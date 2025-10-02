Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nemrég még a fiunkat tartotta a karjában" Gyászol Meghan Markle és Harry herceg

Komáromi Bence
2025.10.02.
A sussexi házaspár közeli viszonyt ápolt a 91 évesen elhunyt Jane Goodall-lal. Meghan Markle és Harry herceg többször is személyesen találkozott a világhírű természetvédővel és kutatóval, akire példaképükként tekintettek. Egy alkalommal még Archie-t is bemutatták a hölgynek.

Szerda éjszaka gyászba borult a világ: 91 éves korában elhunyt Jane Goodall világhírű atropológus, és etológus. A csimpánzkutató betölthetetlen űrt hagyott maga után, ez abból is látszik, hogy bár nem volt a celebvilág tagja, mégis sztárok sora rótta le végtisztességét előtte, és a Föld minden táján gyertyagyújtásokkal emlékeznek meg a világot megváltoztató kutatóról. Most kiderült, hogy Jane az ENSZ békenagyköveteként Harry herceggel és a feleségével Meghan Markle-val is közeli kapcsolatba került. Erről a sussexi házaspár számolt be, amikor szomorú sorokkal elbúcsúztak a mecénásuktól.

Meghan Markle és Harry herceg szívszorító sorokkal emlékezett meg Jane Goodall-ról

Jane Goodall haláláról szerda este az általa alapított Jane Goodall Intézet Facebook-oldala számolt be. Mint írták a természetvédő és állatjogi aktivista természetes okokból hunyt el, azonban az élete során elért eredményei örökre beleírták a nevét a történelembe. Most a People arról írt, hogy Harry herceg és felesége egy szomorú közleményt adtak ki Jane elvesztése után, amelyben elárultak, hogy közeli barátságot ápoltak a kutatóval.

Dr. Jane Goodall egy látnok képességeivel rendelkező, humanitárius tudós volt, aki egyben a bolygó és a mi barátunk is volt. A világ megmentésére és megváltoztatására irányuló elkötelezettsége túlmutat azon, amit a médiában láthattunk, és kiterjed arra is, amit mi személyesen érzünk. Nemrég még a fiunkat is a karjában tartotta, amikor Archie születése után találkoztunk. Szeretettel és gondoskodással árasztotta el azokat, akiknek megadatott, hogy személyesen ismerhették őt. Felfoghatatlan űrt hagyott maga után, hiányozni fog!

 - idézte a lap a királyi család tagjainak közleményét.

