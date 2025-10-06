Tragédia Hollywoodban: meghalt az Agymenők és a Grace klinika színésznője

52 éves korában elhunyt Kimberly Hébert Gregory. A halála hírét volt férje, Chester Gregory osztotta meg. A színésznőt számos ikonikus szerepben láttuk, civilek és pályatársai gyászolják.
„Kimberly Hébert Gregory – te maga voltál a megtestesült ragyogás. Egy fekete nő, akinek az elméje bevilágította a szobát, tüzes volt és elegáns” – írta férje a közösségi oldalán. A színésznő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, írja a Mirror nyomán a Bors. Kimberly az Agymenők Ms. Davora tanárnőjeként, a Grace klinika Deborah Curzonjaként, valamint a Better Call Saul Kyra Hay karaktereként marad meg leginkább az emlékeinkbe, de sokan méltatják színházi szerepei miatt is.
Kimberly halálhíre megrázta Hollywoodot, színésztársai, többek között Niecy Nash, Yvette Nicole Brown és a Fehér Lótusz sztárja, Walton Goggins a közösségi oldalakon gyászolják.
