Nicole Kidman le van sújtva és megalázottnak érzi magát: Keith Urban több nővel csalta, hazugságban éltek

válás Nicole Kidman Keith Urban
A színésznőt letaglózták és megalázták a pletykák, amelyek szerint férje már a különválás bejelentése előtt más nőknek udvarolt. Nicole Kidman állítólag mindent megtett, hogy megmentse a házasságát, de hiába.

A rendezvényeken álompárként tündököltek, csak a legutóbbi képeiken látszik, hogy eltávolodtak egymástól. A bennfentesek szerint Nicole Kidman és Keith Urban jó ideje hazugságban éltek. 

Nicole Kidman és Keith Urban elmentek egymás mellett
Nicole Kidman és Keith Urban elmentek egymás mellett
Forrás: FilmMagic

Nicole Kidman már nem is reménykedik

Nicole Kidman a nyilvánosság előtt méltósággal kezeli a házassága felbomlását, de az ismerősei és barátai tudják, hogy mélyen megviselték a történtek, különösképpen azok a pletykák, hogy Keith Urban máris továbblépett, és egy ideje más nőkkel is randizik  – írja a RadarOnline. A bennfentesek szerint az 58 éves Oscar-díjas színésznő nehezen dolgozza fel, hogy férje júniusban elköltözött tőle és két közös lányuktól, Sunday Rose-tól és Faith Margarettől. „Nicole-t lesújtották és megalázták a pletykák, de tartja a látszatot, mert nem szeretné, ha sajnálnák” – mondta a lapnak egy jólértesült. Próbálta megmenteni a házasságukat, de Keith ezt lehetetlenné tette. Az a hír pedig, hogy Urbannak állítólag új barátnője van, Maggie Baugh, minden halvány maradék reményt elvett tőle” – tette hozzá a bennfentes. De nem Maggie volt az első, akivel Urbant hírbe hozták, a zenészt nyáron egy másik nővel látták Nashville-ben, miután elköltözött közös otthonukból.

Nem együtt éltek, inkább egymás mellett

A házaspár kapcsolata több mint másfél évtizeden át álomházasságnak tűnt. Urban 2005-ben egy rendezvényen ismerte meg Kidmant, és saját bevallása szerint hónapokba telt, mire összeszedte a bátorságát, hogy felhívja. A színésznő akkor már Oscar-díjas sztár volt, ráadásul Tom Cruise exneje. Urban 2021-ben úgy fogalmazott, hogy a „legnagyobb sikere” az életben, hogy Kidman feleségül ment hozzá 2006-ban. A színésznő segítette férjét a függőséggel vívott harcában is, Keith pedig sosem mulasztotta el megemlíteni, hogy mennyire hálás a nejének. A pár rendszeresen jelent meg gálákon és vörös szőnyeges eseményeken, utoljára májusban, az Academy of Country Music Awards díjátadón voltak együtt. „Nicole és Keith az utóbbi időben egyre kevesebb időt töltöttek együtt, és sok embernek úgy tűnt, mintha elmennének egymás mellett” – mondta a jólértesült. „Bár mosolyogtak, de utólag úgy tűnik, mintha egy kicsit hazugságban éltek volna”– tette hozzá.

FRISCO, TEXAS - MAY 08: Keith Urban and Nicole Kidman attend the 2025 Academy of Country Music Awards at Omni Frisco Hotel at The Star on May 08, 2025 in Frisco, Texas. (Photo by Taylor Hill/WireImage)
Utoljára májusban, az Academy of Country Music Awards díjátadón voltak együtt vörös szőnyeges eseményen
Forrás: WireImage

Mi lesz a gyerekekkel és a vagyonnal? 

Nicole Kidman szeptember 30-án hivatalosan is beadta a válókeresetet, kibékíthetetlen nézeteltérésekre hivatkozva. A felek megegyeztek abban, hogy két lányuk elsősorban az édesanyjukkal él majd, és a vagyonmegosztást a korábbi házassági szerződés alapján rendezik. „A rosszban a jó, hogy már megállapodtak a felügyeleti jogokban, és a házassági szerződésük megkönnyíti a dolgokat a vagyonmegosztás tekintetében” – nyilatkozta a bennfentes.

Keith Urban állítólagos új szerelme megdöbbentő kijelentést tett

Maggie Baugh egy korábbi interjúban mondta el, milyen kapcsolat fűzi zenésztársaihoz. És ezalól valószínű, hogy Keith Urban sem kivétel.

Felgyorsultak az események: Nicole Kidman és Keith Urban már az ingatlanbirodalmukon osztoznak

A színésznő és a zenész válásának híre kis túlzással szinte mindenkit meglepett. Nicole Kidman és Keith Urban állítólag már a nyáron különköltöztek, már csak a válás hivatalos kimondása és a vagyonmegosztás van hátra.

Nicole Kidman megtörte a csendet: „Nem számít, mennyire fájdalmas, nehéz vagy pusztító valami: elmúlik"

A színésznő és férje közel két évtized után és két közös gyerekkel döntöttek úgy, vége. Nicole Kidmant megviselte a szakítás, ám kijelentette, nem először történik ilyesmi vele, túléli ezt is.

 

