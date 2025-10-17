Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek Hedvig

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ALS

Rohamosan romlik Eric Dane állapota: fotókon az ALS-ben szenvedő színész

ALS kerekesszék Eric Dane
Egyre rosszabb bőrben van a súlyos neuronbetegségben szenvedő világsztár állapota. Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra diagnózisát, és akkor még arról beszélt, hogy visszatér az Eufória harmadik évadának forgatására, hogy Cal Jacobs bőrébe bújjon. Azóta alig pár hónap telt el, de már csak kerekesszékben tud közlekedni.

A Grace klinika és az Eufória 52 éves színészét a torontói repülőtéren fotózták le október 16-án. Az ALS-ben szenvedő Eric Dane szemmel láthatóan egyre gyengébb, úgy kellett kisegíteni a kocsiból, majd kerekesszékbe ültették. A világsztárt nem csupán fizikailag, mentálisan is megviseli a betegsége. 

Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved
Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved
Forrás: Getty Images/The Washington Post

Eric Dane-t egy asszisztens segítette ki a furgonból 

Eric Dane-t csütörtökön látták a torontói Pearson repülőtéren, ahol egy asszisztens segítette ki a furgonból, majd végigkísérte a terminálon. A színész komor arccal, fejét lehajtva, összetörten ült a székben. Néhány hete egy korábbi repülőtéri videón már láthatóan nehezen kommunikált egy fotóssal, aki megkérdezte tőle: „Mit mondanál a rajongóidnak, akik remélik, hogy minden rendben van veled?” A színész akkor a következőt válaszolta: „Bármi történik is, tartsd meg a hited barátom!”

Eric Dane-t úgy kellett kisegíteni a kocsiból
Eric Dane-t úgy kellett kisegíteni a kocsiból 
Forrás: Northfoto

A diagnózis után nagyon gyorsan elkezdett leépülni a színész

Eric Dane idén áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-sel – más néven Lou Gehrig-kóral –, egy ritka, gyógyíthatatlan motoros neuronbetegséggel diagnosztizálták. Egy, a színészhez közel álló forrás a Daily Mailnek elmondta: „Senki sem akar a saját halandóságára gondolni vagy foglalkozni vele, de Eric most kénytelen erre.” A bennfentes hozzátette: „Már az elején tudta, mi vár rá, és próbálta kitalálni, hogyan élvezhetné minél tovább az életet. Úgy gondolta, reményt adhat a sorstársainak, és segít másokon, akik szintén is ezzel a betegséggel küzdenek. Szeretne minél tovább a családjával és a barátaival lenni, amíg él, az időt rájuk akarja szánni.”

Eric Dane már csak kerekesszékkel tud közlekedni
Eric Dane már csak kerekesszékkel tud közlekedni 
Forrás: Northfoto

2024-ben vette észre az első tüneteket

Dane 2024 elején vette észre először, hogy gyengül a jobb keze, amit eleinte ártalmatlan túlterhelésnek hitt: „Azt gondolta, túl sokat SMS-ezett, vagy egyszerűen elfáradt a keze” – mondta egy bennfentes. Hónapokon át tartó vizsgálatok után áprilisban kapta meg a hivatalos diagnózist, és júniusban már nem is tudta használni a jobb karját. Azóta többször beszélt állapotáról, nem egyszer szívszorító üzenetet osztott meg. 

Eric Dane 2024-ben vette észre az első jeleket
Eric Dane 2024-ben vette észre az első jeleket
Forrás: Northfoto

A betegség évente körülbelül 5000 embert érint az Egyesült Államokban, és gyors progressziója miatt a betegek többsége három–öt évvel a diagnózis után meghal. Az ALS korai tünetei gyakran észrevétlenek maradnak, mivel a betegség fokozatosan gyengíti az izmokat.

Friss hírek érkeztek a kerekesszékbe kényszerült Eric Dane-ről - videó!

Az ALS-betegséggel diagnosztizált sztár állapota egyre inkább romlik.

Eric Dane már nem mer vízbe menni, megrázó oka van erre - Videó!

A nagybeteg sztár fiatalon profi úszó volt, mégis meggyűlt a baja a vízzel. Egy alkalommal ugyanis Eric Dane majdnem életét veszítette a tengerben. Az őrangyala azonban a lánya képében megmentette.

Eric Dane megtörte a csendet: ezekkel a tünetekkel kezdődött ALS betegsége

Az Eufória és a Grace klinika színésze először beszélt részletesen a betegség korai jeleiről. Eric Dane áprilisban kapta meg a szörnyű diagnózist: ALS-ben szenved.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu