Friss hírek érkeztek a kerekesszékbe kényszerült Eric Dane-ről - videó!

betegség ALS Eric Dane
2025.10.07.
Egyre inkább romlik az ALS-betegséggel diagnosztizált sztár állapota. Eric Dane már csak kerekesszék segítségével képes közlekedni, és közeli barátai szerint a beszéde is egyre nehezebben érthető.

Kisebb riadalmat okozott, amikor néhány nappal ezelőtt kerekesszékben ülve kapták lencsevégre a nagybeteg sztárt a washingtoni repülőtéren. Most pedig kiderült, hogy Eric Dane betegsége napról napra egyre többet vesz el a Grace Klinika sztárjától. Egy közeli barát arról beszélt egy interjú során, hogy sorozatsztár számára a mozgás és a beszéd is egyre nehezebben megy.

Eric Dane nem tudja mennyi ideje lehet hátra, ezért azt megpróbálja kiélvezni

Mindössze fél évvel ezelőtt került napvilágra, hogy ALS-sel vagyis amiotrófiás laterálszklerózissal diagnosztizálták a Grace Klinika jóképű doktorát Eric Danet. Ez egy gyógyíthatatlan neurológiai betegség, amely 2-3 év alatt akár végzetes is lehet a páciens számára. Eric Dane esetében a jobb keze gyengeségével kezdődött, majd a jobb oldala bénulásával folytatódott a betegség, azonban hamarosan a lábai felett is elveszítette az uralmat a sorozatsztár, most pedig egy barátja arról beszélt, hogy a beszéd is egyre nehezebben megy a színésznek. Ismerősei szerint Eric Dane most arra koncentrál, hogy minél több időt tölthessen együtt a két gyermekével.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy jelenleg mit lehet tudni Eric Dane állapotáról, akkor nézzétek meg a témában készített videónkat:

