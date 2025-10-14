A nagybeteg James Van Der Beek megrázó üzenetet osztott meg, és pont a kisfia születésnapján

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Több mint egy éve küzd a vastagbélrákkal a Dawson és a haverok színésze. A hatgyerekes édesapa, James Van Der Beek kisfia, Jeremiah születésnapját az Instagramon is megünnepelte és szívhezszóló vallomást tett.

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok egykori sztárja, kisfia, Jeremiah negyedik születésnapján osztott meg új fotókat az Instagramon. A színész nyíltan beszélt a korábban elveszített babáikról és saját, 3. stádiumú vastagbélrákjával vívott harcáról.

James Van Der Beek megmutatta tündéri kisfiát az Instagramon
James Van Der Beek megmutatta tündéri kisfiát az Instagramon
James Van Der Beek kisfia, Jeremiah 4 éves lett

A 48 éves színész 2024 novemberében hozta nyilvánosságra súlyos diagnózisát, miután orvosai 3. stádiumú vastagbélrákot állapítottak meg nála. A színész kijelentette, mindent megtesz a gyógyulásért, ám James Van Der Beek az utóbbi hónapokban aggodalmat keltett a rajongókban.  A színész ugyanis nagyon lefogyott, ráadásul csak virtuálisan vett részt a Dawson és a haverok szereplőinek  találkozóján betegsége miatt. A hatgyermekes édesapa most megható üzenetet tett közzé közösségi oldalán, amelyben fia, Jeremiah negyedik születésnapját ünnepelte. A színész posztjában megemlékezett felesége két korábbi vetéléséről is. „Ma leszünk 4 évesek. Két veszteség után azt hittük, végeztünk. Hála istennek, te jobban tudtad” – írta többek között. 

Van Der Beek a bejegyzésben arról is említést tett, hogy a betegsége miatt időnként nem tudott teljes értékű apaként jelen lenni: „Sajnálom, hogy voltak időszakok, amikor nem tudtam az az apa lenni számodra, aki lenni szeretnék… amikor túl gyenge voltam ahhoz, hogy felemeljelek, dobáljalak, vagy akár ágyba tegyelek… de tudd, hogy életem egyik legnagyobb öröme volt látni, ahogy elkezdesz felcseperedni” − írta a színész.

