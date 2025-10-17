Új eyecandy a láthatáron: Gabriel Guevara jött, látott és mély benyomást tett ránk

Gabriel Guevara sármos üstökösként ragyog a spanyol romantikus filmek egén.

Gabriel Guevara nevét érdemes megjegyezni.

Ki az a Gabriel Guevara és miért van odáig érte minden nő?

Makulátlan arccsont, szúrós, fekete szemek és egy tökéletesen elhelyezett apró kis szexepil: Gabriel Guevara képeit elnézve egyáltalán nem csodáljuk, hogy egyre többet halljuk a nevét mostanában.

Pedig a 24 éves spanyol színész nem friss hús a piacon: már 2018-ban debütált a Skam Espana nevű tinisorozatban és még ebben az évben leforgatta Amanda Kernell Charter című filmjét is, illetve a Riders című sorozatban is feltűnt.

A legnagyobb sikerét mégis Nick Lesiter megformálásával érte el eddigi karrierje során, az Én vétkem ugyanis 2023 legnézettebb nem angol nyelvű filmje lett a Prime-on. Na de ki ez a fiú és hol volt eddig?

A spanyol színész karrierje meredeken ível felfelé.

Gabriel Spanyolországban, Madridban nőtt fel igazi művészcsaládban: édesapja Michael Guevara profi kubai táncos, édesanyja, Marléne Mourreau pedig francia modell, színésznő és televíziós műsorvezető. Ezt tudva nem meglepő, hogy fiuk gyerekkora óta tudatosan készült a színészi pályára, már fiatalon reklámkampányokban vett rész és több filmben is szerepelt, mellette pedig hivatásos táncosnak készült és anyanyelvi szinten megtanul franciául és angolul is.

Miután az Én vétkem című romantikus filmmel befutott, Gabriel Guevara karrierje valósággal szárnyalni kezdett: szerepet kapott a Red Flags és a Ni una más című spanyol alkotásban is, illetve főszerepet kapott a From Tomorrow című Disney+ sorozatban is.

Mindezek mellett színházban is tevékenykedik: játszik a Robin Hood, a Krol Roger és L'Elixir d'amore című operában is.

Gabriel színházban és televízióban egyaránt tevékenykedik.

Karrierje azonban 2023-ban fordulóponthoz érkezett, amikor a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon letartóztatták szexuális zaklatás vádja miatt, így a legjobb nemzetközi filmnek járó Young Generation díjat sem vehette át az Én vétkemben nyújtott teljesítménye miatt.

Végül a vádat ejtették, így Gabriel szabadlábra került, de a hőn áhított elismerést sosem kapta meg.

Bár a közvélemény alaposan megtépázta a fiatal színészt, ő nem hagyja, hogy ez az eset árnyékot vessen a karrierjére és biztosak lehetünk benne, hogy sokat hallunk még róla a jövőben!