Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ajánló

6 romantikus film, amiktől újra hinni fogsz a szerelemben

NORTHFOTO - T.C.D / VISUAL Press Agency
ajánló romantikus film szerelem
Pópity Balázs
2025.09.30.
Mikor sírtál utoljára? Ezektől a romantikus filmektől nemcsak az őszi zápor, a könnyeid is meg megerednek.

A mai romantikus filmek olyanok, mintha valami algoritmus írná őket: van az influenszernek kinéző nő és a jóképű, felső-középosztálybeli fiatalember és véletlenül összeütköznek a sarki pékségben, majd egy ideig húzzák egymás agyát és kész a happy end. Szerencsére vannak kevésbé sablonos filmek is, amik valóban beleillenek az életnek nevezett körfogásba. Ezek közül szemezgettünk!

Apr 14, 2004; New York, NY, USA; Actors KATE WINSLET as Clementine Kruczynski and JIM CARREY as Joel Barish wake up in a bed on the beach in Michel Gondry's comedy drama 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'
Forrás:  Northfoto 

 

Íme a legjobb romantikus filmek az elmúlt három évtizedből

1. Szerelem a Fehér Házban (Dave, 1993)

arhiv

 

Kevin Kline ebben a filmben egy kedves, kissé kétbalkezes fickó, aki az elnök hasonmásaként kerül a Fehérházba, mivel az igazi kómában fekszik – szimpatikus átlagemberként veszi át az elnök helyét. Csakhogy ez a helyettes nemcsak tisztességesebb, hanem emberibb is, mint az igazi államfő. Idővel a feleség – a Sigourney Weaver által megformált, elegáns és szigorú first lady – lassan rájön: a férfi, aki mellette van, sokkal szerethetőbb, mint a valódi férje valaha volt.

2. Ház a tónál (The Lake House, 2006)

Forrás: arhiv

Sandra Bullock és Keanu Reeves egy idő-portálként funkcionáló postaládán keresztül leveleznek egymással. Amit Sandra ma bedob, azt Keanu két évvel korábban kapja meg, és fordítva. Elsőre furán hangzik, de még mindig romantikusabb, mint egy ghostinggal záruló Messenger-csevej. Ez a film arról szól, hogy a sors időn és téren át is összeköthet két embert és hogy milyen fontos a szerelemben a megfelelő időzítés.

3. Sztárom a párom (Notting Hill, 1999)

May 06, 1999; London, UK; Actors JULIA ROBERTS as Anna Scott and HUGH GRANT as William Thacker star in the romantic comedy 'Notting Hill.'
Forrás:  Northfoto 

A Sztárom a párom egy igazi kilencvenes évekbeli tündérmese, ahol Hugh Grant kissé ügyefogyott, de imádnivaló könyvesboltosként botlik bele Julia Robertsbe, a világ legnagyobb filmsztárjába. Egy londoni kis utca, egy kifolyt narancslé, egy zavart félmosoly – és máris megszületett a filmtörténelem egyik legemlékezetesebb szerelmi története. A mai randiapp-kultúrában, ahol mindenki igyekszik minél szellemesebben és különlegesebben eladni magát, különösen felszabadító látni, hogy a szerelem végül úgyis akkor történik meg, amikor levetjük a szerepeinket.

4. Vágy és vezeklés (Atonement, 2007)

Forrás: arhiv

Keira Knightley legendás zöld ruhája, James McAvoy szenvedő tekintete és egy végzetes félreértés. Ez a film nem kíméli a nézőt: belesodor egy történetbe, ahol a szerelem egyszerre csodálatos és brutálisan kegyetlen. Egy gyerekes füllentés elég ahhoz, hogy egy egész kapcsolat romokban heverjen, és onnantól kezdve csak kapaszkodsz a székedbe és azt várod, hogy valahogy túléljék. Olyan nézni, mintha felülnél egy hullámvasútra: az első percekben azt hiszed, egy elegáns kosztümös románc jön, aztán a következő kanyarban már zokogsz, dühöngsz, majd újra reménykedsz.

5. Édes november (Sweet November, 2001)

Feb 12, 2001; Los Angeles, CA, USA; Actress CHARLIZE THERON stars as Sara Deever and KEANU REEVES as Nelson Moss in the Warner Bros. romantic comedy, 'Sweet November.' Mandatory Credit: Photo by Warner Bros./Entertainment Pictures. (©) Copyright 2001 by Courtesy of Warner Bros.
Forrás: NORTHFOTO

Az Édes november igazi őszi klasszikus, a romantikus drámák sűrített esszenciája. Charlize Theron bohém, szabadszellemű nőként toppan be Keanu Reeves szigorúan időbeosztott, karrierista életébe, és felkavar mindent, amit addig biztosnak hitt. Egyetlen hónapot kér tőle, semmi többet – és ez a harminc nap épp elég ahhoz, hogy mindketten átéljenek olyasmit, amit mások egy egész élet alatt sem mernek. Készítsd a zsepit!

6. Egy makulátlan elme örök ragyogása (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

Forrás: arhiv

Ez a film a romantikus drámák csúcsa. Jim Carrey és Kate Winslet szerelme nem rózsaszín cukormáz, hanem egy fájdalmas kérdés: mi történne, ha kitörölhetnénk a rossz emlékeket a fejünkből? A történet bizonyítja, hogy a szerelem néha katasztrófa, néha csoda – és hogy a legfájdalmasabb pillanatok is hozzátartoznak ahhoz, akik vagyunk. Nem csoda, hogy kultuszfilm lett: szétszedi és újra összerakja a szíved.

Miért érdemes újranézned őket?

Mert ezek a filmek nem akarnak trendik lenni. Nem akarják tökéletesnek láttatni az embereket. Inkább a szerelem halhatatlan érzéséről mesélnek, ami képes túlélni a hibákat, a betegséget, a felejtést, de még a halált is. A mai egyensablonból készült romantikus filmek mellett ezek a történetek lassabbak, tartalmasabbak, de még mindig jobban betalálnak, mint bármelyik friss streamingen futó utódjuk.

Victoria Beckham gyászol: ezekkel a szavakkal búcsúzik Giorgio Armanitól

Hírességek búcsúznak az ikonikus divattervezőtől. Giorgio Armani élő legenda volt: szívhezszóló posztokban gyászolják.

Emma Heming meglepő vallomása: így hatott a szerelmi életükre Bruce Willis demenciája

Emma Heming és a Die Hard-filmek sztárjának szerelme 18 évvel ezelőtt kezdődött. Azóta született két gyerekük, és kiderült, hogy Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd. A modell elárulta, hogyan hatott a szerelmi életükre a sztár betegsége.

Lesifotó készült Hollywood új álompárjáról: ennél egyértelműbb már nem is lehetne, hogy együtt vannak

Újabb felvételek kerültek napvilágra Zoë Kravitzről és Harry Stylesról. A fotók megerősítették a kettejük kapcsolatáról szóló találgatásokat: már biztos, hogy együtt vannak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu