Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lánykérés

Emma Watson párja feltette a nagy kérdést? Jegygyűrű villant Hermione Granger ujján - Fotó!

lánykérés eljegyzés Emma Watson
Komáromi Bence
2025.10.07.
Egy mutatós gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg a párizsi divathéten a világhírű színésznő. A jelek szerint Emma Watson párja titokban megkérhette a barátnője kezét. De vajon ki a színésznő titokzatos partnere?

Úgy tűnik titokban eljegyezték Emma Watsont. Több paparazzi is lencsevégre kapta, amint a színésznő egy csodálatos, jegygyűrűvel az ujján sétált a párizsi divathéten. Az eljegyzés híre azért érte ennyire váratlanul a színésznő rajongóit, mert sokan még azt sem tudják, hogy ki Emma Watson párja. A színésznő meglehetősen diszkréten kezeli a magánéletét, és ezzel most sem tett másképp. Mi azért kísérletet teszünk rá, hogy összeszedjünk számotokra minden elérhető információt Emma Watson eljegyzéséről és a vőlegényéről.

Emma Watson párja eljegyezte a színésznőt? Egy gyémántgyűrű szerint igen
Emma Watson párja eljegyezte a színésznőt? Egy gyémántgyűrű szerint igen
Forrás: Getty Images Europe

Emma egyedül utazott el a francia fővárosba a párizsi divathétre, és a kamerák előtt mutatta meg a bal kezét, amelyen láthatóvá vált az impozáns, vintage stílusú gyémánt jegygyűrűje. Bár a színésznő hivatalosan még nem árulta el, hogy megkérték a kezét, úgy látszik, hogy nem is titkolja a dolgot a kamerások előtt.

Ki Emma Watson párja?

A 35 éves színésznőről néhány hónapja derült ki, hogy ideiglenesen visszavonult a színészettől és inkább az egyetemi tanulmányaira koncentrál. Emma ugyanis jelenleg az Oxfordi Egyetemre jár, ahol a kreatív írás mesterszakon tanul. Itt ismerkedett meg a jelenlegi párjával Kieran Brown-nal is, aki a DailyMail információi szerint doktori fokozatot szerzett ezen a karon. A szerelmespár tagjai meglehetősen hétköznapi életet élnek Emma ismertsége ellenére, civil munkát végeznek, egyetemre és munkába járnak együtt, közben pedig gyakran Franciaországba utaznak, ahol Emma és a testvére vásárolt egy borbirtokot, ahol különféle alkoholokat készítenek és forgalmaznak.

Emma Watson kínos magyarázkodással próbálta megvédeni magát, miután elvették a jogsiját

A színésznő jogosítványát az év elején vonták be, miután gyorshajtáson kapták őt a rendőrök. Emma Watson szerint egyszeri esetről volt szó, de kiderült, többször is szabálysértésen kapták őt korábban.

Emma Watson 35 éves – Így lett a Harry Potter Hermionéjából egy klasszikus szépség – GALÉRIA

Felnőtt a legokosabb kis boszorkány! Emma Watson 35 éves lett, de vajon mi történt azóta a varázspálcával? A válasz meglepőbb, mint gondolnád.

Emma Watson tiszta vizet öntött a pohárba: elárulta, miért hagyott fel a színészettel

2019-ben mutatták be a legutóbbi filmjét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu