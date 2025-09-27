5 összebújós romantikus film az esős hétvégére – Tedd élvezetessé a borongós időt!

Ezekkel az őszi romantikus filmekkel garantáltan könnyedén átvészeled a hideg, esős napokat.
Mi lehet jobb annál, amikor egy sötét, esős napon egy nagy bögre forró itallal leheveredsz a kanapéra a szerelmeddel és megnéztek egy habkönnyű romantikus filmet?
Hivatalosan is megérkezett az ősz minden szépségével és zimankójával együtt és kezdjük elfogadni, hogy a teraszos estéknek vége és marad a bekuckózás és a korai sötétedés.
Ennek az időszaknak is megvan a maga szépsége, főleg, ha valaki olyannal élvezheted ki a mozizást, akit nagyon szeretsz. Mutatjuk, milyen filmeket ajánlunk!
Az Anne Hathaway és Jim Sturgess főszereplésével készült film 20 éven át követ le egy barátságot, melynek tagjai minden évben ugyanazon a napon találkoznak egymással. A barátság évről-évre jobban elmélyül, míg végül szerelemmé teljesedik ki. Az évszakok változása és a gyönyörű képek teszik igazán meghatóvá ezt a romantikus drámát.
Ez az 1991-es romantikus vígjáték, ahol egy idős asszony narrációján keresztül ismerjük meg két barátnő sorsának alakulását az 1920-as évek Alabamájában. A film tele van őszinte, mindennapi helyzetekkel: szerelemmel, barátsággal és veszteséggel és megható jelenetekben sincs hiány. A főszerepekben Kathy Bates és Mary Stuart Masterson látható.
Zoey Deschanel és Joseph Gordon-Levitt ikonikus filmjében egy férfi visszaemlékezései mutatják be, hogyan ér véget egy igazán különleges kapcsolat. Melankolikus, kreatív és igazán szívbemarkoló.
Ez a 2002-es romantikus dráma úgy facsarja ki a szívedet, hogy aztán napokig nem térsz magadhoz és mégis visszaadja a hited az igaz szerelemben: egy fiatal pár váratlan szerelmét mutatja be, akiket az élet kegyetlenül elszakít egymástól.
Emily Blunt filmjében öt nő és egy férfi könyvklubot alapít, ahol megvitatják Jane Austen műveit és lassan rájönnek, hogy mennyi a párhuzam a saját életük és a könyvek cselekménye között.
