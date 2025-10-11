79 éves korában elhunyt a Keresztapa filmek és az ikonikus Woody Allen filmek sztárja, Diane Keaton.

Elhunyt Diane Keaton színésznő

A családtagjai közölték a szörnyű hírt: 79 éves korában elhunyt a híres színésznő Diane Keaton a kaliforniai otthonában. A hozzátartozói arra kérik a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat - írja a People magazin.

Az Oscar-díjas színésznőt olyan alkotásokban láthattuk, mint az Örömapa, Minden végzet nehéz, Az elvált nők klubja és még sok más. Szerepeiért többször is közel került a kis arany szobrocskákhoz, Woody Allen Annie Hall-jáért pedig be is zsebelte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.