A rendőrség még épp időben elfogta Harry herceg megszállott zaklatóját, mielőtt baj történt volna

Hihetetlen, de igaz: egy megszállott nő hosszú hónapok óta árnyékként követte Harry herceget és családját. A herceg és a felesége Meghan Markle éppen Nigériában tartózkodott tavaly májusban, amikor először észrevették, hogy egy idegen nő figyeli őket, és a nyomukban van. Később számtalan alkalommal látták őt a világ minden pontján, de nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. A testőrségük és a rendőrség azonban szigorúan odafigyel az ilyen esetekre, így azonnal intézkedtek, amikor Harry herceg zaklatója Londonban megközelítette a családapát.

Harry herceg zaklatója hónapok óta követte a királyi család tagjait

Harry herceg zaklatója mindössze néhány méterre állt a hercegtől Londonban

Szeptember elején lapunk is beszámolt róla, hogy Angliába látogatott a tékozló herceg, aki egy jótékonysági rendezvényen vett részt, később pedig virágot helyezett el a megboldogult nagymamája sírjánál. Harry herceg ezután úgy döntött, hogy 2 évnyi hallgatás után felkeresi az édesapját III. Károly királyt is, akivel 50 percig teáztak együtt, és ezzel hatalmas lépést tettek a békülés felé.

Akkor még a nyilvánosság nem tudta, de nem a herceg volt az egyetlen személy, aki Londonba utazott ezen a jeles napos: Harry herceg zaklatója is úgy döntött, hogy Londonba utazik, hogy személyesen találkozhasson a megszállottságának tárgyával: a herceggel. Most a Metro magazin szúrta ki, hogy a nyílt utcán mindössze 2-3 méter választotta el a nőt attól, hogy hozzáférhessen Harry herceghez:

Szerencsére a herceg biztonsági személyzete miatt nem tudott közelebb férkőzni a herceghez a nő, azonban két nappal később a rendőrségnek sikerült azonosítania és elfognia az elkövetőt. A lap információi szerint egy magánnyomozó csapat segítségével sikerült elkapni a nőt, és jelenleg folyik a vizsgálat, hogy milyen mentális állapotban van a nő, és miért követte hónapok óta a herceget.