Keith Urban megtörte a csendet: „Piszkosul hiányzik a családom”

turné válás Nicole Kidman család Keith Urban
A zenész először szólalt meg azóta, hogy nyilvánosságra került, válnak Nicole Kidmannel. Keith Urban nyíltan beszélt az egyedüllétről, a turnézás nehézségeiről és arról, mennyire hiányzik neki családja.

Keith Urban október 2-án jelent meg először a nyilvánosság előtt azután, hogy kiderül, a házassága Nicole Kidmannel tönkrement. A zenészt ekkor karikagyűrű nélkül fotózták le, amint kiszállt egy magángépből Harrisburgban a High and Alive turnéja egyik koncertje előtt. A fellépésen Urban váratlan gesztussal tisztelgett Nicole Kidman és lányaik, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith előtt. 2024-es száma, a Heart Like A Hometown alatt kivetítette fotójukat a koncerthelyszínen, ám ennek ellenére kihagyta 2016-os slágerét, a The Fightert, amelyet annak idején Nicole-lal való kapcsolatáról írt. 

SYDNEY, NSW - MARCH 28: Nicole Kidman and Keith Urban arrive at Sydney airport with their daughters Faith Margaret and Sunday Rose on March 28, 2017 in Sydney, Australia. (Photo by Matrix/GC Images)
Nicole Kidman és Keith Urban lányaikkal, Faith Margarettel és Sunday Rose-zal 2017-ben
Forrás: GC Images

Keith Urban a turnézás nehézségeiről beszélt

Keith Urban a The Road című október 19-én debütáló sorozatban beszélt először nyíltan arról, milyen érzelmi terhekkel jár számára a turnézás. „Hol is kezdjük? Ez egy hivatás, és vagy csinálod vagy soha nem fogod elérni a célodat” − idézi a zenészt a Daily Mail. „Amikor hajnali 4.30-kor felébredsz egy turnébuszon a semmi közepén, és kutyabeteg vagy, de aznap este újra fel kell lépned, és nem aludtál, fáradt vagy, hiányoznak a barátaid, hiányzik a családod, és teljesen magányos, nyomorult és beteg vagy, azt mondod magadnak: Miért csinálom ezt? Az egyetlen válasz erre az lehet: mert erre születtem” − tette hozza Urban. 

Álomházasság volt, de idővel eltűnt az intimitás

A házaspár kapcsolata több mint másfél évtizeden át álomházasságnak tűnt. Urban 2005-ben egy rendezvényen ismerte meg Kidmant, és saját bevallása szerint hónapokba telt, mire összeszedte a bátorságát, hogy felhívja. Urban 2021-ben úgy fogalmazott, hogy a „legnagyobb sikere” az életben, hogy Kidman feleségül ment hozzá 2006-ban. Bárhol, ahol megfordultak, álompárként tekintettek rájuk, de bennfentesek szerint a rengeteg teendőjük miatt kihunyt a szikra és elhidegültek egymástól. 

Nicole Kidman a nyilvánosság előtt méltósággal kezeli a házassága felbomlását, de az a hír pedig, hogy Urbannak állítólag új barátnője van, Maggie Baugh, minden halvány maradék reményt elvett tőle, nyilatkozta egy bennfentes. De nem Maggie volt az első, akivel Urbant hírbe hozták, a zenészt nyáron egy másik nővel látták Nashville-ben, miután elköltözött közös otthonukból.

Nicole Kidman férje máris továbblépett?

Úgy tűnik, Keith Urban máris túltette magát a válásán. Azt beszélik, fiatalabb nőre cserélte le Nicole Kidmant.

Keith Urban állítólagos új szerelme megdöbbentő kijelentést tett

Maggie Baugh egy korábbi interjúban mondta el, milyen kapcsolat fűzi zenésztársaihoz. És ezalól valószínű, hogy Keith Urban sem kivétel.

Nicole Kidman új frizurával jelent meg a párizs divathéten: a színésznőt a lányai kísérték el - FOTÓ

Nicole Kidman hétfőn igazi stílusikonként vonult be a párizsi divathétre. A színésznő a 17 éves Sunday Rose-zal és a 14 éves Faith Margarettel vett részt a Chanel 2026 tavaszi kollekciójának bemutatóján.

 

