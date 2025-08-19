Véget ért Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata - állítja egy bennfentes

Néhány meghitt randevú után félbeszakadt Katy Perry és Justin Trudeau közeledése - állítja az énekesnő egyik barátja. A PageSix forrása szerint belátták a felek, hogy a feszes időbeosztásuk, és a szignifikánsan különböző életvitelük nem teszi lehetővé, hogy komolyabbá váljon a kapcsolatuk. Bár júliusban úgy tűnt, hogy Justin segítségével fog túllépni a válásán az énekesnő, augusztusban már nem is találkozott egymással a két híresség. A lap tájékoztatása szerint az sem segített a helyzeten, hogy a politikus nehezen fogadta el, hogy a magánéletét a bulvárlapokban látta viszont.

Katy Perry és Justin Trudeau augusztusban már nem is találkozott egymással

Forrás: Getty Images / Life.hu

Katy Perry és Justin Trudeau is túl elfoglalt a randikhoz

A bennfentes elárulta, hogy mi vezetett a szakításig:

Katy is elfoglalt, Justin is elfoglalt. Sok dolguk van, és gyorsan elillant az újdonság érzete. Nincs egymás felé semmilyen negatív érzésük, egyszerűen nincsenek már napi kapcsolatban. Nem beszélgetnek egymással. Kihűlt a kapcsolat, miután rájöttek, hogy nincs idejük egymásra.

- kezdte beszámolóját a forrás. Majd hozzátette -

Az sem segített a helyzeten, hogy a páros első randevújának képei felkerültek a netre. Gondolj vele, hogy milyen érzés lehetett Kanada volt miniszterelnökének, hogy életében először leül vacsorázni egy pop-sztárral, és egy óra múlva már az újságok címlapján látja magát. Ez terhelő és sok lehet egy olyan embernek, aki nem a bulvárvilágból jön.

- zárta sorait a bennfentes.