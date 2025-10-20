Kiderült, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Jane Goodall október 1-jén hunyt el Kaliforniában. Egyebek mellett most az is kiderült, hogy a világhírű kutató munka közben hunyt el.

Forrás: Getty Images North America

Kiderültek a részletek: ez Jane Goodall halálának oka

Goodall utolsó napjáig aktív maradt, halála előtt néhány nappal még előadást tartott volna turnéja egyik állomásán. Személyes asszisztense, Mary Lewis korábban a People magazinnak elmondta, hogy Jane halála előtti este még egy dokumentumon dolgozott, és késő estig azt szerkesztette.

A világhírű természetvédő évente 300 napot töltött utazással, előadásokkal és jótékonysági eseményekkel. Egyik barátja, Patrick McCollum elárulta, hogy a halála előtti napokban LA-ben terveztek találkozni, ám Goodall akkor már vészjóslóan ezt mondta neki: "Attól tartok, ez lesz az utolsó utam."

A frissen nyilvánosságra hozott halotti anyakönyvi kivonat szerint Jane Goodall szív- és légzésleállás következtében hunyt el, ami a szívmegállásnak felel meg. A dokumentum szerint a halál természetes okból történt – számolt be a TMZ.