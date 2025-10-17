Rohamosan romlik Eric Dane állapota: fotókon az ALS-ben szenvedő színész

A Grace klinika és az Eufória 52 éves színészét a torontói repülőtéren fotózták le október 16-án. Az ALS-ben szenvedő Eric Dane szemmel láthatóan egyre gyengébb, úgy kellett kisegíteni a kocsiból, majd kerekesszékbe ültették. A világsztárt nem csupán fizikailag, mentálisan is megviseli a betegsége.

Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved

Forrás: Getty Images/The Washington Post

Eric Dane-t egy asszisztens segítette ki a furgonból

Eric Dane-t csütörtökön látták a torontói Pearson repülőtéren, ahol egy asszisztens segítette ki a furgonból, majd végigkísérte a terminálon. A színész komor arccal, fejét lehajtva, összetörten ült a székben. Néhány hete egy korábbi repülőtéri videón már láthatóan nehezen kommunikált egy fotóssal, aki megkérdezte tőle: „Mit mondanál a rajongóidnak, akik remélik, hogy minden rendben van veled?” A színész akkor a következőt válaszolta: „Bármi történik is, tartsd meg a hited barátom!”

Eric Dane-t úgy kellett kisegíteni a kocsiból

Forrás: Northfoto

A diagnózis után nagyon gyorsan elkezdett leépülni a színész

Eric Dane idén áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-sel – más néven Lou Gehrig-kóral –, egy ritka, gyógyíthatatlan motoros neuronbetegséggel diagnosztizálták. Egy, a színészhez közel álló forrás a Daily Mailnek elmondta: „Senki sem akar a saját halandóságára gondolni vagy foglalkozni vele, de Eric most kénytelen erre.” A bennfentes hozzátette: „Már az elején tudta, mi vár rá, és próbálta kitalálni, hogyan élvezhetné minél tovább az életet. Úgy gondolta, reményt adhat a sorstársainak, és segít másokon, akik szintén is ezzel a betegséggel küzdenek. Szeretne minél tovább a családjával és a barátaival lenni, amíg él, az időt rájuk akarja szánni.”

Eric Dane már csak kerekesszékkel tud közlekedni

Forrás: Northfoto

2024-ben vette észre az első tüneteket

Dane 2024 elején vette észre először, hogy gyengül a jobb keze, amit eleinte ártalmatlan túlterhelésnek hitt: „Azt gondolta, túl sokat SMS-ezett, vagy egyszerűen elfáradt a keze” – mondta egy bennfentes. Hónapokon át tartó vizsgálatok után áprilisban kapta meg a hivatalos diagnózist, és júniusban már nem is tudta használni a jobb karját. Azóta többször beszélt állapotáról, nem egyszer szívszorító üzenetet osztott meg.