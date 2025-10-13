Kiszivárgott hangfelvétel: „Valaki összeesett” – így riasztották a mentőket Diane Keatonhoz

Újabb részletek derültek ki a 79 éves Oscar-díjas színésznő utolsó óráiról. A TMZ birtokába jutott hangfelvétel szerint a Los Angeles-i tűzoltóság szombat reggel 8:08-kor érkezett Diane Keaton otthonához, a diszpécser azzal riasztotta az egységeket, hogy egy személy összeesett. „Rescue 19, valaki összeesett” – hangzik el a felvételen, amelyen a a beavatkozás helyszínét is bemondták. A források szerint a kórházba szállított személy maga Diane Keaton volt.
Nem sokkal később hivatalosan megerősítették, hogy a Keresztapa és az Annie Hall legendás színésznője elhunyt. A halál pontos okát még nem hozták nyilvánosságra. A család szóvivője arra kérte a rajongókat és a sajtót, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban.
Diane Keaton soha nem ment férjhez, de több híres színésszel is volt kapcsolata, például Woody Allennel, Al Pacinóval és Warren Beattyvel. Két gyermeket fogadott örökbe: Dexter nevű lányát 1996-ban, Duke nevű fiát pedig 2001-ben. Egy 2008-as interjúban így fogalmazott: „Az anyaság nem volt olyan vágyam, amelynek nem tudtam ellenállni, inkább egy régóta érlelődő gondolat volt. Így belevágtam.”
Diane Keaton utolsó időszakát csendben, szűk családi körben töltötte. Egy közeli barát a People magazinnak elmondta, hogy színésznő állapota hirtelen romlott meg, a környezete számára is sokkoló volt a változás.
Utolsó hónapjaiban már csak a legközelebbi családtagok voltak mellette. Mindent nagyon titokban tartottak, még a régi barátok sem tudták pontosan, mi történik.
A színésznő környezetében többen akkor kezdtek gyanakodni, hogy valami nincs rendben, amikor eladásra kínálta Los Angeles-i otthonát, melyet annyira szeretett – annak ellenére, hogy korábban azt nyilatkozta, ott szeretne élni élete végéig. Egy másik forrás arról számolt be, hogy a színésznőt korábban gyakran látták sétálni szeretett kutyájával, Reggie-vel Brentwoodban. Az utóbbi hónapokban azonban eltűnt a környékről. Ey közeli barátja pedig azt nyilatkozta, hogy amikor utoljára látta Diane Keatont, csontsovány volt.
„Nagyon kedves volt, mindig vicces és beszédes. Úgy beszélt a kutyájához, mintha ember lenne. Egyszerre volt excentrikus és klasszikus hollywoodi jelenség. Nagyon különleges ember volt” – mondta egy szomszéd.
Diane Keaton halála körül továbbra is sok a kérdőjel, de egy dolog biztos: nemcsak színészi pályája, hanem személyisége is kitörölhetetlen nyomot hagyott Hollywoodban.
