Az elvált nők klubja és még sok más. Szerepeiért többször is közel került a kis arany szobrocskákhoz, Woody Allen Annie Hall-jáért pedig be is zsebelte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Magyar siker: Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott

A 71 éves alkotó nyerte idén a legrangosabb irodalmi elismerést. Kertész Imre után Krasznahorkai László a második irodalmi Nobel-díjas magyar írónk.

 

 

 


 

