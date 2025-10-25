Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Izzik a levegő Keith Urban és gitárosa között – Maggie Baugh barátnője kitálalt

pletyka válás Keith Urban
Miután kiderült, hogy Nicole Kidman és férje válnak, a zenészről máris felröppentek a pletykák: újra szerelmes. Nem is akárkibe, a szóbeszéd szerint Keith Urban a gitárosának csapja a szelet. Maggie Baugh közeli barátnője, Alexandra Kay most tiszta vizet öntött a pohárba.

A pletykák Keith Urban turnéját is beárnyékolták, miután több amerikai bulvárlap arról számolt be, hogy az énekes a válása kellős közepén közelebb került gitárosához, Maggie Baugh-hoz. A híresztelések azonban alaptalannak bizonyulhatnak – legalábbis Alexandra Kay szerint, aki a Taste of Country magazinnak adott interjúban cáfolta a viszonyt. 

Maggie Baugh és Keith Urban csupán zenésztársak, állítja a gitáros barátnője.
Forrás: Getty Images North America

Keith Urbannak nincs viszonya Maggie-vel

Alexandra Kay az interjúban nyíltan beszélt arról, mennyire sajnálja, hogy Maggie Baugh a figyelem középpontjába került Keith Urban válása miatt. „Annyira együttérzek Maggie-vel, ugyanis a média nem kíméli őket és már mindenki róluk pletykál. De Maggie jó barátom, és tudom, hogy ez egyáltalán nem igaz” – fogalmazott Alexandra. Kay szerint a történtek nemcsak a két zenészt, hanem a környezetüket is megviseli. „Sajnálom, hogy ez egyáltalán felmerült, és közben tönkreteszik a magánéletüket” – idézi a Page Six. A countryénekesnő azt is elárulta, hogy Maggie Baugh-nak már van párja, boldog és komoly kapcsolatban él, ráadásul korábban azt nyilatkozta, sosem járna olyannal, akivel együtt dolgozik. Hozzátette, az, hogy Keith Urban között izzik a levegő, nem a szerelemről szól, hanem annak, hogy mindketten felfokozott lelkiállapotban vannak a színpadon. 

Miért merült fel ez a pletyka? 

A szóbeszédnek az adta az alapját, hogy Urban az egyik koncertjén átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Ez különösen sokkoló volt a közönségnek, ugyanis a 2016-os The Fighter a Nicole Kidmannel közös daluk, és a kapcsolatuk ihlette. Maggie Baugh az Instagram oldalán pedig megosztotta megfelvételt a következő szöveggel: „Tényleg ezt mondta?”

