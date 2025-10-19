Keith Urban kínos helyzetbe került az exfelesége miatt a színpadon - Videó!

Maga Keith Urban sem gondolta volna, hogy a nashville-i koncertje azért fog félbeszakadni, mert az egyik rajongójának ugyanaz a keresztneve, mint az exfeleségének Nicole Kidmannek. Az énekes úgy próbálta oldani a kínos pillanatok feszültségét, hogy lefeküdt a színpadra, és égre emelt kézzel imitálta, hogy mennyire szíven ütötte őt a válása, később azonban nevetve folytatta a koncertet és még viccelődött is a Nicole nevű rajongójával. Az erről készült felvétel felrobbantotta az internetet.

Keith Urban és Nicole Kidman válása hidegzuhanyként érte a rajongókat

Forrás: WireImage

Keith Urban elviccelődte az exfelesége említését

A PageSix találta meg azt a koncertfelvételt, amelyen láthatjuk, hogy Keith Urban a rajongóihoz sétál, majd beszélgetésbe elegyedik az egyik fiatal rajongójával:

Hogy hívnak? - kérdezte az zenész a lánytól, ő azonban nem szerette volna elárulni a nevét, mert félt tőle, hogy az nem tetszene a kedvenc előadójának.

Micsoda, miért ne tetszene nekem a neved? Mi a neved? - kérdezte erőteljesebben Urban, azonban nem számított arra, hogy milyen választ fog kapni.

Nicolenak hívnak - árulta el a rajongó lány, amire hatalmas nevetés és sikoltózás tört ki a nézőtéren. Keith Urban is érezte a dolog iróniáját, és egy improvizált műsorszámmal utalt a néhány héttel korábbi válására, és arra, hogy mit érez a Nicole név hallatán.

A színpadon fekve hosszú másodpercekig „szenvedett" az előadó, majd mintha imádkozna felemelte a kezét és az égre mutatott. Keith a jelenetet annyira túltolta, hogy érezhető volt, hogy csak poénkodik, és egyáltalán nem hatotta meg az elmúlt néhány hónap, vagy az, hogy az egyik rajongóját ugyanúgy hívják, mint az exfeleségét, akivel 19 éven át házasok voltak.

Ha kíváncsiak vagytok a színpadon történtekre, akkor a közösségi médiában terjedő felvételeket itt tudjátok megtekinteni: