Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Tragédia Hollywoodban: meghalt az Agymenők és a Grace klinika színésznője

gyász Agymenők Grace klinika
Az amerikai televíziózás egyik legismertebb arca távozott. Kimberly Hébert Gregory az Agymenők, a Két pasi meg egy kicsi és a Grace klinika szereplóje volt.

52 éves korában elhunyt Kimberly Hébert Gregory. A halála hírét volt férje, Chester Gregory osztotta meg. A színésznőt számos ikonikus szerepben láttuk, civilek és pályatársai gyászolják. 

Kimberly Hébert Gregory 52 éves volt
Kimberly Hébert Gregory 52 éves volt
Forrás: Getty Images North America

Kimberly Hébert Gregory maradandót alkotott

„Kimberly Hébert Gregory – te maga voltál a megtestesült ragyogás. Egy fekete nő, akinek az elméje bevilágította a szobát, tüzes volt és elegáns”  – írta férje a közösségi oldalán. A színésznő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, írja a Mirror nyomán a Bors.  Kimberly az Agymenők Ms. Davora tanárnőjeként, a Grace klinika Deborah Curzonjaként, valamint a Better Call Saul Kyra Hay karaktereként marad meg leginkább az emlékeinkbe, de sokan méltatják színházi szerepei miatt is. 

Kimberly halálhíre megrázta Hollywoodot, színésztársai, többek között Niecy Nash, Yvette Nicole Brown és a Fehér Lótusz sztárja, Walton Goggins a közösségi oldalakon gyászolják. 

Megvan a Sztárban Sztár All Stars legújabb kiesője: hiába a jó produkció, nem volt elég a nézőknek

A jövő héten már csak 11-en mutatják meg, hogyan tudnak más bőrébe bújni. A Sztárban Sztár All Starsból ismét búcsúznia kellett egy énekesnek.

Anna hercegnő határozott döntést hozott: nem segíti Harry herceget abban, hogy békét köthessen az apjával

A királyi család legszorgalmasabb tagjának tartott Anna hercegnő elzárkózik attól, hogy bármilyen szerepet vállaljon Harry herceg és édesapja, Károly király viszonyának rendezésében – állítják bennfentesek.

140+ IQ-d van, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát ebben az optikai illúzióban

Ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát, akkor a legkiválóbb látással rendelkezők 1%-ába tartozol! Vajon elég éles a szemed? Oldd meg ezt az optikai illúziót és bizonyítsd be, hogy briliáns az elméd!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu