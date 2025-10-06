Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
viszály

Ezt nem teszi zsebre: Charlize Theron a kamerák kereszttüzében alázta meg Johhny Deppet - Videó!

viszály Charlize Theron Johnny Depp Párizsi Divathét
Life.hu
2025.10.06.
Megdöbbentően kínos jelenetet rögzítettek a kamerák a párizsi divathéten. Láthattuk, ahogy Charlize Theron levegőnek nézi Johnny Deppet, aki megpróbált köszönni neki. Úgy látszik, hogy nincsenek éppen kedélyes viszonyban a korábbi filmbéli partnerek.

Hiába a közös múlt, úgy tűnik, hogy Charlize Theron szándékosan kerüli Johnny Deppet és a vele való érintkezést. A köztük lévő feszültség egy kínos jelenetben csúcsosodott ki a párizsi divathéten, ahol néhány centire álltak egymástól, ám amikor a Karib-tenger kalózainak sztárja köszönni akart a kolléganőjének, akkor az Oscar-díjas színésznő direkt levegőnek nézte a férfit, majd tovább sétált. A jelenet azért is váltott ki hatalmas felháborodást a rajongókban, mert a két színész éveken át ugyanannak a parfümcégnek dolgozott, előtte pedig 1999-ben még közös filmjük is volt, amelyben egy szerelmespár két tagját alakították.

Charlize Theron szándékosan levegőnek nézte Johnny Deppet a Párizsi Divathéten
Charlize Theron szándékosan levegőnek nézte Johnny Deppet a párizsi divathéten
Forrás: Variety

Charlize Theron máskor is hangot adott már annak, hogy nem kedveli Johnny Deppet

A DailyMail beszámolója szerint Charlize Theron azoknak a színészeknek a csapatát erősíti, akik a Deppet felmentő ítélet ellenére sem bocsájtottak meg a megtépázott hírnevű sztárnak. Tudniillik Johnny Depp és az exfelesége Amber Heard éveken át perelték egymást, miután a nő azt állította, hogy Depp bántalmazta őt, a színész pedig visszaperelt becsületsértésért és rágalmazásért. Végül a jogi harc Depp győzelmével zárult, ő pedig folytathatta a munkáját és a karrierje újraépítését. Ennek ellenére több olyan hollywoodi színész is volt, aki a pereskedés során Ambert támogatták, és az ítélethirdetés után sem hittek Depp ártatlanságában. Ilyen Charlize Theron is, aki a lap tájékoztatása szerint 2023-ban megosztott egy Times cikket, amelyben éles kritikát kapott Johnny Depp, amiért visszatért a filmvászonra. Úgy látszik, hogy az Oscar-díjas színésznő továbbra sem ásta el a csatabárdot, és ha személyesen találkoznak, inkább figyelmen kívül hagyja Depp közeledését.

Ha kíváncsiak vagytok a párizsi divathéten történt incidensre, akkor azt ezen a felvételen tudjátok megtekinteni:

Johnny Depp elmenekült a világ elől: titokban egy eldugott sussexi kastélyba költözött

A világhírű színész egy csendes brit faluba tette át a székhelyét. A település lakói többször is látták, amint Johnny Depp egyedül sétálgat a földutakon, és napfürdőzik a helyi reggelizőben.

Karib-tenger kalózai 6: ezek a színészek térnek vissza a fedélzetre

Az már biztos, hogy a tenger sós, a rum pedig fogy. De kik koccintanak vele újra a Karib-tenger Kalózai 6-ban? Eláruljuk.

Charlize Theron élete örökre megváltozott: szívhezszóló vallomást tett a színésznő

Charlize Theron élete mindennek nevezhető, csak hollywoodi tündérmesének nem: életútja egy traumákon átívelő mély spirituális utazás, mely a lélek erejéről és a fájdalom transzformáló hatalmáról szól. Charlize Theron megmutatja, hogyan válik valaki a saját sorsa királynőjévé – még akkor is, ha gyermekkorában nem bánt vele a sors királykisasszonyként.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu