Tragédia Hollywoodban: meghalt az Agymenők és a Grace klinika színésznője

52 éves korában elhunyt Kimberly Hébert Gregory. A halála hírét volt férje, Chester Gregory osztotta meg. A színésznőt számos ikonikus szerepben láttuk, civilek és pályatársai gyászolják.

Kimberly Hébert Gregory 52 éves volt

Forrás: Getty Images North America

Kimberly Hébert Gregory maradandót alkotott

„Kimberly Hébert Gregory – te maga voltál a megtestesült ragyogás. Egy fekete nő, akinek az elméje bevilágította a szobát, tüzes volt és elegáns” – írta férje a közösségi oldalán. A színésznő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, írja a Mirror nyomán a Bors. Kimberly az Agymenők Ms. Davora tanárnőjeként, a Grace klinika Deborah Curzonjaként, valamint a Better Call Saul Kyra Hay karaktereként marad meg leginkább az emlékeinkbe, de sokan méltatják színházi szerepei miatt is.