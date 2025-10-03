Szexi sorozatgyilkosért rajonganak a nők: Charlie Hunnam Ed Gein bőrébe bújt

A jófiúk ideje hivatalosan is lejárt, most a vérpezsdítő gazfickók vannak porondon – már ami a sorozatokat illeti. Október 3-án elstartol ugyanis a Netflix Szörnyeteg (Monster) című antológiájának harmadik évada, ami a sorozatgyilkos, Ed Gein életét dolgozza fel Charlie Hunnammel a főszerepben.

Charlie Hunnam a Szörnyeteg Netflix-antológiában elrabolta a nők szívét

Forrás: Getty Images North America

Charlie Hunnam a legszexibb sorozatgyilkos?

A sorozat alkotói már a Szörnyeteg Netflix-antológia előző előző évadaiban is elkényeztettek minket igazi macsókkal, de idén emelték a tétet, méghozzá a szívdöglesztő Charlie Hunnammel, aki nemrégiben arról beszélt, hogyan élte meg, hogy Ed Gein bőrébe kellett bújnia. A 45 éves brit színészt 17 évesen egy plázában fedezték fel, aki bár imád színészkedni, meglehetősen válogatós a szerepekben: a Szürke ötven árnyalata és a Thor főszerepét is visszautasította.

A szexi színész szíve foglalt

Amikor épp nem kasszasiker filmeket forgat, leginkább harcművészetekkel foglalkozik: barna öves például a brazil jiu-jitsu-ban, ami bizony meg is látszik a testén. Charlie azonban nem szabad préda, 20 éve van együtt ékszertervező barátnőjével, akivel bár nem jelennek meg sűrűn a nyilvánosság előtt, kapcsolatuk stabil és idilli.

Az antológia első két szériájában Jeffrey Dahmer és a Menendez fivérek történetét ismerhettük meg, ezekből pedig előre kikövetkeztethető volt, hogy az Ed Gein-sztori is tabukat döntöget. A nézők egy része attól tart, hogy a Netflix túlságosan „glamúrosítja” a gyilkosokat, Hunnam szerint a cél pont az volt, hogy ne egy puszta horrorshow-t készítsenek, hanem inkább a karakter valódi pszichológiai mélységet mutassák be.

@life.hu_official Szexi sorozatgyilkosért rajonganak a nők A Monster című Netflix-antológia főszereplője szó szerint elrabolta a nők szívét. #life #CharlieHunnam #Monster #EdGain #Netflix #sorozat ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official



