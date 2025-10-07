Emma Watson párja feltette a nagy kérdést? Jegygyűrű villant Hermione Granger ujján - Fotó!

Úgy tűnik titokban eljegyezték Emma Watsont. Több paparazzi is lencsevégre kapta, amint a színésznő egy csodálatos, jegygyűrűvel az ujján sétált a párizsi divathéten. Az eljegyzés híre azért érte ennyire váratlanul a színésznő rajongóit, mert sokan még azt sem tudják, hogy ki Emma Watson párja. A színésznő meglehetősen diszkréten kezeli a magánéletét, és ezzel most sem tett másképp. Mi azért kísérletet teszünk rá, hogy összeszedjünk számotokra minden elérhető információt Emma Watson eljegyzéséről és a vőlegényéről.

Emma Watson párja eljegyezte a színésznőt? Egy gyémántgyűrű szerint igen

Forrás: Getty Images Europe

Emma egyedül utazott el a francia fővárosba a párizsi divathétre, és a kamerák előtt mutatta meg a bal kezét, amelyen láthatóvá vált az impozáns, vintage stílusú gyémánt jegygyűrűje. Bár a színésznő hivatalosan még nem árulta el, hogy megkérték a kezét, úgy látszik, hogy nem is titkolja a dolgot a kamerások előtt.

Ki Emma Watson párja?

A 35 éves színésznőről néhány hónapja derült ki, hogy ideiglenesen visszavonult a színészettől és inkább az egyetemi tanulmányaira koncentrál. Emma ugyanis jelenleg az Oxfordi Egyetemre jár, ahol a kreatív írás mesterszakon tanul. Itt ismerkedett meg a jelenlegi párjával Kieran Brown-nal is, aki a DailyMail információi szerint doktori fokozatot szerzett ezen a karon. A szerelmespár tagjai meglehetősen hétköznapi életet élnek Emma ismertsége ellenére, civil munkát végeznek, egyetemre és munkába járnak együtt, közben pedig gyakran Franciaországba utaznak, ahol Emma és a testvére vásárolt egy borbirtokot, ahol különféle alkoholokat készítenek és forgalmaznak.