A tündöklő csillag, aki magasról tett a társadalmi elvárásokra: Kate Winslet 50 éves lett

Kerek születésnapot ünnepel a csodálatos Kate Winslet. 2025. október 5-én lett 50 éves.

Kate Winslet 50. születésnapját ünnepli.

Forrás: Getty Images

Kate Winslet 50 éves lett, de egy percig sem lassít

Bár Kate Winslet munkásságát elismerték már Oscar-díjjal, BAFTA-díjjal és 5 Golden Globe-díjjal is, úgy érezzük, még mindig nem esik elegendő szó arról, hogy mennyire tehetséges és különleges a ma 50 éves színésznő.

Mindamellett, hogy olyan fantasztikus filmekben játszott, mint az Értelem és érzelem, az Egy makulátlan elme örök ragyogása, vagy a Felolvasó, mindig kiállt a nők jogaiért és a feléjük támasztott irreális elvárások ellen.

Több, mint negyven film után – amikben minden egyes alkalommal stabilan bebizonyította, hogy a shakespeare-i szerepektől a nyers és érzelmileg telített karakterekig bármit képes eljátszani – még mindig esze ágába sem jut lassítani, sőt, szerinte az igazi kaland még csak most kezdődik!

Kate Winslet 18 évesen.

Forrás: Getty Images

A kezdetek

Winslet útja szinte elkerülhetetlen volt a hírnév felé: mindkét szülője színész, a két nővére pedig színházigazgató lett. Első szerepét 11 évesen kapta egy gyerekreklámban, ahol egy plüss szörnnyel kellett táncolnia. A kezdeti sikereken felbuzdulva elkezdett színészetet tanulni, majd felvételt nyert egy drámasuliba is.

Első jelentős szerepét 19 évesen a Mennyei lények című filmben kapta meg, ami nagyon jó fogadtatást kapott, bár Kate olvasott egy kritikát, amit soha nem felejtett el: a szerző azt írta benne, hogy Winslet tipikus mellékszereplő és bár annak kiváló, soha nem lesz belőle igazi filmsztár.

Nos, ehhez képest olyan meredeken ívelt fel a karrierje, amire talán még maga Kate sem számított: 31 évesen 5 jelöléssel bekerült a nagyra becsült Oscar-klubba olyan nevek mellé, mint Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, vagy Cate Blanchett. 33 évesen már a hatodik jelölését is megszerezte a Felolvasó című filmért, amit sikerült díjra váltania.

Kate a szüleivel 1996-ban.

Forrás: Getty Images

Erkölcsös modell

Karrierje során több mint 300 alkalommal szerepelt magazinok címlapján, ami különösen ironikus annak fényében, hogy gyermekkorában rengetegszer bántották a testalkata miatt és kövér Katie-nek csúfolták. Már egészen korán komoly pofont kapott az élettől: hatévesen balerina szeretett volna lenni, de a tanárnője azt mondta neki, túl vastag csontú ahhoz, hogy valaha is táncos legyen – éppen ezért fordult később a színészet felé.

Miután befutott, a brit GQ magazin is készített vele egy anyagot, de Kate nyilvánosan kifakadt az agyon photoshopolt képek miatt és megvádolta a lap szerkesztőségét, hogy az egészségtelen testképet népszerűsítik.

Kifejtette, hogy nem akar úgy kinézni, mint akit megrajzoltak és az egyetlen ok, amiért a képernyőn jól néz ki az az, hogy előtte órákat tölt a sminkesen és fodrászok kezeit alatt. Ezen kívül is számos alkalommal bizonyította, hogy kiáll az önfogadás és a testpozitivitás mellett egy olyan iparágban, ami imád irreális szépségideálokat közvetíteni a nők felé.