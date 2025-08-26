Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

Estélyi tangapapuccsal és sztárköpködés: a velencei filmfesztivál legnagyobb botrányai

Northfoto - Alec Michael
világsztárok velencei filmfesztivál botrány
Nagy Kata
2025.08.26.
A filmtörténelem első filmfesztiválja sosem hagy bennünket beszédtéma nélkül! Lássuk, milyen botrányos események történtek az elmúlt években a velencei filmfesztiválon.

A velencei filmfesztivál a világ egyik legrangosabb filmes eseménye – még akkor is, ha a sztárok olykor erről előszeretettel megfeledkeznek. 

olasz modell a velencei filmfesztiválon
A velencei filmfesztivál bővelkedik a furcsa szettekben. 
Forrás: Profimedia

A velencei filmfesztivál eddigi legdurvább pillanatai 

Az 1932-ben debütáló Velencei Nemzetközi Filmfesztivál mai napig a filmrajongók egyik Mekkája, de szerencsére a pletykára és botrányokra éhes füleinknek sem okoz soha csalódást. A cannes-i fesztivál lazább és szórakoztatóbb kistestvére mindig is olyan esemény volt, ahová szívesen érkeznek meg a sztárok, és ahol mindig történik valami izgi, vagy éppen botrányos. 

Hollywood krémje ugyanis a gelato földjén sem bír magával, mi pedig alig várjuk, hogy idén mivel örvendeztetnek meg minket kedvenc hírességeink. 

Addig is összeszedtünk néhány emlékezetes pillanatot, amiket nehéz lesz überelni!

1. Az ominózus leköpés

@musiciconstiktok THE BIG QUESTION HAS BEEN ANSWERED! Did Harry Styles spit on Chris Pine or not?! #musicicons #harrystyles #chrispine #harrystylesspit #celebritynews #music #musicindustry ♬ original sound - Music Icons

A 2022-es fesztiválról napvilágot látott egy különös felvétel, amin a Nincs baj, drágám szereplőgárdája látható a filmvetítés előtt. A film egyik szereplője, Chris Pine már elfoglalta a helyét, a főszereplő, Harry Styles pedig éppen leül és egy erősen köpésgyanús mozdulatot tesz a szájával, amit Pine reakciója még inkább megerősít: meglepetten bámulni kezdi a nadrágját. Bár az arcáról semmit nem lehet leolvasni, az internet népe azonnal konteókat kezdett gyártani, tekintve, hogy állítólag egyébként is ellentét volt a két férfi között Styles elképesztő gázsija miatt. 

2. A tangapapucs

Jennifer Lawrence évek óta biztos társunk, ha egy kis közfelháborodásról van szó: nem volt ez másképp a 2023-as velencei filmfesztiválon sem, ahol egy álomszép, piros estélyit viselt egy teljesen random fekete tangapapuccsal. A magyarázat teljesen érthető volt: Jen többször is elesett már a vörös szőnyegen, így nem akart kockáztatni, de mindezek ellenére a rajongók mégis felháborodtak és tiszteletlenségnek nyilvánították a fura outfitet. 

Jennifer Lawrence hits the red carpet in a red Dior dress and black flip-flops as arriving for the Anatomie d'une Chute premiere as part of the 76th Cannes Film Festival in Cannes, France on May 21, 2023.,Image: 778160813, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Jennifer meglepő lábbelit villantott. 
Forrás: Profimedia

3. Roman Polanski és Woody Allen megjelenése 

2023-ban elképesztő közfelháborodást keltett Polansky és Allen megjelenése a fesztiválon, ugyanis mindkét rendezőt szexuális visszaéléssel és zaklatással vádolták, így a közönség úgy gondolta, az égvilágon semmi oka nincs annak, hogy tömegek ünnepeljék őket. A két világsztár megjelenésekor többen fütyülni kezdtek, a közösségi médiát pedig elárasztották a felháborodott kommentek. 

PARIS, FRANCE - AUGUST 27: Directors Roman Polanski (L) and Woody Allen arrive to the Paris premiere of "Blue Jasmine" at UGC Cine Cite Bercy on August 27, 2013 in Paris, France. (Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)
Hatalmas felháborodást váltott ki a rendezők megjelenése 
Forrás: Getty Images / French Select

4. Az elmaradt fesztivál

A 1986-os rendezvényt erősen befolyásolt a politikai aktivizmus: az olasz filmesek túlnyomó része bojkottot hirdetett és többen visszaléptek a jelöléstől. Végül a megnyitót is elhalasztották, Velencét pedig ellepték a politikai tüntetések és zavargások. 

Elmaradt a filmfesztivál
Velencében mindennaposak voltak a zavargások 1986-ban. 
Forrás: Shutterstock

5. A zászlóruha 

A tavalyi filmfesztiválon az olasz modell, Sylvie Lubamba meglehetősen érdekes szettet választott: egy miniruhát, ami úgy nézett ki, mintha az olasz zászlóba csavarta volna magát. A look megosztotta a közönséget: voltak, akiket lenyűgöztek a hazafias érzelmek, míg mások szerint csak egy közönséges feltűnősködésről volt szó, ami a melltartó hiánya miatt még ízléstelen is volt. 

Sylvie Lubamba a velencei filmfesztiválon
Sylvie Lubamba. Forrás: Profimedia

 

Meztelenruhák és kikandikáló combok: fotókon a velencei filmfesztivál legnagyobb villantásai

Sztárok, akik durván átértelmezték a megjelenésre vonatkozó szabályokat, és merész ruhakölteményeikben villogtak a fotósok előtt.

Mindenkit sokkolt a megjelenésével Lady Gaga: felismerhetetlen az énekesnő

Új videóval rukkolt elő az énekesnő. Lady Gaga a közösségi médiában tette közzé a felvételt.

Brad Pitt és Ines de Ramon egymás legnagyobb rajongói

A pár tagjai mindenben támogatják egymást. Egy bennfentes szerint Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata egyre komolyabb, hosszú távra terveznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu