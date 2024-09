Tragédiának kellett történnie ahhoz, hogy Kate Winslet rájöjjön, a férje számára az igazi

A történet szerint egy vihar során a ház, ahol tartózkodtak, villámcsapás következtében lángra kapott, és Ned segített nekik elmenekülni a lángok elől. Kate Winslet így nyilatkozott a megdöbbentő élményről: „Nagyon világos volt számomra, hogy ő az a személy, akivel együtt kell leélnem az életemet. És még mindig pontosan így érzek.” A színésznő tovább dicsérte férjét: „(Ned) mindenkiről gondoskodik. Csodálatos. Tényleg együtt éljük az életet, valóban így van.”

Kate Winslet azt is elmondta, hogy amikor először hallotta, hogy Ned felvette a „Rocknroll” vezetéknevet (amit azóta visszaváltott Abel Smith-re), „nagyszerűnek” találta. A név ellenére férjét a rock and roll ellentétének írta le:

Ő Mr. Vegán Jóga. Egyszerűen az élet és a lélek. Ned és én igazi optimisták vagyunk a valóságban.

Elmondása szerint minden egyes nap megfertőzi Ned pozitív életszemlélete, amely reggelente azt mondja: „Helló, világ!” – és ez arra ösztönzi őt, hogy „igen, jelentkezem az életre”.

Kate Winsletet megalázták: "hurkás a hasad" - A színésznő nem hagyta magát

A színésznőt nem egyszer érte kritika, mondván, teste nem felel meg a hollywoodi szépségideálnak. Már James Cameron Titanicjának moziba kerülése után is beszóltak neki: egy lap élcelődve például azt írta, hogy azért nem fért az ajtóra mellé a jeges vízben Leonardo DiCaprio, mert Kate Winslet túl kövér. Az esetből akkor mém és rengeteg cikk is készült, amit Kate nehezen viselt, de akkor hallgatott. Később viszont azt nyilatkozta, ha visszamehetne az időben, nem tartaná a száját: "Kur**ra nem voltam kövér" - emlékezett vissza és hozzátette, akkor még csak 22 éves volt, kereste a helyét a világban, nőként és színésznőként is, ma azonban már nyíltan kiáll a body shaming ellen. De nem Titanic (amelynek egy jelenetét meg is bánta) volt az utolsó, amikor Kate - aki egy időben étkezési zavarral is küzdött - megjegyzést kapott a testére.