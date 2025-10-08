A legsokkolóbb toxikus párkapcsolati analógia, amit valaha filmre vittek – Együtt filmkritika szakértői kommentárral

Michael Shanks első nagyjátékfilmje a testhorror műfaján keresztül meséli el egy párkapcsolat történetét, hogy a fájdalmait és kiüresedését fizikai torzulásokká változtathassa. Az Együtt című film egyszerre groteszk és szívfájdító: a test összeolvadása metaforikus képpé válik – amikor egy pár már nem tudja, hol kezdődik az egyik fél és hol ér véget a másik. Hála istennek a horrorfilmek ma már nem elégednek meg az ijesztegetéssel. Az ausztrál testhorror, az Együtt (Together) nemcsak ijesztgetni akar, hanem beléd is mászni. Az eljegyzés mint utolsó mentsvár, a kötődés mint rémálom – a film egyetlen nagy metaforája annak, amikor a kapcsolat komolyabbra fordulása nem az új kezdet, hanem a vég kezdete.
A főszereplők egyben a film rendezői is. Alison Brie és Dave Franco nemcsak a filmben, hanem a való életben is egy pár, és ez a képernyőn keresztül is átjön. Külön értékelhető, hogy Franco egy kissé heberhurgya, világfájdalmas, passzív karaktert hoz, míg Brie az, aki dühből, fájdalomból és kétségbeesésből építi fel a karaktert. Ezáltal egészen különleges és hiteles dinamika alakul ki a két karakter között, hiszen a valóságban is a nők azok, akik próbálják a végsőkig életben tartani a kapcsolatot.
A történet egy párkapcsolati terápiának álcázott rémálom, ahol a „kötődés” szó új jelentést kap. Főhőseink, Tim és Millie azt csinálja, mint minden kétsébeesett pár, amikor úgy érzik, hogy széthullóban van a kapcsolatuk: eljegyzik egymást. Látszik, hogy Mille az, aki irányítja a kapcsolatot, mert ő az, aki egy buli kellős közepén megkéri Tim kezét, aki teljesen lesokkolódik az egésztől. Ezek után azán kellve-kelletlenül felhúzzák egymásra az eljegyzési gyűrűt és elköltöznek egy isten háta mögötti kisvárosba, hogy új életet kezdjenek. Egy dologgal nem számoltak: nemcsak önmagukkal, de a természetfelettivel is meg kell majd küzdeniük.
Tim és Mille régóta együtt vannak, de kapcsolatukban látszólag már nem sok minden működik. Rég túl vannak a rózsaszín ködös időszakon és a párkapcsolatuk egy valódi se veled, se nélküled állapotban ragadt, ahol hőseink maguknak sem akarják bevallani, hogy mit éreznek igazából a másik iránt. A film fő konfliktusa, hogy Tim már egy ideje bezárkózott és már hónapok óta nem feküdt le Millie-vel. Mintha az egész kapcsolat csak azért létezne, mert Tim nem tudja, mit akar, Millie pedig egyszerűen nem mer kilépni a kapcsolatból. Mindketten kicsit siratják a régi életüket, de amíg Millie-nek van egy stabil állása, Tim zenészként teljesen elveszve érzi magát.
Igazán ritka az ilyen ütős horror, ami ennyire mélyére hatol az emberi lélek sötét bugyrainak, nem véletlenül lett a közönség kedvence a Sundance fesztiválon. Nincsenek felesleges jumpscare-ek, csak lassan növekvő feszültség, disszonáns zene és egy zseniálisan épített, klausztrofób atmoszféra, ami végig a néző idegein táncol. Ez a film azoknak fáj igazán, akik már túl voltak néhány érzelmi összeforrasztáson. Az összenövés, a kontrollvesztés, az önfeladás, a kényszeres együttmaradás fájdalmas, fenyegető rémének jelképe. Hőseink 100 percen keresztül próbálják elkerülni az elkerülhetetlent: a szabadságuk és az önállóságuk feladását.
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint sok, igen csak toxikus párkapcsolatban nem a szerelem, hanem a félelem diktálja az eljegyzés vagy a házasság döntését.
„Az egésznek a pszichológiai háttere, hogy nagyon sokan szeretnének a bizonytalan biztosra menni. Ez egy illúzió, amelyet félelem és bizonytalanság ural, van egy mögöttes vágy vagy eszköz, amit úgy tűnik, hogy az eljegyzés vagy a házasság helyettesít, a biztonságos kötődés nem tetten érhető, de maga a papír, a gyűrű jó eszköznek tűnik, hogy valahogy stabilizálják a kapcsolatot. Bizalmatlanság és gyenge kötődés miatt a felek célja a kontrollt visszaszerezni.
Nagy elvárásai vannak a feleknek egymás felé, úgyhogy belehelyezik magukat egy olyan helyzetbe, amiből nehezebben tudnak kilépni.
Ez egy menekülés, védekezés, hogy idealizálják a házasságot, de az önmagában nem fogja stabilizálni a kapcsolatot. Az az érdekes, hogy egy házasság után van egy euforikus, rózsaszín ködös szakasz, amitől úgy tűnik, mintha megoldódott volna minden probléma, de egy idő után megjelenik a frusztráció és realizálódik a függetlenség iránti vágy. Ilyenkor még inkább fokozódik a konfliktus és újra és újra azzal szembesülnek, hogy valódi érzelmi elköteleződés nincsen és hogy baj van. Az esetek többségében ez válással jár vagy ennek hiányában a felek a kapcsolat börtönében elposhadnak.”
