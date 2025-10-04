Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat

Klasszikusok, mégis rémesek – Ezeket a tanácsokat SOSE fogadd meg házasként

házasság konfliktus tanács
2025.10.04.
Mindenki jobban tudja, mint te? Számolj le a kéretlen tanácsokkal, és kezd el magad formálni a házasságodat! Összegyűjtöttük azt a négyet, amelyek nem csak közhelyesek, de még árthatnak is.

Egy jól működő párkapcsolat sok munkát igényel, ráadásul mindkét fél részéről. Ezt pedig a boldogító igen kimondásával sem lehet megspórolni. A jó házasság fenntartásához sem elég a szerelem, hiszen kell hozzá türelem, kompromisszum és néha még egy jó adag önirónia is. Azért, hogy ne legyen annyira könnyű dolgunk, még rátesznek egy lapáttal azok a kéretlen tanácsok is, amelyek a szomszédtól a nagynénin át a barátnőkig bárkitől érkezhetnek. Néhány közülük pedig nem, hogy közhely és értelmetlen, de még rossz irányba is terelhetik a házasélettel még csak ismerkedő párokat.

Mitől jó egy házasság? Hát nem a kéretlen tanácsoktól!
Egy jó házasságban nem törődtök a kéretlen tanácsokkal, helyettük inkább egymásra koncentráltok.
Forrás: Shutterstock

A jó házasság titka nem az ilyen rossz tanácsokban rejlik

1. „Ha igazán szerelmes vagy, minden könnyű lesz”

Röviden? Hát, nem. Még a legnagyobb szerelemben is vannak viták, csalódások, fáradt esték, amikor legszívesebben csak elaludnál a kanapén külön. Egy kapcsolat nem attól erős, hogy nincs benne konfliktus, hanem attól, hogy meg tudjátok azokat beszélni, és közösen keresitek a megoldást. Ha azt hiszed, minden mindig rózsaszín lesz, óriásit fogsz koppanni.

2. „Ugyanazokat a dolgokat kell szeretnetek”

Tényleg? Akkor most mindkettőtöknek imádnia kell a jógaórát, a foci közvetítést meg a horrorfilmeket? A különbség nem akadály, inkább lehetőség. Attól lesz izgalmas a házasság, hogy van, amit tőle tanulsz, és van, amit te mutatsz meg neki – de ez nem jelenti azt, hogy minden egyes programotoknak fednie kell egymást.  A totális egyformaság inkább unalmassá teszi a kapcsolatot, nem erősebbé. 

A házasság egy szorosabb párkapcsolat, így elkerülhetetlen a konfliktus. A lényeg, hogy ezeket mindig közösen oldjátok meg.
Mitől jó egy házasság? Például, hogy a viták és a konfliktusok nem sodornak titeket egymástól távolabb, sőt, inkább közelebb hoznak.
Forrás: Shutterstock

3. „A boldog házasság titka a minél gyakoribb hancúr”

Papíron jól hangzik, a valóságban viszont teljesen irreális elvárás. A párkapcsolat elején természetesen még minden együtt töltött percet szeretnétek a végsőkig kiélvezni, de ez egy idő után elmúlik, és a mindennapos együttlétek helyét másfajta intimitás veszi át. A házasságban nem számokban, hanem minőségben mérünk. Ne azért legyetek együtt, mert teljesíteni kell a hétre kitűzött targetet, hanem azért, mert mindketten akarjátok. 

4. „Ha baj van, szülj gyereket, az majd megoldja”

Ez az egyik legveszélyesebb tanács. Egy baba rengeteg öröm, de még több felelősség és kihívás – átvirrasztott éjszakák, őrültek módjára ingázó hormonok, megváltozott prioritás. Ha már most is rezeg léc a kapcsolatotok alatt, egy gyerek csak még jobban próbára tehet benneteket. Először érdemes a problémákat még kettesben rendezni, majd az így megerősített érzelmi és bizalmi kapcsolatba vállalni egy gyermeket.

Mitől jó egy házasság?

A jó házasság nem recept alapján készül, és nem is kell, hogy a nagyi közhelyei irányítsák. Nem a klisék fognak összetartani titeket, hanem a kommunikáció, a türelem, valamint az egymás iránti tisztelet és szeretet. Szóval, ha legközelebb valaki előáll egy kéretlen tanáccsal, nyugodtan mondd meg, hogy köszönöd, de erre nincs szükséged. 

