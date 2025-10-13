Keith Urban megtörte a csendet: „Piszkosul hiányzik a családom”

Keith Urban október 2-án jelent meg először a nyilvánosság előtt azután, hogy kiderül, a házassága Nicole Kidmannel tönkrement. A zenészt ekkor karikagyűrű nélkül fotózták le, amint kiszállt egy magángépből Harrisburgban a High and Alive turnéja egyik koncertje előtt. A fellépésen Urban váratlan gesztussal tisztelgett Nicole Kidman és lányaik, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith előtt. 2024-es száma, a Heart Like A Hometown alatt kivetítette fotójukat a koncerthelyszínen, ám ennek ellenére kihagyta 2016-os slágerét, a The Fightert, amelyet annak idején Nicole-lal való kapcsolatáról írt.

Nicole Kidman és Keith Urban lányaikkal, Faith Margarettel és Sunday Rose-zal 2017-ben

Forrás: GC Images

Keith Urban a turnézás nehézségeiről beszélt

Keith Urban a The Road című október 19-én debütáló sorozatban beszélt először nyíltan arról, milyen érzelmi terhekkel jár számára a turnézás. „Hol is kezdjük? Ez egy hivatás, és vagy csinálod vagy soha nem fogod elérni a célodat” − idézi a zenészt a Daily Mail. „Amikor hajnali 4.30-kor felébredsz egy turnébuszon a semmi közepén, és kutyabeteg vagy, de aznap este újra fel kell lépned, és nem aludtál, fáradt vagy, hiányoznak a barátaid, hiányzik a családod, és teljesen magányos, nyomorult és beteg vagy, azt mondod magadnak: Miért csinálom ezt? Az egyetlen válasz erre az lehet: mert erre születtem” − tette hozza Urban.

Álomházasság volt, de idővel eltűnt az intimitás

A házaspár kapcsolata több mint másfél évtizeden át álomházasságnak tűnt. Urban 2005-ben egy rendezvényen ismerte meg Kidmant, és saját bevallása szerint hónapokba telt, mire összeszedte a bátorságát, hogy felhívja. Urban 2021-ben úgy fogalmazott, hogy a „legnagyobb sikere” az életben, hogy Kidman feleségül ment hozzá 2006-ban. Bárhol, ahol megfordultak, álompárként tekintettek rájuk, de bennfentesek szerint a rengeteg teendőjük miatt kihunyt a szikra és elhidegültek egymástól.