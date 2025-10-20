Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 20., hétfő Vendel

Kiderült, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Rideg Léna
2025.10.20.
Jane Goodall, a világhírű etológus, természetvédő és állatjóléti aktivista 91 éves korában hunyt el.

Jane Goodall október 1-jén hunyt el Kaliforniában. Egyebek mellett most az is kiderült, hogy a világhírű kutató munka közben hunyt el.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: Dr. Jane Goodall, DBE, Founder, The Jane Goodall Institute and UN Messenger of Peace attends the 2025 Forbes Sustainability Summit at Forbes on Fifth on September 22, 2025 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)
Forrás: Getty Images North America

Kiderültek a részletek: ez Jane Goodall halálának oka

Goodall utolsó napjáig aktív maradt, halála előtt néhány nappal még előadást tartott volna turnéja egyik állomásán. Személyes asszisztense, Mary Lewis korábban a People magazinnak elmondta, hogy Jane halála előtti este még egy dokumentumon dolgozott, és késő estig azt szerkesztette. 

A világhírű természetvédő évente 300 napot töltött utazással, előadásokkal és jótékonysági eseményekkel. Egyik barátja, Patrick McCollum elárulta, hogy a halála előtti napokban LA-ben terveztek találkozni, ám Goodall akkor már vészjóslóan ezt mondta neki: "Attól tartok, ez lesz az utolsó utam."

A frissen nyilvánosságra hozott halotti anyakönyvi kivonat szerint Jane Goodall szív- és légzésleállás következtében hunyt el, ami a szívmegállásnak felel meg. A dokumentum szerint a halál természetes okból történt – számolt be a TMZ.

