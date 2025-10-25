Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
23 évesen halt meg a gyönyörű színésznő

nashville betegség színésznő
Szülővárosa a honlapján közölte a lány halálát. Isabelle Tate-et a nézők a 9-1-1 Nashville című sorozatból ismerhették.

Isabelle Tate október 19-én békésen, álmában hunyt el. A család a közleményében a halál okát nem hozta nyilvánosságra. Isabelle Tate tinédzserkora óta egy súlyos, progresszív neuromuszkuláris betegséggel élt, nem tudni, hogy halála ezzel van-e összefüggésben. 

Meghalt Isabelle Tate: a 9-1-1 Nashville két epizódjában Julie karakterét formálta meg.
Forrás: Shutterstock

Isabelle Tate még megmutathatta magát színésznőként

A TMZ információi szerint Isabelle Tate Charcot-Marie-Tooth szindrómában, egy ritka, progresszív neuromuszkuláris betegségben szenvedett, amely kerekesszékhez kötötte. A betegség leginkább a lábakat érinti, de a belső szerveket, például a tüdőt és a szívet is érintheti. A betegség miatt Tate gyakorlatilag feladta a színészettel kapcsolatos álmait, egészen addig, amíg meg nem kapta első televíziós szerepét a 9-1-1 című sorozat spin-offjában. 

A 9-1-1 Nashville két epizódjában Julie karakterét formálta meg.

 A produkcióban nyújtott alakítása után sokan a jövő egyik feltörekvő tehetségének tartották.

Mindig ő volt a társaság középpontja

 „Isabelle tele volt tűzzel, soha nem keresett kifogást, és sosem engedte, hogy betegsége meghatározza őt. Szerette a zenét, gyakran írt és vett fel dalokat a barátaival – néhányat közülük meg is osztott. Mindennél jobban szerette a családját, a barátait, és mindig ő volt a társaság középpontja. Legjobb barátnője a testvére volt, édesanyja pedig halála napjáig tartotta benne a hitet” − búcsúznak tőle. 

