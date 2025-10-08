A legsokkolóbb toxikus párkapcsolati analógia, amit valaha filmre vittek – Együtt filmkritika szakértői kommentárral

Michael Shanks első nagyjátékfilmje a testhorror műfaján keresztül meséli el egy párkapcsolat történetét, hogy a fájdalmait és kiüresedését fizikai torzulásokká változtathassa. Az Együtt című film egyszerre groteszk és szívfájdító: a test összeolvadása metaforikus képpé válik – amikor egy pár már nem tudja, hol kezdődik az egyik fél és hol ér véget a másik. Hála istennek a horrorfilmek ma már nem elégednek meg az ijesztegetéssel. Az ausztrál testhorror, az Együtt (Together) nemcsak ijesztgetni akar, hanem beléd is mászni. Az eljegyzés mint utolsó mentsvár, a kötődés mint rémálom – a film egyetlen nagy metaforája annak, amikor a kapcsolat komolyabbra fordulása nem az új kezdet, hanem a vég kezdete.

Millie és Tim az Együttben

Forrás: Youtube

Az Együtt egy óda párkapcsolati függőséghez

A főszereplők egyben a film rendezői is. Alison Brie és Dave Franco nemcsak a filmben, hanem a való életben is egy pár, és ez a képernyőn keresztül is átjön. Külön értékelhető, hogy Franco egy kissé heberhurgya, világfájdalmas, passzív karaktert hoz, míg Brie az, aki dühből, fájdalomból és kétségbeesésből építi fel a karaktert. Ezáltal egészen különleges és hiteles dinamika alakul ki a két karakter között, hiszen a valóságban is a nők azok, akik próbálják a végsőkig életben tartani a kapcsolatot.

Egyedi történet, tökéletes színészi játék

A történet egy párkapcsolati terápiának álcázott rémálom, ahol a „kötődés” szó új jelentést kap. Főhőseink, Tim és Millie azt csinálja, mint minden kétsébeesett pár, amikor úgy érzik, hogy széthullóban van a kapcsolatuk: eljegyzik egymást. Látszik, hogy Mille az, aki irányítja a kapcsolatot, mert ő az, aki egy buli kellős közepén megkéri Tim kezét, aki teljesen lesokkolódik az egésztől. Ezek után azán kellve-kelletlenül felhúzzák egymásra az eljegyzési gyűrűt és elköltöznek egy isten háta mögötti kisvárosba, hogy új életet kezdjenek. Egy dologgal nem számoltak: nemcsak önmagukkal, de a természetfelettivel is meg kell majd küzdeniük.

Tim és Mille régóta együtt vannak, de kapcsolatukban látszólag már nem sok minden működik. Rég túl vannak a rózsaszín ködös időszakon és a párkapcsolatuk egy valódi se veled, se nélküled állapotban ragadt, ahol hőseink maguknak sem akarják bevallani, hogy mit éreznek igazából a másik iránt. A film fő konfliktusa, hogy Tim már egy ideje bezárkózott és már hónapok óta nem feküdt le Millie-vel. Mintha az egész kapcsolat csak azért létezne, mert Tim nem tudja, mit akar, Millie pedig egyszerűen nem mer kilépni a kapcsolatból. Mindketten kicsit siratják a régi életüket, de amíg Millie-nek van egy stabil állása, Tim zenészként teljesen elveszve érzi magát.