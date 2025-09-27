Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 összebújós romantikus film az esős hétvégére – Tedd élvezetessé a borongós időt!

Shutterstock - Vera Prokhorova
mozi romantikus film filmajánló
Nagy Kata
2025.09.27.
Az őszi romantikus filmek olyan elengedhetetlen kellékei az új évszaknak, mint a pumpkin spice latte vagy a pihe-puha takaró.

Ezekkel az őszi romantikus filmekkel garantáltan könnyedén átvészeled a hideg, esős napokat. 

Fiatal pár őszi romantikus filmeket néz
Az őszi romantikus filmek megalapozzák az esték hangulatát. 
Forrás: Shutterstock

Őszi romantikus filmek hétvégi punnyadáshoz 

Mi lehet jobb annál, amikor egy sötét, esős napon egy nagy bögre forró itallal leheveredsz a kanapéra a szerelmeddel és megnéztek egy habkönnyű romantikus filmet?

Hivatalosan is megérkezett az ősz minden szépségével és zimankójával együtt és kezdjük elfogadni, hogy a teraszos estéknek vége és marad a bekuckózás és a korai sötétedés. 

Ennek az időszaknak is megvan a maga szépsége, főleg, ha valaki olyannal élvezheted ki a mozizást, akit nagyon szeretsz. Mutatjuk, milyen filmeket ajánlunk! 

1. Egy nap 

RELEASE DATE: August 19, 2011. TITLE: One Day STUDIO: Focus Features. PLOT: After spending the night together on the night of their college graduation Dexter and Em are shown each year on the same date to see where they are in their lives. They are sometimes together, sometimes not, on that day. PICTURED: ANNE HATHAWAY as Emma Morley and JIM STURGESS as Dexter Mayhew
Egy nap. 
Forrás: Northfoto

Az Anne Hathaway és Jim Sturgess főszereplésével készült film 20 éven át követ le egy barátságot, melynek tagjai minden évben ugyanazon a napon találkoznak egymással. A barátság évről-évre jobban elmélyül, míg végül szerelemmé teljesedik ki. Az évszakok változása és a gyönyörű képek teszik igazán meghatóvá ezt a romantikus drámát.

2. Sült, zöld paradicsom

Nov 04, 1991; Hollywood, CA, USA; A scene from the comedy drama 'Fried Green Tomatoes' directed by Jon Avnet and starring MARY STUART MASTERSON and MARY -LOUISE PARKER. Mandatory Credit: Photo by Universial Pictures/ZUMA Press. (©) Copyright 1991 by Courtesy Universial Pictures
Sült, zöld paradicsom. 
Forrás:  Northfoto 

Ez az 1991-es romantikus vígjáték, ahol egy idős asszony narrációján keresztül ismerjük meg két barátnő sorsának alakulását az 1920-as évek Alabamájában. A film tele van őszinte, mindennapi helyzetekkel: szerelemmel, barátsággal és veszteséggel és megható jelenetekben sincs hiány. A főszerepekben Kathy Bates és Mary Stuart Masterson látható. 

3. 500 nap nyár

RELEASE DATE: January 17, 2009. MOVIE TITLE: 500 Days of Summer. STUDIO: Fox Searchlight Pictures. PLOT: He's Tom, from New Jersey, working in L.A. writing greeting cards even through he's an architect by training. She's Summer, in from Michigan. Day one is her first day as an AA in Tom's office. We jump back and forth in time: by day 67, they've become an item when she decides to put aside the lovemaking and just be friends. Tom, a romantic who's sure Summer is the one for him, wallows in self pity. We go back to the early days and see the relationship begin. Summer tells him right away that she doesn't believe in love. He mopes well past day 100. Then, as day 500 approaches, they find themselves at a wedding together. Does the old flame rekindle? Is Tom right that destiny controls love? PICTURED: ZOOEY DESCHANEL as Summer Finn and JOSEPH GORDON-LEVITT as Tom Hansen.
500 nap nyár. 
Forrás:  Northfoto 

Zoey Deschanel és Joseph Gordon-Levitt ikonikus filmjében egy férfi visszaemlékezései mutatják be, hogyan ér véget egy igazán különleges kapcsolat. Melankolikus, kreatív és igazán szívbemarkoló. 

4. Séta a múltba 

A WALK TO REMEMBER MANDY MOORE and SHANE WEST in Warner Bros. Pictures’ inspirational coming-of-age love story “A Walk To Remember”. CREDIT: GIG
Séta a múltba. 
Forrás:  Northfoto 

Ez a 2002-es romantikus dráma úgy facsarja ki a szívedet, hogy aztán napokig nem térsz magadhoz és mégis visszaadja a hited az igaz szerelemben: egy fiatal pár váratlan szerelmét mutatja be, akiket az élet kegyetlenül elszakít egymástól. 

5. A Jane Austen Könyvklub

May 09, 2007 - Los Angeles, CA, USA - RELEASE DATE: 2007. DIRECTOR: Robin Swicord. STUDIO: Mockingbird Pictures/Sony Pictures Classics PLOT: Six Californians start a club to discuss the works of Jane Austen, only to find their relationships -- both old and new -- begin to resemble 21st century versions of her novels. PICTURED: EMILY BLUNT, MARC BLUCAS.
A Jane Austen Könyvklub.
 Forrás:  Northfoto 

Emily Blunt filmjében öt nő és egy férfi könyvklubot alapít, ahol megvitatják Jane Austen műveit és lassan rájönnek, hogy mennyi a párhuzam a saját életük és a könyvek cselekménye között. 

