Megdöbbentő módon üzenhetett Harrynek a királyi család: fotók

Ahogy megírtuk, Harry cáfol. A PR-csapata azt állítja, nem mondta az apjával való találkozás után, hogy formális volt a teázás, sőt... Egy királyi szakértő azonban arról számolt be, a herceg szeretne „szürke öltönyös emberek” jelenléte nélkül találkozni az apjával. Az internet népe úgy véli, a brit királyi család egységes frontot a alkotott, és öltözékükkel üzennek Harrynek, amelyből az X-en összeállítás is készült.
A királyi család tagjai ezen a héten feltűnően egységes szürke árnyalatokban jelentek meg különböző nyilvános eseményeken. A kommentelők azonnal találgatni kezdtek: vajon a színválasztás puszta véletlen, vagy rejtett üzenet Harry hercegnek? Nem tudni, tény azonban, hogy az elmúlt napokban nagybeteg Károly királytól a walesi hercegi párig minden rangidős családtag szürkében mutatkozott. A rajongók szerint ez finom utalás lehet Sussex hercegének egy korábbi panaszára, amelyben „szürke öltönyös férfiaknak” nevezte a palota tisztviselőit. Ezt a kifejezést, korábban édesanyja, Diana hercegné is használta, nyilatkozta Duncan Larcombe királyi szakértő − írja az Express. Egy forrás így fogalmazott: „A herceg és Őfelsége, a király kapcsolata kettejük és csakis kettejük ügye. A szürke öltönyös férfiaknak ki kell maradniuk ebből.” A nyilatkozat arra utalt, hogy Harry az apjával való találkozója után úgy érezte, vannak, akik neki tulajdonított nyilatkozatokkal teszik nehezebbé az apjával való kibékülést és ezek nem mások, mint a palota emberei, akik ha kell, ha nem fecsegnek.
A kommentelők a kép alatt nem fogták vissza magukat. A szürke az évszázad árnyalata írta például egyikük.
