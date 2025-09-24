Élő adásban jelentkezett be a Dawson és a haverok rákbeteg főszereplője: döbbenetes állapotban van

A Dawson és a haverok nagybeteg sztárja, James Van der Beek nem tudott személyesen megjelenni a sorozat találkozóján. A színész nagyon rosszul van, de webkamerán keresztül részt vett az eseményen.
Hétfőn este tartották a Dawson és a haverok című sorozat újraegyesülésének jótékonysági rendezvényét a New York-i Richard Rogers Theatre-ben, ahol a sorozat összes főszereplője megjelent James Van der Beeket kivéve.
A 48 éves színészről tavaly derült ki, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd, azóta pedig elvonultan él a nyilvánosság elől, ám így sem szerette volna kihagyni az eseményt, ezért virtuálisan, egy webkamerán keresztül meglepetésszerűen bejelentkezett.
Az ijesztően lesoványodott és beesett arcú színész elmondta, hogy sajnos nemrég két gyomorfertőzést is kapott, így nem merte megkockáztatni, hogy részt vesz a rendezvényen, de mindenképpen szerette volna üdvözölni a sorozat rajongóit és természetesen a volt kollégáit is.
Bár a bejelentkezés meglehetősen keserédesre sikeredett, minden résztvevő örült, hogy újra láthatta Dawson megformálóját és a rendezvény rendkívül jó hangulatban zajlott le.
