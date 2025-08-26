Estélyi tangapapuccsal és sztárköpködés: a velencei filmfesztivál legnagyobb botrányai

A velencei filmfesztivál a világ egyik legrangosabb filmes eseménye – még akkor is, ha a sztárok olykor erről előszeretettel megfeledkeznek.

A velencei filmfesztivál bővelkedik a furcsa szettekben.

A velencei filmfesztivál eddigi legdurvább pillanatai

Az 1932-ben debütáló Velencei Nemzetközi Filmfesztivál mai napig a filmrajongók egyik Mekkája, de szerencsére a pletykára és botrányokra éhes füleinknek sem okoz soha csalódást. A cannes-i fesztivál lazább és szórakoztatóbb kistestvére mindig is olyan esemény volt, ahová szívesen érkeznek meg a sztárok, és ahol mindig történik valami izgi, vagy éppen botrányos.

Hollywood krémje ugyanis a gelato földjén sem bír magával, mi pedig alig várjuk, hogy idén mivel örvendeztetnek meg minket kedvenc hírességeink.

Addig is összeszedtünk néhány emlékezetes pillanatot, amiket nehéz lesz überelni!

1. Az ominózus leköpés

A 2022-es fesztiválról napvilágot látott egy különös felvétel, amin a Nincs baj, drágám szereplőgárdája látható a filmvetítés előtt. A film egyik szereplője, Chris Pine már elfoglalta a helyét, a főszereplő, Harry Styles pedig éppen leül és egy erősen köpésgyanús mozdulatot tesz a szájával, amit Pine reakciója még inkább megerősít: meglepetten bámulni kezdi a nadrágját. Bár az arcáról semmit nem lehet leolvasni, az internet népe azonnal konteókat kezdett gyártani, tekintve, hogy állítólag egyébként is ellentét volt a két férfi között Styles elképesztő gázsija miatt.

2. A tangapapucs

Jennifer Lawrence évek óta biztos társunk, ha egy kis közfelháborodásról van szó: nem volt ez másképp a 2023-as velencei filmfesztiválon sem, ahol egy álomszép, piros estélyit viselt egy teljesen random fekete tangapapuccsal. A magyarázat teljesen érthető volt: Jen többször is elesett már a vörös szőnyegen, így nem akart kockáztatni, de mindezek ellenére a rajongók mégis felháborodtak és tiszteletlenségnek nyilvánították a fura outfitet.

Jennifer meglepő lábbelit villantott.

3. Roman Polanski és Woody Allen megjelenése

2023-ban elképesztő közfelháborodást keltett Polansky és Allen megjelenése a fesztiválon, ugyanis mindkét rendezőt szexuális visszaéléssel és zaklatással vádolták, így a közönség úgy gondolta, az égvilágon semmi oka nincs annak, hogy tömegek ünnepeljék őket. A két világsztár megjelenésekor többen fütyülni kezdtek, a közösségi médiát pedig elárasztották a felháborodott kommentek.