James Van Der Beek

Élő adásban jelentkezett be a Dawson és a haverok rákbeteg főszereplője: döbbenetes állapotban van

Getty Images - JC Olivera/GA
James Van Der Beek betegség Dawson és a haverok
Nagy Kata
2025.09.24.
A Dawson és a haverok 48 éves főszereplője, James Van der Beek tavaly jelentette be, hogy rákkal küzd, azóta pedig most láthattuk először, hogy milyen szívszorító állapotban van az amerikai színész.

A Dawson és a haverok nagybeteg sztárja, James Van der Beek nem tudott személyesen megjelenni a sorozat találkozóján. A színész nagyon rosszul van, de webkamerán keresztül részt vett az eseményen. 

Dawson és a haverok jótékonysági rendezvény New Yorkban
Hatalmas siker volt a Dawson és a haverok jótékonysági rendezvény New Yorkban.
Forrás:  YouTube 

Szavszorító állapotban van a Dawson és a haverok főszereplője 

Hétfőn este tartották a Dawson és a haverok című sorozat újraegyesülésének jótékonysági rendezvényét a New York-i Richard Rogers Theatre-ben, ahol a sorozat összes főszereplője megjelent James Van der Beeket kivéve. 

A 48 éves színészről tavaly derült ki, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd, azóta pedig elvonultan él a nyilvánosság elől, ám így sem szerette volna kihagyni az eseményt, ezért virtuálisan, egy webkamerán keresztül meglepetésszerűen bejelentkezett. 

James Van Der Beek harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd. 
Forrás:  YouTube 

Az ijesztően lesoványodott és beesett arcú színész elmondta, hogy sajnos nemrég két gyomorfertőzést is kapott, így nem merte megkockáztatni, hogy részt vesz a rendezvényen, de mindenképpen szerette volna üdvözölni a sorozat rajongóit és természetesen a volt kollégáit is. 

Bár a bejelentkezés meglehetősen keserédesre sikeredett, minden résztvevő örült, hogy újra láthatta Dawson megformálóját és a rendezvény rendkívül jó hangulatban zajlott le. 

