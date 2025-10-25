Beatrix és Eugénia hercegnőknek súlyos döntést kell hozniuk: a karácsony lesz a vízválasztó

Beatrix és Eugénia nehéz döntés előtt állnak. A botrányokba keveredett András herceg körüli újabb leleplezések nemcsak az uralkodói családot rázták meg, hanem a yorki hercegnők jövőjét is bizonytalanná tették. Most el kell dönteniük, hogy a lojalitás a szűk családjukkal vagy a hűség a királyi intézmény felé fontosabb számukra.

András herceg botránya Beatrix és Eugénia életére is hatással van

Forrás: Getty Images

András herceg lányaira nagy teher nehezedik

András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson neve ismét a címlapokra került, miután újabb részletek láttak napvilágot a herceg kapcsolatáról Jeffrey Epsteinnel. Az ügy a lányaikat, Beatrixet és Eugéniát is érinti, akik hiába próbálnak távolságot tartani a szüleik múltjától, mégis kénytelenek viselni annak következményeit.

A Buckingham-palota nemrég megerősítette, hogy András herceg és volt felesége hivatalosan is megválnak a yorki hercegi címeiktől. A bejelentést követően Beatrix és Eugénia lemondták nyilvános szereplésüket a Brit Múzeum Pink Ball jótékonysági eseményén. Ennek ellenére Beatrixet látták autóval megérkezni a windsori Royal Lodge birtokra, hogy édesapját támogassa abban az időszakban, amikor Virginia Giuffre posztumusz memoárja újabb részleteket tárt fel az állítólagos szexuális kapcsolatukról.

Egy királyi szakértő, Richard Palmer szerint az elkövetkező hetek komoly érzelmi próbát jelentenek majd a két hercegnő számára, különösen az ünnepi időszak közeledtével. „A karácsony lesz a döntő pillanat. A kérdés az, hogy az apjukkal és anyjukkal maradnak-e, vagy csatlakoznak a királyi családhoz Sandringhamben” – jelentette ki.

Beatrix és Eugénia státuszát nem érinti apjuk bukása

III. Károly király állítólag továbbra is jó viszonyt ápol unokahúgaival, és világossá tette, hogy Beatrix és Eugénia státuszát nem érinti apjuk bukása. Mindketten megtartják hercegnői címüket, mivel az uralkodói vérvonal férfiági ágából származnak. A király egyértelművé tette, hogy a két fiatal nő szívesen látott vendég marad Sandringhamben, ellentétben Andrással és Sarah Fergusonnal, akik várhatóan nem lesznek jelen az ünnepi családi összejöveteleken. Palmer felidézte, hogy tavaly András herceg nem vett részt a karácsonyi eseményeken, míg Beatrix a királyi család tagjaival ünnepelt, Eugénia pedig férje családjához csatlakozott. A szakértő szerint idén még kérdéses, hol töltik majd az ünnepeket, de a körülmények arra utalnak, hogy a monarchiával való kapcsolatuk megerősítése mindkettejük számára stratégiai lépés lehet. „A királyi családhoz való lojalitás fenntartása nemcsak érzelmi, hanem társadalmi szempontból is kulcsfontosságú számukra” – idézi Palmert a Mirror.