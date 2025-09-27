5 összebújós romantikus film az esős hétvégére – Tedd élvezetessé a borongós időt!

Ezekkel az őszi romantikus filmekkel garantáltan könnyedén átvészeled a hideg, esős napokat.

Az őszi romantikus filmek megalapozzák az esték hangulatát.

Forrás: Shutterstock

Őszi romantikus filmek hétvégi punnyadáshoz

Mi lehet jobb annál, amikor egy sötét, esős napon egy nagy bögre forró itallal leheveredsz a kanapéra a szerelmeddel és megnéztek egy habkönnyű romantikus filmet?

Hivatalosan is megérkezett az ősz minden szépségével és zimankójával együtt és kezdjük elfogadni, hogy a teraszos estéknek vége és marad a bekuckózás és a korai sötétedés.

Ennek az időszaknak is megvan a maga szépsége, főleg, ha valaki olyannal élvezheted ki a mozizást, akit nagyon szeretsz. Mutatjuk, milyen filmeket ajánlunk!

1. Egy nap

Egy nap.

Forrás: Northfoto

Az Anne Hathaway és Jim Sturgess főszereplésével készült film 20 éven át követ le egy barátságot, melynek tagjai minden évben ugyanazon a napon találkoznak egymással. A barátság évről-évre jobban elmélyül, míg végül szerelemmé teljesedik ki. Az évszakok változása és a gyönyörű képek teszik igazán meghatóvá ezt a romantikus drámát.

2. Sült, zöld paradicsom

Sült, zöld paradicsom.

Forrás: Northfoto

Ez az 1991-es romantikus vígjáték, ahol egy idős asszony narrációján keresztül ismerjük meg két barátnő sorsának alakulását az 1920-as évek Alabamájában. A film tele van őszinte, mindennapi helyzetekkel: szerelemmel, barátsággal és veszteséggel és megható jelenetekben sincs hiány. A főszerepekben Kathy Bates és Mary Stuart Masterson látható.

3. 500 nap nyár

500 nap nyár.

Forrás: Northfoto

Zoey Deschanel és Joseph Gordon-Levitt ikonikus filmjében egy férfi visszaemlékezései mutatják be, hogyan ér véget egy igazán különleges kapcsolat. Melankolikus, kreatív és igazán szívbemarkoló.

4. Séta a múltba

Séta a múltba.

Forrás: Northfoto

Ez a 2002-es romantikus dráma úgy facsarja ki a szívedet, hogy aztán napokig nem térsz magadhoz és mégis visszaadja a hited az igaz szerelemben: egy fiatal pár váratlan szerelmét mutatja be, akiket az élet kegyetlenül elszakít egymástól.

5. A Jane Austen Könyvklub

A Jane Austen Könyvklub.

Forrás: Northfoto

Emily Blunt filmjében öt nő és egy férfi könyvklubot alapít, ahol megvitatják Jane Austen műveit és lassan rájönnek, hogy mennyi a párhuzam a saját életük és a könyvek cselekménye között.