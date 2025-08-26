Estélyi tangapapuccsal és sztárköpködés: a velencei filmfesztivál legnagyobb botrányai

A velencei filmfesztivál a világ egyik legrangosabb filmes eseménye – még akkor is, ha a sztárok olykor erről előszeretettel megfeledkeznek.
Az 1932-ben debütáló Velencei Nemzetközi Filmfesztivál mai napig a filmrajongók egyik Mekkája, de szerencsére a pletykára és botrányokra éhes füleinknek sem okoz soha csalódást. A cannes-i fesztivál lazább és szórakoztatóbb kistestvére mindig is olyan esemény volt, ahová szívesen érkeznek meg a sztárok, és ahol mindig történik valami izgi, vagy éppen botrányos.
Hollywood krémje ugyanis a gelato földjén sem bír magával, mi pedig alig várjuk, hogy idén mivel örvendeztetnek meg minket kedvenc hírességeink.
Addig is összeszedtünk néhány emlékezetes pillanatot, amiket nehéz lesz überelni!
A 2022-es fesztiválról napvilágot látott egy különös felvétel, amin a Nincs baj, drágám szereplőgárdája látható a filmvetítés előtt. A film egyik szereplője, Chris Pine már elfoglalta a helyét, a főszereplő, Harry Styles pedig éppen leül és egy erősen köpésgyanús mozdulatot tesz a szájával, amit Pine reakciója még inkább megerősít: meglepetten bámulni kezdi a nadrágját. Bár az arcáról semmit nem lehet leolvasni, az internet népe azonnal konteókat kezdett gyártani, tekintve, hogy állítólag egyébként is ellentét volt a két férfi között Styles elképesztő gázsija miatt.
Jennifer Lawrence évek óta biztos társunk, ha egy kis közfelháborodásról van szó: nem volt ez másképp a 2023-as velencei filmfesztiválon sem, ahol egy álomszép, piros estélyit viselt egy teljesen random fekete tangapapuccsal. A magyarázat teljesen érthető volt: Jen többször is elesett már a vörös szőnyegen, így nem akart kockáztatni, de mindezek ellenére a rajongók mégis felháborodtak és tiszteletlenségnek nyilvánították a fura outfitet.
2023-ban elképesztő közfelháborodást keltett Polansky és Allen megjelenése a fesztiválon, ugyanis mindkét rendezőt szexuális visszaéléssel és zaklatással vádolták, így a közönség úgy gondolta, az égvilágon semmi oka nincs annak, hogy tömegek ünnepeljék őket. A két világsztár megjelenésekor többen fütyülni kezdtek, a közösségi médiát pedig elárasztották a felháborodott kommentek.
A 1986-os rendezvényt erősen befolyásolt a politikai aktivizmus: az olasz filmesek túlnyomó része bojkottot hirdetett és többen visszaléptek a jelöléstől. Végül a megnyitót is elhalasztották, Velencét pedig ellepték a politikai tüntetések és zavargások.
A tavalyi filmfesztiválon az olasz modell, Sylvie Lubamba meglehetősen érdekes szettet választott: egy miniruhát, ami úgy nézett ki, mintha az olasz zászlóba csavarta volna magát. A look megosztotta a közönséget: voltak, akiket lenyűgöztek a hazafias érzelmek, míg mások szerint csak egy közönséges feltűnősködésről volt szó, ami a melltartó hiánya miatt még ízléstelen is volt.
