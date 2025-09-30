6 romantikus film, amiktől újra hinni fogsz a szerelemben

A mai romantikus filmek olyanok, mintha valami algoritmus írná őket: van az influenszernek kinéző nő és a jóképű, felső-középosztálybeli fiatalember és véletlenül összeütköznek a sarki pékségben, majd egy ideig húzzák egymás agyát és kész a happy end. Szerencsére vannak kevésbé sablonos filmek is, amik valóban beleillenek az életnek nevezett körfogásba. Ezek közül szemezgettünk!

Íme a legjobb romantikus filmek az elmúlt három évtizedből

1. Szerelem a Fehér Házban (Dave, 1993)

Kevin Kline ebben a filmben egy kedves, kissé kétbalkezes fickó, aki az elnök hasonmásaként kerül a Fehérházba, mivel az igazi kómában fekszik – szimpatikus átlagemberként veszi át az elnök helyét. Csakhogy ez a helyettes nemcsak tisztességesebb, hanem emberibb is, mint az igazi államfő. Idővel a feleség – a Sigourney Weaver által megformált, elegáns és szigorú first lady – lassan rájön: a férfi, aki mellette van, sokkal szerethetőbb, mint a valódi férje valaha volt.

2. Ház a tónál (The Lake House, 2006)

Sandra Bullock és Keanu Reeves egy idő-portálként funkcionáló postaládán keresztül leveleznek egymással. Amit Sandra ma bedob, azt Keanu két évvel korábban kapja meg, és fordítva. Elsőre furán hangzik, de még mindig romantikusabb, mint egy ghostinggal záruló Messenger-csevej. Ez a film arról szól, hogy a sors időn és téren át is összeköthet két embert és hogy milyen fontos a szerelemben a megfelelő időzítés.

3. Sztárom a párom (Notting Hill, 1999)

A Sztárom a párom egy igazi kilencvenes évekbeli tündérmese, ahol Hugh Grant kissé ügyefogyott, de imádnivaló könyvesboltosként botlik bele Julia Robertsbe, a világ legnagyobb filmsztárjába. Egy londoni kis utca, egy kifolyt narancslé, egy zavart félmosoly – és máris megszületett a filmtörténelem egyik legemlékezetesebb szerelmi története. A mai randiapp-kultúrában, ahol mindenki igyekszik minél szellemesebben és különlegesebben eladni magát, különösen felszabadító látni, hogy a szerelem végül úgyis akkor történik meg, amikor levetjük a szerepeinket.

4. Vágy és vezeklés (Atonement, 2007)