Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 5., vasárnap Aurél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szürke

Megdöbbentő módon üzenhetett Harrynek a királyi család: fotók

szürke brit királyi család Harry herceg
Új összeesküvés-elmélet van kibontakozóban. A X felhasználói szerint a brit királyi család ezúttal egyetlen színnel üzent Harry hercegnek.

Ahogy megírtuk, Harry cáfol. A PR-csapata azt állítja, nem mondta az apjával való találkozás után, hogy formális volt a teázás, sőt... Egy királyi szakértő azonban arról számolt be, a herceg szeretne „szürke öltönyös emberek” jelenléte nélkül találkozni az apjával. Az internet népe úgy véli, a brit királyi család egységes frontot a alkotott, és öltözékükkel üzennek Harrynek, amelyből az X-en összeállítás is készült. 

Harry herceg a királyi szakértők szerint bizalmatlan
Harry herceg a királyi szakértők szerint bizalmatlan 
Forrás: Anadolu

„Ez az évszázad árnyalata!”  − a királyi család szürke öltönyös gesztust tett Harry felé

A királyi család tagjai ezen a héten feltűnően egységes szürke árnyalatokban jelentek meg különböző nyilvános eseményeken. A kommentelők azonnal találgatni kezdtek: vajon a színválasztás puszta véletlen, vagy rejtett üzenet Harry hercegnek? Nem tudni, tény azonban, hogy az elmúlt napokban nagybeteg Károly királytól a walesi hercegi párig minden rangidős családtag szürkében mutatkozott. A rajongók szerint ez finom utalás lehet Sussex hercegének egy korábbi panaszára, amelyben „szürke öltönyös férfiaknak” nevezte a palota tisztviselőit. Ezt a kifejezést, korábban édesanyja, Diana hercegné is használta, nyilatkozta Duncan Larcombe királyi szakértő − írja az Express.  Egy forrás így fogalmazott: „A herceg és Őfelsége, a király kapcsolata kettejük és csakis kettejük ügye. A szürke öltönyös férfiaknak ki kell maradniuk ebből.” A nyilatkozat arra utalt, hogy Harry az apjával való találkozója után úgy érezte, vannak, akik neki tulajdonított nyilatkozatokkal teszik nehezebbé az apjával való kibékülést és ezek nem mások, mint a palota emberei, akik ha kell, ha nem fecsegnek. 

A kommentelők a kép alatt nem fogták vissza magukat. A szürke az évszázad árnyalata írta például egyikük. 

Anna hercegnő határozott döntést hozott: nem segíti Harry herceget abban, hogy békét köthessen az apjával

A királyi család legszorgalmasabb tagjának tartott Anna hercegnő elzárkózik attól, hogy bármilyen szerepet vállaljon Harry herceg és édesapja, Károly király viszonyának rendezésében – állítják bennfentesek.

Zavaros fejű és paranoiás Harry herceg: királyi szakértők szerint bizalmatlanság mérgezi a lelkét

A sussexi herceg és Károly király találkozása után egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot. Harry szerint ezek veszélyeztetik az apjával való kibékülését, ráadásul már nem tudja kinek és mit higgyen.

Harry herceg közleményben visszautasítja a pletykákat: szerinte szándékosan akadályozzák az apjával való békülést

Harry herceg cáfolta a közelmúltban megjelent állításokat, miszerint legutóbbi találkozása III. Károly királlyal feszültségekkel teli és túlzottan formális lett volna. A 41 éves sussexi herceg azt mondja, tudatosan próbálják szabotálni az apjával való békülési folyamatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu