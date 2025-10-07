Emma Watson párja feltette a nagy kérdést? Jegygyűrű villant Hermione Granger ujján - Fotó!

Úgy tűnik titokban eljegyezték Emma Watsont. Több paparazzi is lencsevégre kapta, amint a színésznő egy csodálatos, jegygyűrűvel az ujján sétált a párizsi divathéten. Az eljegyzés híre azért érte ennyire váratlanul a színésznő rajongóit, mert sokan még azt sem tudják, hogy ki Emma Watson párja. A színésznő meglehetősen diszkréten kezeli a magánéletét, és ezzel most sem tett másképp. Mi azért kísérletet teszünk rá, hogy összeszedjünk számotokra minden elérhető információt Emma Watson eljegyzéséről és a vőlegényéről.
Emma egyedül utazott el a francia fővárosba a párizsi divathétre, és a kamerák előtt mutatta meg a bal kezét, amelyen láthatóvá vált az impozáns, vintage stílusú gyémánt jegygyűrűje. Bár a színésznő hivatalosan még nem árulta el, hogy megkérték a kezét, úgy látszik, hogy nem is titkolja a dolgot a kamerások előtt.
A 35 éves színésznőről néhány hónapja derült ki, hogy ideiglenesen visszavonult a színészettől és inkább az egyetemi tanulmányaira koncentrál. Emma ugyanis jelenleg az Oxfordi Egyetemre jár, ahol a kreatív írás mesterszakon tanul. Itt ismerkedett meg a jelenlegi párjával Kieran Brown-nal is, aki a DailyMail információi szerint doktori fokozatot szerzett ezen a karon. A szerelmespár tagjai meglehetősen hétköznapi életet élnek Emma ismertsége ellenére, civil munkát végeznek, egyetemre és munkába járnak együtt, közben pedig gyakran Franciaországba utaznak, ahol Emma és a testvére vásárolt egy borbirtokot, ahol különféle alkoholokat készítenek és forgalmaznak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.