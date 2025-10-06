Ezt nem teszi zsebre: Charlize Theron a kamerák kereszttüzében alázta meg Johhny Deppet - Videó!

Hiába a közös múlt, úgy tűnik, hogy Charlize Theron szándékosan kerüli Johnny Deppet és a vele való érintkezést. A köztük lévő feszültség egy kínos jelenetben csúcsosodott ki a párizsi divathéten, ahol néhány centire álltak egymástól, ám amikor a Karib-tenger kalózainak sztárja köszönni akart a kolléganőjének, akkor az Oscar-díjas színésznő direkt levegőnek nézte a férfit, majd tovább sétált. A jelenet azért is váltott ki hatalmas felháborodást a rajongókban, mert a két színész éveken át ugyanannak a parfümcégnek dolgozott, előtte pedig 1999-ben még közös filmjük is volt, amelyben egy szerelmespár két tagját alakították.

Forrás: Variety

Charlize Theron máskor is hangot adott már annak, hogy nem kedveli Johnny Deppet

A DailyMail beszámolója szerint Charlize Theron azoknak a színészeknek a csapatát erősíti, akik a Deppet felmentő ítélet ellenére sem bocsájtottak meg a megtépázott hírnevű sztárnak. Tudniillik Johnny Depp és az exfelesége Amber Heard éveken át perelték egymást, miután a nő azt állította, hogy Depp bántalmazta őt, a színész pedig visszaperelt becsületsértésért és rágalmazásért. Végül a jogi harc Depp győzelmével zárult, ő pedig folytathatta a munkáját és a karrierje újraépítését. Ennek ellenére több olyan hollywoodi színész is volt, aki a pereskedés során Ambert támogatták, és az ítélethirdetés után sem hittek Depp ártatlanságában. Ilyen Charlize Theron is, aki a lap tájékoztatása szerint 2023-ban megosztott egy Times cikket, amelyben éles kritikát kapott Johnny Depp, amiért visszatért a filmvászonra. Úgy látszik, hogy az Oscar-díjas színésznő továbbra sem ásta el a csatabárdot, és ha személyesen találkoznak, inkább figyelmen kívül hagyja Depp közeledését.

