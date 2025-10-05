Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A tündöklő csillag, aki magasról tett a társadalmi elvárásokra: Kate Winslet 50 éves lett

Getty Images
Kate Winslet születésnap
Nagy Kata
2025.10.05.
Bár sokak fejében csupán a Titanic legendás főszereplőjeként él, Kate Winslet sokkal, de sokkal több egy egyszerepes színésznőnél!

Kerek születésnapot ünnepel a csodálatos Kate Winslet. 2025. október 5-én lett 50 éves.

Kate Winslet egy díjátadón
Kate Winslet 50. születésnapját ünnepli.
 Forrás: Getty Images

Kate Winslet 50 éves lett, de egy percig sem lassít 

Bár Kate Winslet munkásságát elismerték már Oscar-díjjal, BAFTA-díjjal és 5 Golden Globe-díjjal is, úgy érezzük, még mindig nem esik elegendő szó arról, hogy mennyire tehetséges és különleges a ma 50 éves színésznő. 

Mindamellett, hogy olyan fantasztikus filmekben játszott, mint az Értelem és érzelem, az Egy makulátlan elme örök ragyogása, vagy a Felolvasó, mindig kiállt a nők jogaiért és a feléjük támasztott irreális elvárások ellen.

Több, mint negyven film után – amikben minden egyes alkalommal stabilan bebizonyította, hogy a shakespeare-i szerepektől a nyers és érzelmileg telített karakterekig bármit képes eljátszani – még mindig esze ágába sem jut lassítani, sőt, szerinte az igazi kaland még csak most kezdődik! 

Kate Winslet, pictured in Reading, Berkshire in November 1991.
Kate Winslet 18 évesen. 
Forrás: Getty Images

A kezdetek

Winslet útja szinte elkerülhetetlen volt a hírnév felé: mindkét szülője színész, a két nővére pedig színházigazgató lett. Első szerepét 11 évesen kapta egy gyerekreklámban, ahol egy plüss szörnnyel kellett táncolnia. A kezdeti sikereken felbuzdulva elkezdett színészetet tanulni, majd felvételt nyert egy drámasuliba is. 

Első jelentős szerepét 19 évesen a Mennyei lények című filmben kapta meg, ami nagyon jó fogadtatást kapott, bár Kate olvasott egy kritikát, amit soha nem felejtett el: a szerző azt írta benne, hogy Winslet tipikus mellékszereplő és bár annak kiváló, soha nem lesz belőle igazi filmsztár. 

Nos, ehhez képest olyan meredeken ívelt fel a karrierje, amire talán még maga Kate sem számított: 31 évesen 5 jelöléssel bekerült a nagyra becsült Oscar-klubba olyan nevek mellé, mint Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, vagy Cate Blanchett. 33 évesen már a hatodik jelölését is megszerezte a Felolvasó című filmért, amit sikerült díjra váltania. 

Kate a szüleivel 1996-ban.
Kate a szüleivel 1996-ban.
Forrás: Getty Images

Erkölcsös modell

Karrierje során több mint 300 alkalommal szerepelt magazinok címlapján, ami különösen ironikus annak fényében, hogy gyermekkorában rengetegszer bántották a testalkata miatt és kövér Katie-nek csúfolták. Már egészen korán komoly pofont kapott az élettől: hatévesen balerina szeretett volna lenni, de a tanárnője azt mondta neki, túl vastag csontú ahhoz, hogy valaha is táncos legyen – éppen ezért fordult később a színészet felé.

Miután befutott, a brit GQ magazin is készített vele egy anyagot, de Kate nyilvánosan kifakadt az agyon photoshopolt képek miatt és megvádolta a lap szerkesztőségét, hogy az egészségtelen testképet népszerűsítik.

Kifejtette, hogy nem akar úgy kinézni, mint akit megrajzoltak és az egyetlen ok, amiért a képernyőn jól néz ki az az, hogy előtte órákat tölt a sminkesen és fodrászok kezeit alatt. Ezen kívül is számos alkalommal bizonyította, hogy kiáll az önfogadás és a testpozitivitás mellett egy olyan iparágban, ami imád irreális szépségideálokat közvetíteni a nők felé. 

Nem félt megmutatni a testét a Titanicban.
Nem félt megmutatni a testét a Titanicban. Forrás: Profimedia

Lelkes környezetvédő

Filmes munkássága mellett Kate Winslet lelkesen hirdeti a környezetvédelem fontosságát is, olyannyira, hogy számos kezdeményezésben részt vett, amik a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos tudatosságra szeretnék felhívni a figyelmet. 

Együttműködött a Greenpeace-szel és beszédet tartott a bolygó védelméről a következő generáció számára. 

2010-ben csatlakozott a PETA állatvédő szervezethez egy olyan kampányban, ami a hízott kacsa- és libamáj fogyasztásának bojkottálására hívja fel a figyelmet. 

Leonardo DiCaprioval legendás barátság szövődött köztük.
Leonardo DiCaprioval legendás barátság szövődött köztük. 
Forrás: Getty Images

Nagycsaládos édesanya 

Számos kiválósága mellett Winslet élete legfontosabb küldetésének azt tartja, hogy megbízható és szerető környezetet teremtsen a gyermekeinek. Első férje Jim Threapleton volt, akivel 1998-ban házasodtak össze, majd egy évvel később meg is született közös gyermekük, Mia Honey Threapleton. A kapcsolatnak bár 2001-ben vége lett, a jó viszony továbbra is megmaradt a szülők között. 2003-ban Kate újra  megházasodott, méghozzá a híres brit filmrendezővel, Sam Mendessel és még abban az évben megszületett közös fiuk, Joe Alfie Winslet Mendes, de ez a kapcsolat is csak 2011-ig tartott. 

Egy évvel később összejött a jelenlegi párjával, Red Rocknrollal, akivel 2013-ban született meg közös gyermekük, Bear Blaze Winslet.

Jelenlegi kapcsolatát harmonikusként és idilliként írja le és mindent megtesz azért, hogy tökéletes egyensúlyt teremtsen a karrierje és a magánélete között, gyakran a gyermekei szükségleteinek előtérbe helyezésével.

Mia lányával.
Mia lányával.
Forrás: Getty Images

