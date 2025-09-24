Élő adásban jelentkezett be a Dawson és a haverok rákbeteg főszereplője: döbbenetes állapotban van

A Dawson és a haverok nagybeteg sztárja, James Van der Beek nem tudott személyesen megjelenni a sorozat találkozóján. A színész nagyon rosszul van, de webkamerán keresztül részt vett az eseményen.

Hatalmas siker volt a Dawson és a haverok jótékonysági rendezvény New Yorkban.

Szavszorító állapotban van a Dawson és a haverok főszereplője

Hétfőn este tartották a Dawson és a haverok című sorozat újraegyesülésének jótékonysági rendezvényét a New York-i Richard Rogers Theatre-ben, ahol a sorozat összes főszereplője megjelent James Van der Beeket kivéve.

A 48 éves színészről tavaly derült ki, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd, azóta pedig elvonultan él a nyilvánosság elől, ám így sem szerette volna kihagyni az eseményt, ezért virtuálisan, egy webkamerán keresztül meglepetésszerűen bejelentkezett.

James Van Der Beek harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd.

Az ijesztően lesoványodott és beesett arcú színész elmondta, hogy sajnos nemrég két gyomorfertőzést is kapott, így nem merte megkockáztatni, hogy részt vesz a rendezvényen, de mindenképpen szerette volna üdvözölni a sorozat rajongóit és természetesen a volt kollégáit is.