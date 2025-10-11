Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Nem fogod elhinni, mi volt Erzsébet királynő civil foglalkozása – Más szemmel fogsz ránézni ezek után

királyi család autószerelő műhely II. Erzsébet királynő
Pópity Balázs
2025.10.11.
A II. világháború idején, miközben Londont bombázták és a családokat vidékre menekítették, a fiatal hercegnő nem bújt el a palota falai mögé. 18 évesen beállt a brit hadsereg női segédszolgálatába, ahol sofőrnek és autószerelőnek képezték ki. Így lett a későbbi Erzsébet királynő a világ legelőkelőbb szerelőnője a királyi család tiltakozása ellenére.

A II. világháború alatt az ifjú Erzsébet hercegnő úgy gondolta, nem akar a palotában unatkozni, amíg mások harcolnak. A királyi család rosszallása ellenére beállt a brit hadsereg női segédszolgálatába, és megtanulta, hogyan kell kereket szerelni, motort javítani és olajat cserélni, hogy ezzel is szolgálja a hazáját. Ha hiszed, ha nem, Erzsébet királynő a férfiak között is megállta a helyét, és nem csak mint uralkodó, hanem akkor is,  ha az autókról volt szó. 

Erzsébet királynő a brit királyi család különce volt
Erzsébet királynő a brit királyi család különce volt
Forrás: Shutterstock

Erzsébet királynő fiatalon is végtelenül bátor volt

A II. világháború idején Londont szinte naponta bombázták, így a főváros népességét vidékre evakuálták. A királyi család tanácsadói azt javasolták, hogy a két királyi gyermek – Erzsébet és húga, Margit – is menjen biztonságosabb helyre. Az anyakirályné azonban hajthatatlan volt: „A gyerekek nélkülem nem mennek sehova. Én nem megyek el a király nélkül. A király pedig soha nem fog elmenni.” Ezzel a mondattal egész Nagy-Britannia szimbólumává vált. A fiatal II. Erzsébet is ekkor kezdte meg saját szolgálatát. 1940-ben, mindössze 14 évesen először szólalt meg nyilvánosan a BBC rádióban. Az evakuált gyerekekhez beszélt, akiket vidékre menekítettek a bombázások elől: megnyugtatta őket, bátorította, és biztosította őket arról, hogy a királyi család velük van. Ez a pillanat volt az első, amikor a nép hallhatta a leendő Erszébet királynő hangját. Egy lányét, aki végtelenül bátor és nem fut el a felelősség elől.

De illik egy trónörökösnek a szerelőaknában fetrengeni?

1945-ben, az akkor még csak 18 éves Erzsébet beállt az ATS-be (Auxiliary Territorial Service), a brit hadsereg női részlegébe, ahol kitanulta a katonai járművek karbantartásának csínját-bínját. Erzsébet nem kért külön bánásmódot: ugyanazt a tanfolyamot végezte el, mint bárki más. A napi hétórás munkából csak estére tért vissza Windsorba. Az udvari sofőr állítólag nem egyszer várta meg türelmesen, amíg a kisasszony letörli a motorolajat a kezéről. 

Csupán PR-fogás vagy példamutatás volt?

II. Erzsébet mindig is szeretett uralkodótól szokatlan dolgokat csinálni. A királyi család eleinte nem lelkesedett az ötletért, hogy autószerelőnek álljon, mondván „nem illik egy trónörökösnek a szerelőaknában fetrengeni”, de végül Erzsébet makacssága győzött. A brit sajtó persze azonnal rárepült: „Az autószerelő hercegnő!” – harsogták a címlapok, miközben a fotósok boldogan kattogtatták a gépeket, hogy a leendő királynőt olajos overallban lencsevégre kaphassák. Aki ismeri Erzsébetet, tudja, hogy ez nem csak kirakat volt. Valóban érdekelte a technika és az már ekkor látszott rajta az a fajta maximalista hozzáállás, ami később uralkodóként is jellemezte. A szerelőműhelyben megtanulta, hogy a legnagyobb hatalom sem ér semmit kötelességtudat nélkül és talán ezért is vált később a stabilitás szimbólumává. A nő, aki fiatalon olajos kézzel dolgozott, később ugyanazzal a precizitással és kitartással vezette a monarchiát több mint hét évtizeden át. Így lett II. Erzsébet az a királynő, aki a legnagyobb káosz közepén is tudta, hogyan kell megjavítani a dolgokat. 

Először mutatkozott a nyilvánosság előtt szülése óta Meghan Markle: fotó

Fotó.

A rendőrség még épp időben elfogta Harry herceg megszállott zaklatóját, mielőtt baj történt volna

Egy megszállott nő hónapok óta követte a herceget és családját. Londonban mindössze néhány méteren múlott, hogy Harry herceg zaklatója nem tudta elérni a családapát.

Megdöbbentő módon üzenhetett Harrynek a királyi család: fotók

Új összeesküvés-elmélet van kibontakozóban. A X felhasználói szerint a brit királyi család ezúttal egyetlen színnel üzent Harry hercegnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu