Nicole Kidman le van sújtva és megalázottnak érzi magát: Keith Urban több nővel csalta, hazugságban éltek

A rendezvényeken álompárként tündököltek, csak a legutóbbi képeiken látszik, hogy eltávolodtak egymástól. A bennfentesek szerint Nicole Kidman és Keith Urban jó ideje hazugságban éltek.

Nicole Kidman és Keith Urban elmentek egymás mellett

Forrás: FilmMagic

Nicole Kidman már nem is reménykedik

Nicole Kidman a nyilvánosság előtt méltósággal kezeli a házassága felbomlását, de az ismerősei és barátai tudják, hogy mélyen megviselték a történtek, különösképpen azok a pletykák, hogy Keith Urban máris továbblépett, és egy ideje más nőkkel is randizik – írja a RadarOnline. A bennfentesek szerint az 58 éves Oscar-díjas színésznő nehezen dolgozza fel, hogy férje júniusban elköltözött tőle és két közös lányuktól, Sunday Rose-tól és Faith Margarettől. „Nicole-t lesújtották és megalázták a pletykák, de tartja a látszatot, mert nem szeretné, ha sajnálnák” – mondta a lapnak egy jólértesült. „Próbálta megmenteni a házasságukat, de Keith ezt lehetetlenné tette. Az a hír pedig, hogy Urbannak állítólag új barátnője van, Maggie Baugh, minden halvány maradék reményt elvett tőle” – tette hozzá a bennfentes. De nem Maggie volt az első, akivel Urbant hírbe hozták, a zenészt nyáron egy másik nővel látták Nashville-ben, miután elköltözött közös otthonukból.

Nem együtt éltek, inkább egymás mellett

A házaspár kapcsolata több mint másfél évtizeden át álomházasságnak tűnt. Urban 2005-ben egy rendezvényen ismerte meg Kidmant, és saját bevallása szerint hónapokba telt, mire összeszedte a bátorságát, hogy felhívja. A színésznő akkor már Oscar-díjas sztár volt, ráadásul Tom Cruise exneje. Urban 2021-ben úgy fogalmazott, hogy a „legnagyobb sikere” az életben, hogy Kidman feleségül ment hozzá 2006-ban. A színésznő segítette férjét a függőséggel vívott harcában is, Keith pedig sosem mulasztotta el megemlíteni, hogy mennyire hálás a nejének. A pár rendszeresen jelent meg gálákon és vörös szőnyeges eseményeken, utoljára májusban, az Academy of Country Music Awards díjátadón voltak együtt. „Nicole és Keith az utóbbi időben egyre kevesebb időt töltöttek együtt, és sok embernek úgy tűnt, mintha elmennének egymás mellett” – mondta a jólértesült. „Bár mosolyogtak, de utólag úgy tűnik, mintha egy kicsit hazugságban éltek volna”– tette hozzá.