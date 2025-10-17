Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nicole Kidmant rágódik a váláson: „Minden okkal történik"

Virág Emília
2025.10.17.
Nicole Kidman szeptember 30-án hivatalosan is beadta a válókeresetet Keith Urban ellen Nashville-ben, ezzel véget vetve csaknem két évtizedes házasságuknak. Bár a hír megrázta a rajongókat, az Oscar-díjas színésznő belső források szerint kiegyensúlyozott, és pozitívan áll a történtekhez.

„Nem az a típus, aki sokáig rágódik a múlton. Hiszi, hogy minden okkal történik” – mondta a People magazinnak egy, a sztárhoz közel álló ismerős. A 57 éves Nicole Kidman jelenleg a számára legfontosabb dolgokra összpontosít: a családjára és a munkájára.

A válókeresetben Nicole Kidman „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozott, és a tényleges különválás dátumát tüntette fel a válás hivatalos időpontjaként is. A házaspár 2006-ban kötött házasságot, két közös lányuk született: a most 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret. Nicole Kidman a dokumentumokban azt kérte, hogy ő legyen a gyerekek elsődleges gondviselője.

Nicole Kidman válása: a színésznő már utalt rá, hogy nincs minden rendben

A hírek szerint Nicole Kidman az utolsó hónapokban még próbált harcolni a házasságáért. „Nem akarta, hogy így végződjön” – árulta el egy ismerős, hozzátéve, hogy a Kidman család – különösen Nicole nővére, Antonia – mindenben mellette állt. A testvérpárt október 1-jén látták együtt sétálni Nashville-ben – ekkor jelent meg először Nicole Kidman a válás óta.

A Harper’s Bazaar magazinnak adott friss interjújában – amelyet már a válás bejelentése után publikáltak – Kidman finoman utalt arra, hogyan nehéz időszak van mögötte. 

Bármilyen fájdalmas vagy pusztító is egy helyzet, mindig van kiút belőle. Néha úgy érzed, hogy összetörtél, de ha lassan, óvatosan haladsz előre, idővel minden enyhül.

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Nicole Kidman tartott a közvélemény reakcióitól. „Tudta, hogy előbb-utóbb minden kiderül, és ettől rettegett. De végül meglepően nyugodtan kezelte, hogy robbant a bomba. Most már csak a lányaira és a jövőre koncentrál.”

A színésznő a munkájában szárnyal, több nagyszabású projektje van. Készül a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada, érkezik a Margo's Got Money Troubles és a Scarpetta sorozatadaptáció, valamint a rajongók által várva várt Átkozott boszorkák folytatása Sandra Bullockkal. Utóbbi forgatásának végét szeptember 13-án jelentette be Nicole Kidman az Instagram-oldalán.

